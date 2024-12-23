Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах - 23.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241223/1059887725.html
Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах
Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах - 23.12.2024 Украина.ру
Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах
Правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ.
2024-12-23T17:38
2024-12-23T17:38
новости
россия
мариуполь
донецкая народная республика
михаил мишустин
дороги
инфраструктура
мосты
днр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059888460_0:113:1695:1067_1920x0_80_0_0_19500690e953c95e4be94caf464d7415.jpg
По итогам состоявшегося 23 декабря совещания правительства России в пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года, добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Там также отмечено, что работа по реализации пятилетнего плана дорожного строительства ведётся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".Мишустин в ходе совещания сообщил, что до конца 2024 года правительство дополнительно выделит средства из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей и искусственных дорожных сооружений.Выделенные средства позволят привести в порядок 418 километров трасс федерального значения. Они также будут потрачены на создание и реконструкция автотранспортного обхода Мариуполя, моста через реку Туманную и государственную границу с КНДР, а также ремонт участков дорог в ЛНР и ДНР.Ранее, 19 декабря Владимир Путин на подведении итогов года заявил, что запланирована большая работа до 2030 года по восстановлению новых регионов России. Подробности в публикации "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса Также на эту тему: Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
россия
мариуполь
донецкая народная республика
днр
лнр
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059888460_188:0:1695:1130_1920x0_80_0_0_f2c7e505382c064bb551d17c1faeae0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мариуполь, донецкая народная республика, михаил мишустин, дороги, инфраструктура, мосты, днр, лнр, новые регионы, правительство, луганская народная республика
Новости, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, дороги, инфраструктура, мосты, ДНР, ЛНР, Новые регионы, правительство, Луганская Народная Республика

Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах

17:38 23.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткрытие новой дороги Краснодар-Крым
Открытие новой дороги Краснодар-Крым - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Правительство России расширило пятилетний план дорожного строительства. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба правительства РФ.
По итогам состоявшегося 23 декабря совещания правительства России в пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года, добавлены проекты, которые будут реализованы на территории Дальнего Востока и новых регионов России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"В план включены мероприятия по строительству и реконструкции дорог федерального значения. В частности, это строительство моста через реку Туманную в Приморском крае и автодорожного обхода города Мариуполя (первый и второй этапы), реконструкция участка автодороги Р-280 в Донецкой Народной Республике и участка автодороги Р-150 в Луганской Народной Республике", - сказано в официальном комментарии к распоряжению правительства.
Там также отмечено, что работа по реализации пятилетнего плана дорожного строительства ведётся в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
Мишустин в ходе совещания сообщил, что до конца 2024 года правительство дополнительно выделит средства из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей и искусственных дорожных сооружений.
"Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели ещё свыше 46 млрд рублей", - сказал глава правительства России.
Выделенные средства позволят привести в порядок 418 километров трасс федерального значения. Они также будут потрачены на создание и реконструкция автотранспортного обхода Мариуполя, моста через реку Туманную и государственную границу с КНДР, а также ремонт участков дорог в ЛНР и ДНР.
Ранее, 19 декабря Владимир Путин на подведении итогов года заявил, что запланирована большая работа до 2030 года по восстановлению новых регионов России. Подробности в публикации "Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
Также на эту тему: Путин принял участие в открытии автодороги из Краснодарского края в Крым
 
НовостиРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаМихаил МишустиндорогиинфраструктурамостыДНРЛНРНовые регионыправительствоЛуганская Народная Республика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду
18:24Помощник президента России отрицает подготовку визита Келлога в Москву
18:05Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине
18:00Наемницу из Грузии Гелашвили заочно осудят в ДНР
18:00"Фестиваль селфи" в окопах: в сенате США разозлились, узнав неожиданную статью расходов Киева
17:58Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к воде
17:41Эти грязи боятся: Украина получила новую партию "пятнистых" танков, но есть нюанс
17:38Правительство РФ выделит 46 миллиардов рублей на автодороги - в том числе в новых регионах
17:37Мирные переговоры по Украине в Стамбуле снова возможны - администрация президента Турции
17:17Около 150 целей: в Минобороны РФ заявили об ударах по военной инфраструктуре Украины
17:16Пряники в форме свастики: польские студенты заразились украинским нацизмом, деканат пообещал лечить
16:53Кадры решают всё: Трамп закрыл вакансии в Пентагоне и Совете нацбезопасности
16:34Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ
16:18Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами
16:16Закарпатцы бежали с Украины через Тису и врезались в столб
16:03"Зеленский должен бегать от русских ракет как заяц". Украинские эксперты о перспективах киевской власти
15:49AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?
15:36"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state
15:34Дмитрий Соин о планах по захвату ГРЭС в Приднестровье: Санду хочет надавить на болевую точку России
15:25"Пьют, пока есть что, а есть всегда": в ВСУ выяснили, что утро начинается не с кофе
Лента новостейМолния