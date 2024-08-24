https://ukraina.ru/20240824/1057014119.html

Владислав Угольный: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр

Владислав Угольный: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр - 24.08.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр

Сейчас нам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, они тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить противника оттуда невозможно. Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать.

2024-08-24T06:21

2024-08-24T06:21

2024-08-24T06:21

интервью

донбасс

украина

россия

вооруженные силы украины

генштаб

курская область

сво

покровск/красноармейск

днепропетровская область

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Все это зависит исключительно от количества сил, которые мы можем развернуть в нашем приграничье, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо разбирается в тактических нюансах СВООб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, мы с вами много раз говорили о том, что исход СВО во многом будет зависеть от того, насколько быстро и качественно России удастся усилить группировку "Север", чтобы она могла разорвать украинский фронт в Сумской области. Однако вторжение противника в Курскую область показало, что в ближайшее время таких планов у нашего Генштаба не было. От чего судьба СВО будет зависеть теперь?- Ситуация состоит в следующем.После нашего ухода из Херсона в СВО сформировался позиционный фронт от низовий Днепра до Купянска, который в целом устраивал и ВС РФ, и ВСУ. Мы пытались освободить Донбасс, противник готовился перерезать сухопутный коридор в Крым. Украина провалила свое наступление на Мелитополь и потеряла Авдеевку, которое открыло генералу Мордвичеву путь на Красноармейск. И ситуация для киевского режима в старых правилах игры стала катастрофической. Врагу стало понятно, что он проиграет, если не предпримет ничего креативного.Окончательно он в этом убедился после того, как в мае группировка "Север" начала наступление в Харьковской области.Мы неплохо там подловили украинскую армию на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что не хватило сил. Противник это увидел, решил сделать креативный финт и поменять правила игры. Киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек (он ее постепенно наращивал) на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов-Яра под Сумы. ВСУ решили наступать на Курск, пользуясь тем, что все резервы "Севера", который прикрывает границу от Брянска до Белгорода, были сосредоточены под Харьковом. У нас не было достаточных резервов для обороны Курска.Сейчас нам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно. Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Может быть, даже придется переходить границу в других местах.Все это зависит исключительно от количества сил, которые мы можем развернуть в нашем приграничье.- Получается, что "Север" для победы в СВО нужно усиливать в любом случае. Хоть тогда, хоть сейчас.- Именно так. Просто если раньше мы могли заниматься поэтапным военным строительством и более качественной подготовкой сил (скажем, до середины 2025 года), то теперь это надо делать в авральном режиме наперегонки с Украиной.С другой стороны, мы не можем резко увеличить группировку. Теоретически это возможно только в том случае, если мы проведем мобилизацию. Мы этого делать пока не собираемся. Мы пополняем армию за счет контрактников, увеличивая им выплаты.А "Север" будет усиливаться в любом случае. Это было давно в наших планах, поскольку он был сформирован на базе Ленинградского военного округа, которому отдается приоритет из-за его близости к странам НАТО на северо-западе и Арктике.- А почему нашего наступления в Донбассе будет недостаточно?- Наше продвижение в Донбассе может сделать ВСУ очень больно и нанести им серьезное поражение. Но, во-первых, там нам предстоит еще долго сражаться. А, во-вторых, продвижение в Донбассе слабо поможет Курской области.- Вы полагаете, что ВСУ предпочтут сдать Донбасс ради наступления под Курском?- Мы не знаем, как сработает психология противника. Но одного продвижения в Донбассе для победы над Украиной нам в любом случае недостаточно. Потому что после Донбасса нам придется наступать в Днепропетровской области, где враг тоже может доставить нам немало проблем.- Я все же спрошу у вас по поводу наступления на Красноармейск, где наши войска завязали бои за Гродовку, Новогродовку и Селидово. Чего там ждать в ближайшее время?- За последние дни наши войска добиваются основных успехов на западном берегу реки Волчья, где мы берем одно село за другим. После того, как мы пару недель назад заняли Желанное (Минобороны только сейчас официально об этом сообщило, но фактически мы его взяли гораздо раньше), стало понятно, что украинская оборона там обречена. Противник там может сдать нам все, вплоть до трассы Донецк-Красноармейск, которая идет через Карловку.Я ожидаю, что саму Карловку мы тоже наконец-то освободим. Если мы это сделаем, мы возьмем очень важный населенный пункт, который делит Донбасс на центральный и западный как раз по реке Волчья.Теперь насчет Селидово. Я не знаю, будут ли за него бои. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее Селидово. Их надо взять в любом случае. А дальше возможны варианты. Если целью наших войск будет наступление на Красноармейск, Селидово будет второстепенным участком фронта, где мы будем сковывать противника. А если целью наших войск будет бросок на юг к Курахово, нам Селидово брать придется.В этом смысле Русская армия еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет дальше развиваться наше наступление.- А если мы сосредоточим усилия на Красноармейске, то надо брать Гродовку и Новогродовку?- Да. В Гродовку мы уже зашли. Там уже давно идут бои. Мы ее поджимаем. Там еще важно установить контроль над терриконами, чтобы получить контроль над высотами. В Новогродовку мы тоже зашли. Здесь все более-менее понятно.- Как изменилась тактическая обстановка после взятия Новгородского (Нью-Йорк)? Была информация, что ВСУ чуть ли не отошли к Леонидовке.- С Новгородским все довольно странно, потому что еще не было видео с фенольного завода. У меня есть надежда, что мы там кого-то окружили, а сейчас проводим зачистку. Если бы мы окружили какую-то часть ВСУ, это было бы приятно.Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, мы заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска. Там у нас все неплохо. Противник паникует.Правда, я пока не понимаю, будем ли мы, пользуясь нашими успехами, окружать Дзержинск или атаковать его в лоб.- Какой у вас будет прогноз по Запорожскому направлению? Ожидаете ли вы, что ВСУ пойдет там в новый контрнаступ с целью занятия Энергодара?- Вообще на юге мы немного продвигаемся в районе Угледара и на Времевском выступе.Что касается самого Запорожского направления, то там и так идут бои в районе Работино, где мы пытаемся срезать это украинское вклинение в нашу оборону. Но в целом я не ожидаю активизации противника на этом фронте, потому что у него там маловато сил.Киевский режим ослабил Запорожское направление еще до Курского вторжения, когда перебросил 47-ю бригаду в Донбасс, а потом перебросил 80-ю бригаду под Харьков – это самые элитные его части. На Запорожье у Украины остались средние части. Не уверен, что они могут вести наступательные бои.Подробнее о связи боевых действиях под Курском и в Донбассе - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

https://ukraina.ru/20240823/1057004365.html

https://ukraina.ru/20240821/1056982639.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, донбасс, украина, россия, вооруженные силы украины, генштаб, курская область, сво, покровск/красноармейск, днепропетровская область, запорожское направление, харьковская область, бригада, север