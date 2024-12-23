https://ukraina.ru/20241223/1059890463.html

Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции

Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции - 23.12.2024 Украина.ру

Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции

Официальная Анкара готова оказать поддержку новым мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

2024-12-23T17:37

2024-12-23T17:37

2024-12-23T17:37

новости

украина

турция

россия

владимир зеленский

владимир путин

euronews

стамбул

переговоры

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101551/50/1015515090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c95cb625716a18143fdff0d3c8781f5.jpg

Инициированный Турцией дипломатический процесс между Россией и Украиной представляет собой достойный пример, сказал в интервью телеканалу Euronews глава управления по коммуникациям при администрации турецкого лидера.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом на основе стамбульских договоренностей и с учётом ситуации в зоне СВО. Российский лидер отметил, что Москва всегда готова к переговорам, однако Киев не готов ни к переговорам, ни к компромиссам. Подробности в публикации "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом После этого Владимир Зеленский заявил, что стамбульских договорённостей не существовало вовсе. Подробности в публикации Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России" Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше

украина

турция

россия

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, турция, россия, владимир зеленский, владимир путин, euronews, стамбул, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, международное право, международная политика