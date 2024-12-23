Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде - 23.12.2024 Украина.ру
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Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде - 23.12.2024 Украина.ру
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-23T17:58
2024-12-23T17:58
эксклюзив
россия
курахово
донбасс
вооруженные силы украины
константинополь
водохранилище
спецоперация
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За последнее время поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении.К северу от города наши войска взяли Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.К югу от города наши войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка.К западу от города наши войска заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь, которые находятся на трассе Запорожье-Курахово.Трудно сказать, смогут ли наши войска преподнести такой новогодний подарок нашим гражданам и освободить эту большую территорию. Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Тем не менее, котел для ВСУ в этом районе скорее всего будет.Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополю), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле.С одной стороны, она будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только навредили себе. С другой стороны, она попадет под наше огневое подавление. Им придется либо сдаться, либо умереть.А упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. И, конечно, потребуется время, чтобы зачистить всушников, которые в этом котле оказались.Работа сложная. Противник огрызается. Но это ничего не меняет. Он потеряет позиции, технику и людей.
https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html
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россия
курахово
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, курахово, донбасс, вооруженные силы украины, константинополь, водохранилище, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Курахово, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Константинополь, водохранилище, Спецоперация

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде

17:58 23.12.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Леонков
Леонков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
За последнее время поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 13:06
Алексей Леонков: Кто онВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков
К северу от города наши войска взяли Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.
К югу от города наши войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка.
К западу от города наши войска заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь, которые находятся на трассе Запорожье-Курахово.
Трудно сказать, смогут ли наши войска преподнести такой новогодний подарок нашим гражданам и освободить эту большую территорию. Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Тем не менее, котел для ВСУ в этом районе скорее всего будет.
Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополю), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле.
С одной стороны, она будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только навредили себе. С другой стороны, она попадет под наше огневое подавление. Им придется либо сдаться, либо умереть.
А упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. И, конечно, потребуется время, чтобы зачистить всушников, которые в этом котле оказались.
Работа сложная. Противник огрызается. Но это ничего не меняет. Он потеряет позиции, технику и людей.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
18 декабря, 18:03
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и ПогаромЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивРоссияКураховоДонбассВооруженные силы УкраиныКонстантинопольводохранилищеСпецоперация
 
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