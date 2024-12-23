https://ukraina.ru/20241223/1059884247.html

"Зеленский должен бегать от русских ракет как заяц". Украинские эксперты о перспективах киевской власти

"Зеленский должен бегать от русских ракет как заяц". Украинские эксперты о перспективах киевской власти - 23.12.2024 Украина.ру

"Зеленский должен бегать от русских ракет как заяц". Украинские эксперты о перспективах киевской власти

На Украине и в России эксперты и политики думают над тем, куда скатилась еще недавно цветущая Украина, попавшая под управление Запада, и чем может грозить всему человечеству затянувшийся конфликт.

2024-12-23T16:03

2024-12-23T16:03

2024-12-23T16:03

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Внутри Украины — точнее, внутри подконтрольных Киеву ее остатков - зреет раскол по языковому вопросу даже среди тех, кто верен киевскому режиму и проливает за него кровь (или же призывает делать это, окопавшись в глубоком тылу). Мэр Ивано-Франковска Марцинкив назвал русский язык "языком убийц" и призвал быть максимально агрессивными и нетолерантными к его носителям."Это он про половину ВСУ, я правильно понял?", - иронизирует покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.От себя добавим: тот факт, что русскоязычные украинцы воюют, по сути, за то, чтобы принудительно "забыть" родной язык и предать культуру и историю своих родителей, дедов и прадедов, наглядно свидетельствует об эффективности выстроенной на Украине англо-саксами системы промывки мозгов. В этом умении им не откажешь. Хотя истинные их намерения должны быть вполне ясны любому человеку, выбросившему телевизор.Шарий также приводит данные украинского мовного (языкового — Ред.) омбудсмена Тараса Креминя, согласно которым "в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации" в образовательном процессе: сокращается доля говорящих на украинском учащихся и учителей. И даже на 10% уменьшилось количество учеников, предпочитающих украинский язык в интернете.Это не должно никого удивлять, считает адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По её мнению, "по сути, Креминь констатировал, что украинский язык по факту стал (или оказался?) языком меньшинства"."Причём далеко не все среди этого меньшинства поддерживают насильственную украинизацию, которая показывает себя чистой воды химерой и примером тупого самодурства салорейховского государства", — подчеркнула Монтян в своём телеграм-канале.Она добавила, что "насильственная украинизация сыграла против настоящих украиноязычных, родной язык которых из-за агрессивного навязывания, принудиловки, фарионщины и шпрехенфюрерства стал вызывать у части людей раздражение и даже отторжение - хотя это просто_язык, который сам по себе ни в чём не виноват".Кстати, в комментариях пишут, что в отличие от страны, где власть оказалась в руках наследников палачей-шуцманов, в Донецке, например, можно свободно общаться на любом языке. Это к вопросу о свободах.Что касается украинизации политической, точнее, насильственной бандеризации, то и она будет иметь любопытный побочный эффект. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Интересно, а Зеленский со своими слугами и телемарафонными прихлебателями осознают, что в стране, которую они строят, во главе с мусорами и ТЦК-шниками, не захочет жить ни один нормальный человек? Никому не может нравится страна, в которой гигикающие полицаи травят людей газом, а "патриоты" сносят памятники и жгут книги. Утрированный, шароварный третий рейх годится только на декорацию фильма с Луи де Фюнесом, пародирующем нацистов. Смеяться с этого можно, но жить в этом — нет", - написал нардеп в своём блоге.Но тут вообще-то не до смеха, когда каждый день с обеих сторон гибнут люди. Да и воюет Россия не с Украиной, а с глобалистами Запада. И ставки в этой войне очень высоки.Как ранее отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко, "конфликт между Россией и США — это вопрос о том, кто будет жить, а кто — восстанавливаться".По мнению эксперта, все шаги, которые делает Америка, рассчитаны на ядерную войну, американские демократы хотят вовсе не сорвать инаугурацию Трампа, а у России войну выиграть. И это война не за Украину, а за весь мир.Поэтому "они все время ищут способы нового шантажа, рассчитывая, что Россия первой откажется от дальнейшего повышения ставок", сказал Ищенко.По его словам, к методам такого шантажа можно отнести угрозу размещения Западом ракет средней дальности на территории Украины, откуда они могут добивать до Байкала и держать под прицелом все дороги, связывающие европейскую часть РФ с Дальним Востоком. Это действительно очень серьезная угроза.Но для этого потребуется время, поэтому все будет зависеть от того, насколько быстро Россия сможет "выключить" Украину."Любой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима", - констатировал политолог.Впрочем, до капитуляции Киева пока далеко. Экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв удивляется, что Москва все еще жалуется на удары киевского режима иностранным "партнерам"."Тем самым, которые удушили бы нас голыми руками, если бы могли. А мы жалуемся. Жалуемся в ООН, жалуемся в Совбез. Надеемся, что пожалеют?", - написал он в своем телеграм-блоге.Он продолжил: "Идет война. Война — это когда все возможности договориться словами исчерпаны. И теперь граждане разных стран убивают друг друга на поле боя. Война — это когда всерьез. Когда или они нас всех убьют, или мы — их. Если кто-то сдастся раньше, то потеря территорий, суверенитета, репарации, но зато убьют не всех".По мнению Царёва, в таких условиях России надо бы так себя вести, чтобы на неё саму жаловались.Он выдвинул конкретные предложения: "Вынести трансформаторы, которые запитаны из АЭС. Разнести Верховную Раду, Офис президента, министерство обороны. Надо разнести вокзал в Киеве, чтобы к Зеленскому боялись приезжать иностранные гости. Надо, что бы Зеленский бегал от наших ракет, как заяц по полю от охотников. Лучше чтобы нас боялись и на нас жаловались".Об этом же пишет телеграм-канал "Два майора". Комментируя удары беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани, и тот факт, что эти украинские БПЛА до Казани каким-то образом долетели, авторы канала подчеркивают, что нельзя половиной страны воевать с НАТО. "Против России объявлена война на уничтожение. И пока вся страна не приложит усилия для Победы, ситуация вряд ли изменится", - резюмирует тг-канал.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в интервью Вадима Трухачева: "НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине"

https://ukraina.ru/20241222/1059851757.html

https://ukraina.ru/20241130/1059314268.html

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Сергей Зуев

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