https://ukraina.ru/20241223/1059883607.html

"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state

"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state - 23.12.2024 Украина.ру

"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state

На Украине планируют закрыть аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны, мобилизовав всех сотрудников в пехоту. Об этом 23 декабря сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, ее слова опубликовало издание "Страна.ua"

2024-12-23T15:36

2024-12-23T15:36

2024-12-23T15:41

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По ее словам, такие намерения исходят от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Парламентарий отметила, что вместо стабилизации обороны он начал наступление на команду DeepState — "последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта". По данным украинского издания "Страна.ua", за последнюю неделю карта Deep State стала заметно реже обновляться. Обычно телеграм-канал обновлял ее в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронте, сообщая о новых продвижениях ВС РФ.Другие темы: Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post

https://ukraina.ru/20241029/1058444503.html

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новости, украина, марьяна безуглая, александр сырский, сбу, вооруженные силы украины, deep state