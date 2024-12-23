Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции - 23.12.2024 Украина.ру
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Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции
Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции - 23.12.2024 Украина.ру
Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции
Официальная Анкара готова оказать поддержку новым мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
2024-12-23T17:37
2024-12-23T17:37
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стамбул
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Инициированный Турцией дипломатический процесс между Россией и Украиной представляет собой достойный пример, сказал в интервью телеканалу Euronews глава управления по коммуникациям при администрации турецкого лидера.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на основе стамбульских договоренностей и с учётом ситуации в зоне СВО. Российский лидер отметил, что Москва всегда готова к переговорам, однако Киев не готов ни к переговорам, ни к компромиссам. Подробности в публикации "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом После этого Владимир Зеленский заявил, что стамбульских договорённостей не существовало вовсе. Подробности в публикации Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России" Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
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новости, украина, турция, россия, владимир зеленский, владимир путин, euronews, стамбул, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Украина, Турция, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Euronews, Стамбул, переговоры, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, Международная политика

Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции

17:37 23.12.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Официальная Анкара готова оказать поддержку новым мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Инициированный Турцией дипломатический процесс между Россией и Украиной представляет собой достойный пример, сказал в интервью телеканалу Euronews глава управления по коммуникациям при администрации турецкого лидера.
"Стамбул был представлен как мирная платформа в этом процессе и получил большое признание на международной арене. Конечно, возможно, что страны снова соберутся в Стамбуле. В этом контексте Турция как стабилизирующая держава готова оказать всевозможную поддержку как в гуманитарных вопросах, так и для начала мирных переговоров. Мы считаем, что все стороны должны занять конструктивную и ответственную позицию, чтобы предотвратить дальнейшее углубление кризиса между Россией и Украиной. Как Турция мы приложим все усилия для обеспечения не только регионального мира, но и глобальной стабильности", - сказал Фахреттин Алтун.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на основе стамбульских договоренностей и с учётом ситуации в зоне СВО. Российский лидер отметил, что Москва всегда готова к переговорам, однако Киев не готов ни к переговорам, ни к компромиссам. Подробности в публикации "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
После этого Владимир Зеленский заявил, что стамбульских договорённостей не существовало вовсе. Подробности в публикации Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
 
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