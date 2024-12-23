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Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины

Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины - 23.12.2024 Украина.ру

Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины

Российские военные за сутки нанесли серию ударов по военным аэродромам ВСУ и складам, где хранились беспилотники и другая техника украинских сил. Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ

2024-12-23T17:17

2024-12-23T17:17

2024-12-23T17:17

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Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также в атаках использовались беспилотные летательные аппараты.Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе в районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, а также о прилетах по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области.Также по теме: Взрыв был громкий: ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ под Полтавой

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