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Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду - 23.12.2024 Украина.ру

Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

Украина не может смириться с возможным участием российских фигуристов в Олимпийских играх-2026

2024-12-23T18:51

2024-12-23T18:51

2024-12-23T18:51

эксклюзив

спорт

фигурное катание

олимпиада

россия

украина

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20 декабря пришла новость, которую так долго ждали – ISU (Международный союз конькобежцев) допустил российских фигуристов до отборочного турнира к Олимпийским играм-2026 в Милане. Неожиданностью это не стало — все надеялись, верили, говорили, часто вполголоса, чтобы не сглазить, и главное готовились, — но теперь всё официально!Это радостное сообщение застало спортсменов в самый разгар чемпионата России в Омске. Все отреагировали по-разному, но преимущественно порадовались несколько минут и сохранили концентрацию на настоящем моменте, ведь свой максимум нужно было показывать здесь и сейчас, на главном старте сезона.Отсутствие россиян на международных соревнованиях открыло путь к титулам для многих фигуристов из других стран, однако среди них есть те, кто за здоровую конкуренцию и готов вступить в борьбу с нашими фигуристами. Например, олимпийская чемпионка в командном турнире-2018 канадка Меган Дюамель назвала справедливым решение ISU о допуске россиян.Истерика УкраиныНо одна страна пришла просто в ярость, бешенство и полную гамму подобных чувств от новости о возможном участии российских фигуристов в Олимпиаде – и это, естественно, Украина.На следующий же день после объявления Федерация фигурного катания Украины направила в ISU открытое письмо на пять страниц, в котором прежде всего выражает возмущение, что Международный союз конькобежцев не посоветовался с ней прежде чем принять это решение. И как они посмели, действительно?!Кроме того, функционеры опасаются конфликтов меэжу российскими и украинскими спортсменами на территории олимпийской деревни. За последние два года на тех немногочисленных международных соревнованиях, на которых пересекались представители двух стран, мы видели всякое: украинцы отказывались пожать руку как россиянам, выступающим в нейтральном статусе, так и уроженцам РФ из других сборных, и уж тем более поздравлять их с завоёванными наградами.Украинская теннисистка Марта Костюк в декабре 2023-го отказалась играть в финальном матче выставочного турнира во Франции против россиянки Мирры Андреевой (которая позже станет серебряным призёром Олимпиады-2024 в Париже в парном разряде). В итоге ей пришлось сражаться с мужчиной, французом Янисом Газуани Дюраном. Так что, провокации исходили не от россиян, а от самих украинцев, но при всём при этом дальше показного бойкота не заходило – никакого рукоприкладства.А ещё Федерация фигурного катания Украины считает, что Россия в случае допуска к соревнованиям будет использовать фигурное катание для своей пропаганды. Интересно, каким образом? Только если сложными программами с четверными прыжками, безукоризненно выполненными с технической точки зрения и исполненными так, что за душу берёт. То есть в очередной раз напомнить, что российская школа фигурного катания одна из сильнейших в мире – тогда да, конечно, безусловно! Но это ни для кого не секрет, об этом и так знают все.Ну а если ISU всё-таки не поменяет своё решение, то Федерация фигурного катания Украины выдвигает требование о введении дополнительного обязательства."Все спортсмены, соответствующие квалификационным требованиям, должны сделать публичное заявление в ясных и недвусмысленных выражениях, осуждающее неспровоцированную российскую агрессию против Украины, и представить доказательства того, что они не спонсируются российскими военными и/или российским правительством. Такое заявление должно быть опубликовано на веб-сайте ISU", – гласит открытое письмо.Кто-то ещё верит в то, что спорт вне политики? Этому принципу уже давно на смену пришёл другой – "спорт неразрывно связан с политикой". Увы.И без требований Украины "свиней" от ISU хватаетРоссиян допустили на мировую арену – это радостная весть, но с множеством нюансов и ограничений, которые в итоге могут преподнести неприятные сюрпризы.На предыдущей Олимпиаде наша страна имела максимальное количество участников во всех четырёх дисциплинах – по три. Квоты распределяются преимущественно по итогам чемпионата мира: сборные, занявшие призовые 1-3 места, получают максимальную квоту (3 участника на предстоящих Играх), с 4 по 8 места – по 2. Поскольку российские фигуристы с 2022 года на этапах Гран-при, в чемпионатах Европы и мира не участвовали из-за действующих ограничений, то оснований для большего представительства не имеют.Отбор нейтральных атлетов пройдёт под контролем внешней специальной комиссии (к летней Олимпиаде-2024 этим занималась швейцарская компания Sportradar), она должна "гарантировать, что ни один человек, который выступает с активной поддержкой боевых действий на Украине или связан с военными организациями России или Белоруссии, не будет допущен в качестве AIN (индивидуального нейтрального атлета) или вспомогательного персонала". Затем допуском россиян займётся специальная комиссия ISU в составе трёх членов совета самого ISU и один атлет, представляющий олимпийское движение. А докопаться могут до чего угодно, мы же прекрасно это понимаем, даже до буквы Z на одежде.Очевидно, кому конкретно адресован этот пункт – штабу Этери Тутберидзе, чьи воспитанницы завоевали золотые и серебряные медали Олимпиад 2018 и 2022 годов, в контексте дела Камилы Валиевой, дисквалифицированной Спортивным арбитражным судом на четыре года за нарушение антидопинговых правил.Кстати, сама Камила в отборе на Игры в Милане побороться не сможет, поскольку срок её дисквалификации истекает лишь 25 декабря 2025 года. К сожалению для миллионов людей, которые с нетерпением ждут возвращения прославленной, пусть и лишённой титулов, спортсменки. В России болельщики приносят на соревнования, в которых Валиева не участвует, огромный баннер "Камила, ждём". А на этапе Гран-при в Москве 16-17 ноября нынешнего года, на котором присутствовала автор статьи, в момент, когда на лёд выходила фаворит турнира Аделия Петросян, люди на трибунах резко встали и начали уходить…Что произошло? В VIP-секторе на верхних рядах появилась Камила, и все хотели сфотографироваться с ней и взять автограф.Ждут её возвращения не только в России. В преддверии чемпионата России тренерский штаб Этери Тутберидзе решил провести для своих фигуристов контрольные прокаты в присутствии зрителей, а "Украина.ру" опубликовала в китайской соцсети Weibo репортаж об этом событии. В комментариях один из пользователей (у которого на аватарке, кстати, стоит фотография другой российской фигуристки – Анны Щербаковой) написал: "Я надеюсь увидеть Валиеву на льду как можно скорее". Её имя, естественно, нигде не фигурировало и сама она на мероприятии не присутствовала."В случае заработанной квоты на Олимпиаду утверждать участника будет ISU, а не Федерация фигурного катания России. После того, как ISU уведомит нейтрального атлета о предварительно пройденной квалификации, нейтральный атлет должен будет сообщить о своём участии в Олимпиаде непосредственно ISU", – говорится в постановлении Международного союза конькобежцев.Поскольку в случае отбора россияне будут выступать, как и на двух предыдущих зимних Играх в Пхёнчхане-2018 и Пекине-2022, в нейтральном статусе, то вся форма (разминочная, соревновательная, церемониальная и повседневная) не должна содержать национальных цветов, опознавательных знаков страны или военной символики. На награждении вместо триколора и гимна РФ используются флаг и гимн ISU. Кроме того, спортсменам не разрешат присутствовать в микст-зоне, выступать на пресс-конференциях и давать интервью (но это даже к лучшему: пловцы, участвовавшие в чемпионате мира в Будапеште две недели назад, были только рады, что их оградили от общения со СМИ).• в командных соревнованиях россияне не участвуют. И это очень печально, поскольку здесь есть реальные шансы на медали. Эту дисциплину включили в программу Олимпийских игр в 2014 году, и с тех пор наша сборная всегда была в призах: в Сочи – с золотом, в Пхёнчхане – с серебром, в Пекине – на пьедестале стояла с золотом, но после аннулирования результатов Камилы Валиевой с учётом баллов, набранных одиночником Марком Кондратюком, спортивной парой Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым и танцевальным дуэтом Никитой Кацалаповым/Викторией Синициной, присудили бронзу.Федерация фигурного катания России, как сказал её руководитель олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе, хочет совместно со спортсменами и тренерами принять общее решение, кто же будет теми шестью счастливчиками."Будем консультироваться со всеми, кто может дать дельный совет. Нам нельзя ошибаться. Сейчас будем вести работу по изучению всех нюансов, содержащихся в релизе ISU. Предложим кандидатуры тех спортсменов, к которым не будет вопросов – как связанных с допинговыми историями, так и с политическими заявлениями. Будем задавать вопросы всем заинтересованным лицам, а затем анализировать полученные ответы", – сказал он в комментарии РИА Новости.Хотя, по словам Сихарулидзе, в каждом виде прорисовываются лидеры. Так, по итогам чемпионата России Аделия Петросян, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин (сын прославленного советского фигуриста Андрея Букина, олимпийского чемпиона 1988 года) защитили свои титулы и стали двух-, трёх- и четырёхкратными чемпионами страны соответственно.Однако это ещё ни о чём не говорит. Так, на предолимпийском первенстве страны в 2021 году Анна Щербакова заняла третье место, а в следующем году стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, стоящая на чемпионате на ступеньку выше, на Играх в Пекине первой в истории исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но завоевала серебряную медаль.В мужском одиночном катании в Омске результат стал неожиданным как для зрителей, так и для самих спортсменов: чемпион России-2022 Марк Кондратюк, блестяще исполнив короткую программу, стал промежуточным лидером, но после провала в произвольной программе занял лишь пятое место, чемпион России-2020 Дмитрий Алиев – шестое.Действующий чемпион Евгений Семененко сорвал короткую программу, но смог реабилитироваться (или, как говорят в спортивных кругах, совершил камбэк) в произвольной и завоевал бронзу. Победу одержал Владислав Дикиджи – второй в мире фигурист, которому покорился (правда, пока только на тренировках) самый сложный прыжок – четверной аксель, первым в истории успешно в программе его исполнил американец русского происхождения Илья Малинин, который на сегодняшний день считается сильнейшим одиночником в мире.Что движет обиженной Украиной?Условия допуска российских фигуристов жёсткие и несправедливые, причём так считают не только в РФ. Чемпион мира-2007 француз Брайан Жубер, а ныне тренер, заявил: "Я рад, что россияне возвращаются на соревнования под эгидой ISU, но они должны иметь возможность кататься и на чемпионатах мира, чтобы получить больше квот, как и любая другая страна".Однако это всё же лучше, чем полное отстранение и отсутствие хоть какого-нибудь шанса пробиться на Олимпиаду в Милан.Но Украине этого всё равно мало, она требует ужесточить требования до такой степени, чтобы они стали заведомо невыполнимыми. Сказать, что Федерация так поступает, чтобы открыть дорогу своим фигуристам, сложно, ведь они не входят в число фаворитов. Посмотрим результаты последнего чемпионата Европы: одиночник Иван Шмуратко – 14 место (из 24), одиночница Анастасия Гожва – 20-е (из 24), пара София Голиченко/Артём Даренский – 11-е (из 15), танцоры Мария Голубцова/Кирилл Белобров – 14-е, а Мария Пинчук/Никита Погорелов – 18-е (из 20). На чемпионате мира и вовсе в стадию произвольной программы из всех смогли пробиться только Голиченко/Даренский и стали 17-ми из 20.Это дело принципа – навредить России любыми способами в любой сфере, где это только возможно. Чего боится Украина, сказано открыто в том самом письме в адрес ISU."Мы понимаем, что этот якобы незначительный шаг к приёму российских фигуристов, под каким бы нейтральным флагом они ни были допущены, является первым пунктом на пути к восстановлению их полных прав", — констатирует Федерация фигурного катания Украины.И сложно с ними не согласиться. Россияне, пусть и в статусе нейтральных атлетов, постепенно возвращаются на мировую арену в разных дисциплинах. Выступление пловцов на Чемпионате мира в Будапеште произвело настоящий фурор, они завоевали 6 золотых и 4 серебряных медалей, да ещё и установили рекорды.В общем лёд тронулся!Читайте также: Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политики

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Евгения Кондакова

эксклюзив, спорт, фигурное катание, олимпиада, россия, украина, спецоперация