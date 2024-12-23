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Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах

Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах - 23.12.2024 Украина.ру

Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах

Правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ.

2024-12-23T17:38

2024-12-23T17:38

2024-12-23T17:38

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По итогам состоявшегося 23 декабря совещания правительства России в пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года, добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Там также отмечено, что работа по реализации пятилетнего плана дорожного строительства ведётся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".Мишустин в ходе совещания сообщил, что до конца 2024 года правительство дополнительно выделит средства из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей и искусственных дорожных сооружений.Выделенные средства позволят привести в порядок 418 километров трасс федерального значения. Они также будут потрачены на создание и реконструкция автотранспортного обхода Мариуполя, моста через реку Туманную и государственную границу с КНДР, а также ремонт участков дорог в ЛНР и ДНР.Ранее, 19 декабря Владимир Путин на подведении итогов года заявил, что запланирована большая работа до 2030 года по восстановлению новых регионов России. Подробности в публикации "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса Также на эту тему: Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым

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