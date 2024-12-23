Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины
Российские военные за сутки нанесли серию ударов по военным аэродромам ВСУ и складам, где хранились беспилотники и другая техника украинских сил. Об этом 23 декабря сообщило Минобороны РФ
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — говорится в сводке ведомства.
Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также в атаках использовались беспилотные летательные аппараты.
Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе в районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, а также о прилетах по военному аэродрому ВСУ в Полтавской области.
13:12"Где собирают ремонтируют иностранную технику": в Житомире прогремел взрыв у бронетанкового заводаВ районе житомирского бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки, раздался сильный взрыв. Об этом 23 декабря агентству РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев