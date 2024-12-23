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Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву

Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву - 23.12.2024 Украина.ру

Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву

Москва не получала официальной информации о подготовке визита в Россию спецпосланника избранного президента США по Украине Кита Келлога. Об этом 23 декабря заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

2024-12-23T18:24

2024-12-23T18:24

2024-12-23T18:25

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По словам Ушакова, в Москве знают о сообщениях прессы о намерении Келлога посетить российскую столицу. Однако по официальным каналам обращений об организации такого визита Россия не получала, сказал журналистам помощник российского президента.Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта В общении с журналистами Ушаков также сообщил, что уже ведётся подготовка важных мероприятий в начале 2025 года. В их числе значатся январские визиты иностранных гостей.Также 23 декабря советник офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеэфире заявил о неизбежности переговоров. Подробности в публикации Советник руководителя Офиса Зеленского признал неизбежность переговоров с РФ Накануне, 22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с президентом России для обсуждения СВО на Украине. Подробности в публикации Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным

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новости, россия, москва, сша, кит келлог, дональд трамп, дипломатия, переговоры, сво, международные отношения, международная политика