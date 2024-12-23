Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции
Официальная Анкара готова оказать поддержку новым мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Инициированный Турцией дипломатический процесс между Россией и Украиной представляет собой достойный пример, сказал в интервью телеканалу Euronews глава управления по коммуникациям при администрации турецкого лидера.
"Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать всевозможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров. Мы считаем, что все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной. Как Турция мы приложим все усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности", - сказал Фахреттин Алтун.
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