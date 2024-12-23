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AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?

AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана? - 23.12.2024 Украина.ру

AUKUS в студию. Зачем США вооружают "Томагавками" два океана?

Президент США Дональд Трамп во время второй каденции может сосредоточиться на Азии и международных рынках, но маховик военно-промышленного комплекса уже не остановить

2024-12-23T15:49

2024-12-23T15:49

2024-12-23T15:49

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США продолжают милитаризировать так называемый Индо-Тихоокеанский регион, охватывающий государствами более трети мировой экономики. На минувшей неделе Австралия, как союзник США по антикитайскому альянсу AUKUS (Австралия, Британия и США), впервые применила на учениях американские крылатые ракеты "Томагавк" и заключила соглашение с Британией, предполагающее дальнейшие поставки атомных подводных лодок. Американские производители заключили контракты на производство новых ракет, в том числе и новейших "Томагавков", а Пентагон опубликовал большой отчет об угрозах со стороны Китая.Кроме этого, Филиппины попросили у США поставить наземные установки Typhon для пуска, в том числе, и "Томагавков". Причем Typhon - модернизированная в 2023 году версия предыдущего комплекса Gryphon, уничтоженного в рамках ранее существовавшего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Томагавки" для эсминцев и подлодокВоенно-морской флот Австралии (RAN) провел первый испытательный пуск ракеты "Томагавк" последней модификации у берегов Калифорнии (США). Пуск был осуществлен с эсминца "Брисбен" класса "Хобарт" с предустановленным американским комплексом ПВО Aegis. Заявленная дальность таких ракет - до 2500 километров.Таким образом Австралия становится третьим оператором "Томагавков" морского базирования после США и Британии. На вооружении австралийского ВМФ находятся две версии "Томагавков": тактический Block IV и новый Block V в трех вариантах. Всего австралийские власти намерены приобрести более 200 "Томагавков", которые примут на вооружение эсминцев класса "Хобарт" и будущих атомных подлодок. Глава Минобороны Австралии Ричард Марлес удовлетворился первым пуском, назвав его демонстрацией прочности альянса с Штатами, а британские журналисты подчеркнули интерес к крылатым ракетам морского базирования в связи с конфликтами вроде специальной военной операции России на Украине. Следующими флотами, которые начнут применять "Томагавки", могут стать королевские ВМС Нидерландов и Морские силы самообороны Японии.Накануне Минобороны США заключило с Raytheon контракт на производство 131 ракеты "Томагавк" Block V. Планируется, что 26 ракет достанутся армии США, 16 - морской пехоте США, 11 - Австралии и 78 - Японии. Сумма контракта составила 401,2 млн долларов США, завершение работ запланировано на март 2028 года.ПодлодкиАльянс AUKUS был оформлен в 2021 году. По данным из открытых источников, участие Австралии в этом военном альянсе обойдется в 368 млрд долларов США до 2055 года. Согласно проекту, Австралия покупает подлодки класса Virginia у США, а также новейшие SSN Aukus у Британии. Первые американские подлодки Австралия получит в начале 2030 года.Соглашение о разработках и поставках SSN Aukus заключили между Австралийским агентством по подводному плаванию (ASA), британским гигантом ОПК BAE Systems и австралийской госкорпорацией ASC Pty Ltd только в середине декабря 2024 года."Подводная лодка SSN AUKUS, ориентированная на скрытность и выносливость, будет включать в себя новейшие технологии и современные материалы, что позволит ей выполнять весь спектр подводных задач — от расширенной разведки и наблюдения до подводной войны", - заявил генеральный директор BAE Systems Australia Крейг Локхарт.Для строительства подлодок в Австралии проектируют новую верфь в Осборне. Как заявляется, здесь будут построены 8 подлодок SSN AUKUS."А зачем они?"В австралийском экспертном сообществе не разделяют оптимизм британских производителей. Адмирал ВМС Австралии в отставке и бывший глава Австралийского института подводного плавания Питер Бриггс называет план закупок несовершенным и настаивает на том, что лучше бы власти закупили 12 подлодок у Франции. Об этом он пишет в статье для Австралийского института стратегической политики."Даже если план приобретения Aukus будет успешным, он предоставит сомнительные возможности. Проекты подводных лодок будут представлять собой смесь двух блоков подводных лодок класса Virginia, с разницей в проектировании более 14 лет, и еще не разработанной SSN Aukus с использованием британского реактора PWR3, который еще не прошел испытания. Более того, SSN Aukus будет частично построена неэффективным британским предприятием по производству подводных лодок", - пишет он.По мнению Бриггса, подлодки SSN Aukus водоизмещением более 10 тысяч тонн слишком велики для нужд Австралии, а размеры продиктованы только лишь решением установить реактор PWR3. Местный флот, по его словам, не в состоянии укомплектовать экипажами свои корабли, так что кто будет служить на SSN Aukus - вопрос. Кроме этого, он указал на проблемы строительства подлодок в США и нехватку финансирования - Бриггс считает, что Штаты не смогут выделить ни одной подлодки класса Virginia для продажи Австралии.А одно из главных отличий французских подлодок от SSN Aukus - отсутствие американских вертикальных пусковых установок для запуска тех же "Томагавков" или других американских баллистических ракет. В общем, не интегрируются они как в американскую глобальную систему ПВО/ПРО, так и в интегрированную систему управления боевым пространством IBCS.Представители уходящей администрации США, напротив, рассчитывают на заинтересованность Трампа в проекте AUKUS. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью австралийскому аналитическому центру Lowy Institute заявил, что сделка по подлодкам - это и есть то самое "распределение бремени", от которого Австралия только выигрывает. К слову, Сидней инвестирует 3 млрд долларов США в американские верфи, на которых будут построены подлодки."Австралия вносит непосредственный вклад в развитие американской подводной промышленной базы, чтобы мы могли наращивать потенциал подводных лодок, в ближайшем будущем поставлять Австралии подводные лодки класса Virginia, а затем, в более долгосрочной перспективе, подводные лодки класса Aukus", - сказал он.Филиппинам тоже надоАрмия Филиппин заинтересовалась в приобретении американских пусковых установок для "Томагавков" и других баллистических ракет, в том числе SM-6. 23 декабря в СМИ сообщили о планах закупок местных властей комплексов Typhon для защиты морских интересов, как заявляется, от Китая.Эти комплексы уже размещали на севере Филиппин (360 километров до Тайваня) в апреле 2024 года для совместных учений Balikatan-2024 (в них принимали участие также военнослужащие армий Австралии и Франции), что вызвало озабоченность Пекина. Заявленная дальность действия Typhon с использованными на учениях ракетами достигала 1600 км. Комплексы оставили на острове, теперь их хотят выкупить. Точное количество неизвестно, но на пресс-конференции 23 декабря командующий филиппинской армией генерал Рой Галидо сообщил об одном."Его планируется приобрести, поскольку мы видим его практичность и функциональность при реализации нашей концепции обороны архипелага", — заявил он. Общее количество закупаемых единиц, добавил он, будет "зависеть от экономики".Генерал-лейтенант Галидо сообщил, что филиппинским военным, как правило, требуется не менее двух лет, чтобы приобрести новую систему вооружения с момента ее планирования, добавив, что она пока не заложена в бюджет на 2025 год. Наземная ракетная установка "средней дальности", разработанная американской фирмой Lockheed Martin для армии США, имеет дальность полета 480 км, хотя в разработке находится версия с большей дальностью полета.Трамп и AUKUS, вот в чем вопросВ истории строительства атомных подлодок для Австралии и вооружения союзников по AUKUS и вне этого альянса есть несколько важных составляющих.С одной стороны, четко прослеживаются намерения Штатов обладать разведданными буквально со всех возможных военно-технических средств разных стран. Аргументом в пользу этого выступают интегрированные американские системы, установленные на технике для поставок.С другой стороны, Индо-Тихоокеанский регион находится в фокусе внимания США всё последнее десятилетие. Несмотря на тенденцию, заданную президентом Дональдом Трампом образца первой каденции, островитяне пока не понимают, чего им ожидать от Трампа-2. Военное присутствие США на острове Гуам усилили при Трампе-1, что объяснялось сдерживанием Китая. В настоящее время Гуам максимально милитаризован и на нем проводят учения с применением новейших американских видов техники.Трамп не одобрял некоторые решения своего предшественника, Барака Обамы. Американские эксперты называют его слишком импульсивным и непредсказуемым, и со времен еще предвыборной гонки-2023 задаются вопросом: продолжит ли Трамп инициативы администрации Байдена - такие как AUKUS, соглашение "Партнеры в голубом Тихом океане" (США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания; группа создана в июне 2022 года), Соглашение о сотрудничестве в области обороны с Папуа-Новой Гвинеей (май 2023) и Индо-Тихоокеанскую стратегию США (февраль 2022). За подтверждением импульсивности далеко ходить не пришлось. За месяц до повторной инаугурации Дональд Трамп потребовал вернуть контроль над Панамским каналом, которым больше всех пользуются США, Китай, Япония и Южная Корея, хотя юридически он пока не президент.Во французском Институте Монтеня полагают, что Трамп-2, вероятно, отступит от Европы и сосредоточится на Азии. Вероятно, новая администрация США применит экономический подход "Америка прежде всего" в пользу промышленности Штатов и ради исправления торгового дефицита с Китаем и ЕС. При этом предполагается два возможных сценарий действий Трампа по украинскому вопросу. Или это будет быстрое урегулирование, или Штаты продолжат поставки техники, передачу разведданных и обучение украинской армии, пока Киев не займет сильную позицию для переговоров. А европейские заявления о вводе/невводе военных контингентов на Украину свидетельствуют лишь о том, что ЕС вряд ли сможет отреагировать быстро, что и считается его основной проблемой.В то же время президент России Владимир Путин не исключает возможность интеграции сил НАТО и AUKUS. Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности в августе 2023 года. По его словам, продвижение индо-тихоокеанских стратегий направлено на создание подконтрольных Штатам военно-политических блоков.А от этого зависит, в первую очередь, количество нулей в суммах контрактов в сфере ВПК.Читайте также: Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит

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