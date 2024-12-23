Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву - 23.12.2024 Украина.ру
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Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву - 23.12.2024 Украина.ру
Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
Москва не получала официальной информации о подготовке визита в Россию спецпосланника избранного президента США по Украине Кита Келлога. Об этом 23 декабря заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
2024-12-23T18:24
2024-12-23T18:25
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По словам Ушакова, в Москве знают о сообщениях прессы о намерении Келлога посетить российскую столицу. Однако по официальным каналам обращений об организации такого визита Россия не получала, сказал журналистам помощник российского президента.Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта В общении с журналистами Ушаков также сообщил, что уже ведётся подготовка важных мероприятий в начале 2025 года. В их числе значатся январские визиты иностранных гостей.Также 23 декабря советник офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеэфире заявил о неизбежности переговоров. Подробности в публикации Советник руководителя Офиса Зеленского признал неизбежность переговоров с РФ Накануне, 22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с президентом России для обсуждения СВО на Украине. Подробности в публикации Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
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новости, россия, москва, сша, кит келлог, дональд трамп, дипломатия, переговоры, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Москва, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, дипломатия, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика

Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву

18:24 23.12.2024 (обновлено: 18:25 23.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Москва не получала официальной информации о подготовке визита в Россию спецпосланника избранного президента США по Украине Кита Келлога. Об этом 23 декабря заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, в Москве знают о сообщениях прессы о намерении Келлога посетить российскую столицу. Однако по официальным каналам обращений об организации такого визита Россия не получала, сказал журналистам помощник российского президента.
"Я тоже читал информацию о том, что планируется такая поездка. Но, честно говоря, к нам никто на этот счёт - о проведении каких-либо контактов в Москве, не обращался", - сообщил Ушаков.
Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
В общении с журналистами Ушаков также сообщил, что уже ведётся подготовка важных мероприятий в начале 2025 года. В их числе значатся январские визиты иностранных гостей.
"Некоторые важные из них запланированы, но было бы мне несколько преждевременно о них объявлять, - сказал помощник президента России. - Будут визиты к нам, причём интересные".
Также 23 декабря советник офиса украинского президента Сергей Лещенко в телеэфире заявил о неизбежности переговоров. Подробности в публикации Советник руководителя Офиса Зеленского признал неизбежность переговоров с РФ
Накануне, 22 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с президентом России для обсуждения СВО на Украине. Подробности в публикации Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным
 
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