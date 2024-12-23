Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины - 23.12.2024 Украина.ру
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Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины
Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины - 23.12.2024 Украина.ру
Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины
Российские военные за сутки нанесли серию ударов по военным аэродромам ВСУ и складам, где хранились беспилотники и другая техника украинских сил. Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ
2024-12-23T17:17
2024-12-23T17:17
новости
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украина
вооруженные силы украины
военная техника
инфраструктура
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Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также в атаках использовались беспилотные летательные аппараты.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе в районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, а также о прилетах по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области.Также по теме: Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
https://ukraina.ru/20241223/1059877342.html
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новости, россия, вс рф, украина, вооруженные силы украины, военная техника, инфраструктура
Новости, Россия, ВС РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, военная техника, инфраструктура

Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины

17:17 23.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные за сутки нанесли серию ударов по военным аэродромам ВСУ и складам, где хранились беспилотники и другая техника украинских сил. Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — говорится в сводке ведомства.
Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также в атаках использовались беспилотные летательные аппараты.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе в районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, а также о прилетах по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области.
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
13:12
"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового заводаВ районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, раздался сильный взрыв. Об этом 23 декабря агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
Также по теме: Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой
 
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