"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state - 23.12.2024 Украина.ру
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"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state
"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state - 23.12.2024 Украина.ру
"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state
На Украине планируют закрыть аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны, мобилизовав всех сотрудников в пехоту. Об этом 23 декабря сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, ее слова опубликовало издание "Страна.ua"
2024-12-23T15:36
2024-12-23T15:41
новости
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марьяна безуглая
александр сырский
сбу
вооруженные силы украины
deep state
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По ее словам, такие намерения исходят от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Парламентарий отметила, что вместо стабилизации обороны он начал наступление на команду DeepState — "последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта". По данным украинского издания "Страна.ua", за последнюю неделю карта Deep State стала заметно реже обновляться. Обычно телеграм-канал обновлял ее в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронте, сообщая о новых продвижениях ВС РФ.Другие темы: Киев "начинает верить" в скорое завершение конфликта - Washington Post
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новости, украина, марьяна безуглая, александр сырский, сбу, вооруженные силы украины, deep state
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, СБУ, Вооруженные силы Украины, deep state

"Последний адекватный бастион": Безуглая сообщила о приказе мобилизовать админов Deep state

15:36 23.12.2024 (обновлено: 15:41 23.12.2024)
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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На Украине планируют закрыть аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны, мобилизовав всех сотрудников в пехоту. Об этом 23 декабря сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, ее слова опубликовало издание "Страна.ua"
По ее словам, такие намерения исходят от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Парламентарий отметила, что вместо стабилизации обороны он начал наступление на команду DeepState — "последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта".

"В проекте: мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет людей — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям по разглашению информации. Всякая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролируемая" ситуация). Закрытие проекта (Зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", — перечислила пункты "работы" Сырского Безуглая.

По данным украинского издания "Страна.ua", за последнюю неделю карта Deep State стала заметно реже обновляться. Обычно телеграм-канал обновлял ее в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронте, сообщая о новых продвижениях ВС РФ.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
29 октября, 11:43
Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиковДепутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Генеральный штаб ВСУ, а главкома ВСУ Александра Сырского назвала лжецом. Поводом послужило сообщение командования о том, что медиков переведут в стабилизационные пункты бригад, уточнило издание Comments.ua
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