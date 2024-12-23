Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах
Правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ.
По итогам состоявшегося 23 декабря совещания правительства России в пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года, добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"В план включены мероприятия по строительству и реконструкции дорог федерального значения. В частности, это строительство моста через реку Туманную в Приморском крае и автодорожного обхода города Мариуполя (первый и второй этапы), реконструкция участка автодороги Р-280 в Донецкой Народной Республике и участка автодороги Р-150 в Луганской Народной Республике", - сказано в официальном комментарии к распоряжению правительства.
Там также отмечено, что работа по реализации пятилетнего плана дорожного строительства ведётся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
Мишустин в ходе совещания сообщил, что до конца 2024 года правительство дополнительно выделит средства из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей и искусственных дорожных сооружений.
"Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели ещё свыше 46 млрд рублей", - сказал глава правительства России.
Ранее, 19 декабря Владимир Путин на подведении итогов года заявил, что запланирована большая работа до 2030 года по восстановлению новых регионов России. Подробности в публикации "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
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