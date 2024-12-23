Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб - 23.12.2024 Украина.ру
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Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб
Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб - 23.12.2024 Украина.ру
Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб
Очередная попытка сбежать с Украины едва не завершилась гибелью человека. Об этом 23 декабря сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-12-23T16:16
2024-12-23T16:16
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госпогранслужба
безвизовый режим
восточное партнерство
уклонисты
мобилизация
пограничники
пограничная служба украины
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По мнению нынешних властей Украины, в смертельно опасном случае виноваты организаторы переправки украинских мужчин за границу."Переправщики, замаскированные под инкассаторов, едва не убили своего клиента", - заявили в ГПСУ."Два закарпатца планировали переправить через Тису троих мужчин. Для маскировки использовали авто, похожее на инкассаторское, а водитель надел полицейскую форму. На контрольном посту пограничники пытались остановить микроавтобус. Но водитель проигнорировал требование и создал опасный маневр, который нёс угрозу жизни военнослужащего, и на большой скорости проехал дальше. Во время бегства авто врезалось в бетонный столб", - сказано в официальном сообщении.В итоге один из пассажиров микроавтобуса получил тяжёлые травмы. При обыске у беглецов были найдены средства переправки через приграничную реку вплавь.Также 23 декабря украинские пограничники сообщили об изъятии арсенала оружия у организатора нелегальной переправки украинцев в Румынию. Подробности в публикации Пограничники изъяли оружейный арсенал у организатора переправ украинцев в ЕСРанее на эту тему: "Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса
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новости, украина, ес, госпогранслужба, безвизовый режим, восточное партнерство, уклонисты, мобилизация, пограничники, пограничная служба украины, государственная граница, побег, криминал, украина-ес, евроинтеграция
Новости, Украина, ЕС, Госпогранслужба, безвизовый режим, Восточное партнерство, уклонисты, мобилизация, пограничники, Пограничная служба Украины, государственная граница, побег, криминал, Украина-ЕС, евроинтеграция

Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб

16:16 23.12.2024
 
© Госпогранслужба Украины / Telegram
© Госпогранслужба Украины / Telegram
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Очередная попытка сбежать с Украины едва не завершилась гибелью человека. Об этом 23 декабря сообщила Госпогранслужба Украины.
По мнению нынешних властей Украины, в смертельно опасном случае виноваты организаторы переправки украинских мужчин за границу.
"Переправщики, замаскированные под инкассаторов, едва не убили своего клиента", - заявили в ГПСУ.
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"Два закарпатца планировали переправить через Тису троих мужчин. Для маскировки использовали авто, похожее на инкассаторское, а водитель надел полицейскую форму. На контрольном посту пограничники пытались остановить микроавтобус. Но водитель проигнорировал требование и создал опасный маневр, который нёс угрозу жизни военнослужащего, и на большой скорости проехал дальше. Во время бегства авто врезалось в бетонный столб", - сказано в официальном сообщении.
В итоге один из пассажиров микроавтобуса получил тяжёлые травмы. При обыске у беглецов были найдены средства переправки через приграничную реку вплавь.
"В машине обнаружили спасательные жилеты и гидрокостюмы. Организаторов схемы задержали и сообщили о подозрении", - проинформировали в ГПСУ.
Также 23 декабря украинские пограничники сообщили об изъятии арсенала оружия у организатора нелегальной переправки украинцев в Румынию. Подробности в публикации Пограничники изъяли оружейный арсенал у организатора переправ украинцев в ЕС
Ранее на эту тему: "Безвиз с ЕС не сработал": двух украинских беглецов нашли в багажнике автобуса
 
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