https://ukraina.ru/20241223/1059892778.html

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде - 23.12.2024 Украина.ру

Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-23T17:58

2024-12-23T17:58

2024-12-23T17:58

эксклюзив

россия

курахово

донбасс

вооруженные силы украины

константинополь

водохранилище

спецоперация

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За последнее время поступили сообщения о серьезных тактических успехах ВС РФ на Кураховском направлении.К северу от города наши войска взяли Старые Терны и полностью овладели берегом водохранилища.К югу от города наши войска взяли Успеновку и зачистили карман восточнее поселка.К западу от города наши войска заняли Зеленовку и двигаются к поселкам Улаклы и Константинополь, которые находятся на трассе Запорожье-Курахово.Трудно сказать, смогут ли наши войска преподнести такой новогодний подарок нашим гражданам и освободить эту большую территорию. Спешить не надо. Надо все делать с минимальными потерями. Тем не менее, котел для ВСУ в этом районе скорее всего будет.Если наши войска выйдут к населенному пункту с важным для нас названием (Константинополю), вся Кураховская группировка ВСУ, которая пока упорно сопротивляется, окажется в котле.С одной стороны, она будет зажата водохранилищем, которое они пытались спустить, но только навредили себе. С другой стороны, она попадет под наше огневое подавление. Им придется либо сдаться, либо умереть.А упорное сопротивление противника объясняется тем, что Курахово был одним из последних укрепрайонов на юге Донбасса. Но этот кусочек ДНР к концу года может быть освобожден. И, конечно, потребуется время, чтобы зачистить всушников, которые в этом котле оказались.Работа сложная. Противник огрызается. Но это ничего не меняет. Он потеряет позиции, технику и людей.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20241218/1059772733.html

россия

курахово

донбасс

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, курахово, донбасс, вооруженные силы украины, константинополь, водохранилище, спецоперация