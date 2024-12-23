Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине - 23.12.2024 Украина.ру
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Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине
Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине - 23.12.2024 Украина.ру
Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине
На Украине отправят неугодных власти военных экспертов и военкорров на передовую
2024-12-23T18:05
2024-12-23T18:05
эксклюзив
хроники
украина
запад
владимир зеленский
марьяна безуглая
александр сырский
одесса
вооруженные силы украины
the guardian
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Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о том, что главком ВСУ Александр Сырский готовит расправу над неугодными военными экспертами и военкоррами."Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState - последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет человек — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям касательно разглашения информации (нечего тут OSINT баловаться). Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролированная" ситуация). Закрытие проекта (зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.По её словам, украинцы знают проект ещё с начала СВО."Ежедневно это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит как для гражданских, так даже и для военных. И наступление "старпёров" на проект — ещё одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых дол****ов (недалёких людей. - Ред.). Прошу всех неравнодушных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы удавились", — призвала Безуглая.Она также обратилась за помощью к Владимиру Зеленскому за помощью.Украинское издание "Страна" обратило внимание на снижение активности проекта."Отметим, что за последнюю неделю карта DeepState стала заметно реже обновляться. Последнее обновление вышло за 21 декабря. В последний раз паблик комментировал ситуацию на линии фронта 19 декабря. Обычно телеграм-канал обновлял карту в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронтах, сообщая о новых продвижениях российских войск", - отмечалось в публикации "Страны".Накануне, 22 декабря, Безуглая сообщала о практике "мясных штурмов" на Украине."Пехота — ключевая, но когда её применяют "красные генералы" &lt;...&gt;: "мясные штурмы", восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и т.д.. Сегодня реальная пехота - &lt;...&gt; это реальное рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что очевидно, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - заявила Безуглая.Она в очередной раз заявила о том, что пехоту направляют специалистов, которые нужны в других родах и видах войск."Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т. д. следует усовершенствовать, а не отправлять не по специальности туда, где они будут неэффективны и быстро погибнут", - подчеркнула Безуглая.По словам нардепа, в то же время командование прикрывает "блатных", не отправляя тех в пехоту."В это же время перед закрытыми глазами генералов цветёт и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляю часто именно тех, кто не подкупил и является специалистами, неспособными на интриги ради тёплого места. Армия разваливается и гниёт именно из-за качества менеджмента и решений, который принимают наверху", - жаловалась Безуглая.Она также призвала спасти ВСУ."Спасти нас может только "третья волна" - перезапуск военного руководства без "старпёров" и полумер", - резюмировала парламентарий.Ранее британское издание The Guardian сообщило, о переводе украинских военнослужащих из ПВО в пехоту с тем, чтобы направить их на фронт.Издание сослалось на военных в противовоздушной обороне. По их информации дефицит на фронте военных на Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того изнуренным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.Один из украинских военных заявил, что это — риск для безопасности Украины."Это (перевод военнослужащих — Ред.) достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", — указал он.По его словам, некоторые из бойцов "прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без подготовки".Кроме того, в украинских войсках есть также опасение, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти военные могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.Британские журналисты напомнили, что об этом в прошлом месяце сообщала нардеп Безуглая, а бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".Другой источник, офицер ПВО, рассказал The Guardian, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. При этом, указал он, в последние дни ему сказали, что "нужны ещё десятки людей"."У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненные. Невозможно руководить", — указал офицер ПВО.Также издание The Guardian сообщило, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. США требуют у Украины понизить мобилизационный возраст, увеличив тем самым набор в вооружённые формирования. А украинское руководство пеняет на то, что и имеющиеся бригады нечем вооружать.При этом Зеленский при таком дефиците личного состава в ПВО регулярно требует новых комплексов ПВО у Запада.Тем временем на Украине ужесточается мобилизация."В Одессе какой-то лютый п**ц (ужас — Ред.) идёт уже который месяц. Менты уже настолько поверили в себя, что пакуют не только крепостных как стадо, но и "вояк". Первое видео - это на Черемушках запаковали военного, но перед этим залили ему в лицо два баллона "газа". Показали ему его "место", что он всего лишь расходник, а не "герой". Второе видео - это в райотделе менты и ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) избили пацанов. Указав им, что они крепостные, с которыми можно делать всё, что хочется", - подписал опубликованные 22 декабря видео из Одессы популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала особо подчеркнули, что западные чиновники "продолжают в упор не видеть беспредела".Ранее сообщалось об убийстве в ТЦК в Одессе отца насильно мобилизованного мужчины. В стране растёт недовольство поведением украинских военкомов и помогающих им полицейских.О бегстве с Украины граждан - в статье Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
https://ukraina.ru/20241223/1059876930.html
https://ukraina.ru/20241223/1059866625.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, запад, владимир зеленский, марьяна безуглая, александр сырский, одесса, вооруженные силы украины, the guardian, сбу
Эксклюзив, Хроники, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Одесса, Вооруженные силы Украины, The Guardian, СБУ

Экспертов и военкорров — в расход. Итоги 23 декабря на Украине

18:05 23.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине отправят неугодных власти военных экспертов и военкорров на передовую
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о том, что главком ВСУ Александр Сырский готовит расправу над неугодными военными экспертами и военкоррами.
"Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState - последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта. В проекте: мобилизация команды DeepState (в пехоту их, нет человек — нет проблемы). Обращение к СБУ и правоохранителям касательно разглашения информации (нечего тут OSINT баловаться). Всяческая дискредитация проекта (у Генштаба своя правда и "контролированная" ситуация). Закрытие проекта (зачем все эти карты? Достаточно лживых докладов)", — написала Безуглая в своём телеграм-канале.
По её словам, украинцы знают проект ещё с начала СВО.
"Ежедневно это едва ли не единственный источник, чтобы понять, что происходит как для гражданских, так даже и для военных. И наступление "старпёров" на проект — ещё одно измерение их полной отсталости и свидетельство того, что мы реально оказались в заложниках у совковых дол****ов (недалёких людей. - Ред.). Прошу всех неравнодушных помочь OSINT-сообществу Украины, чтобы генералы удавились", — призвала Безуглая.
Она также обратилась за помощью к Владимиру Зеленскому за помощью.
Украинское издание "Страна" обратило внимание на снижение активности проекта.
"Отметим, что за последнюю неделю карта DeepState стала заметно реже обновляться. Последнее обновление вышло за 21 декабря. В последний раз паблик комментировал ситуацию на линии фронта 19 декабря. Обычно телеграм-канал обновлял карту в ежедневном режиме и комментировал ситуацию на фронтах, сообщая о новых продвижениях российских войск", - отмечалось в публикации "Страны".
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Накануне, 22 декабря, Безуглая сообщала о практике "мясных штурмов" на Украине.
"Пехота — ключевая, но когда её применяют "красные генералы" <...>: "мясные штурмы", восстановление позиций в низинах, часто без доразведки и взаимодействия подразделений и т.д.. Сегодня реальная пехота - <...> это реальное рабство с билетом в один конец. И это рабство не из-за того, что россияне нападают, что очевидно, а из-за ежедневных тупых и отсталых решений военного командования и игнорирования потребности в профессионализме, правде и планировании", - заявила Безуглая.
Она в очередной раз заявила о том, что пехоту направляют специалистов, которые нужны в других родах и видах войск.
"Я уже не говорю о том, что врачей, специалистов по ПВО, артиллеристов и т. д. следует усовершенствовать, а не отправлять не по специальности туда, где они будут неэффективны и быстро погибнут", - подчеркнула Безуглая.
По словам нардепа, в то же время командование прикрывает "блатных", не отправляя тех в пехоту.
"В это же время перед закрытыми глазами генералов цветёт и пахнет коррупция: устройство своих в тыл, лишь бы не попасть в пехоту. Именно такие во время чисток обычно остаются на своих местах, а отправляю часто именно тех, кто не подкупил и является специалистами, неспособными на интриги ради тёплого места. Армия разваливается и гниёт именно из-за качества менеджмента и решений, который принимают наверху", - жаловалась Безуглая.
Она также призвала спасти ВСУ.
"Спасти нас может только "третья волна" - перезапуск военного руководства без "старпёров" и полумер", - резюмировала парламентарий.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, о переводе украинских военнослужащих из ПВО в пехоту с тем, чтобы направить их на фронт.
Издание сослалось на военных в противовоздушной обороне. По их информации дефицит на фронте военных на Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того изнуренным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.
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Один из украинских военных заявил, что это — риск для безопасности Украины.
"Это (перевод военнослужащих — Ред.) достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", — указал он.
По его словам, некоторые из бойцов "прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без подготовки".
Кроме того, в украинских войсках есть также опасение, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти военные могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.
Британские журналисты напомнили, что об этом в прошлом месяце сообщала нардеп Безуглая, а бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".
Другой источник, офицер ПВО, рассказал The Guardian, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. При этом, указал он, в последние дни ему сказали, что "нужны ещё десятки людей".
"У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненные. Невозможно руководить", — указал офицер ПВО.
Также издание The Guardian сообщило, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. США требуют у Украины понизить мобилизационный возраст, увеличив тем самым набор в вооружённые формирования. А украинское руководство пеняет на то, что и имеющиеся бригады нечем вооружать.
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При этом Зеленский при таком дефиците личного состава в ПВО регулярно требует новых комплексов ПВО у Запада.
Тем временем на Украине ужесточается мобилизация.
"В Одессе какой-то лютый п**ц (ужас — Ред.) идёт уже который месяц. Менты уже настолько поверили в себя, что пакуют не только крепостных как стадо, но и "вояк". Первое видео - это на Черемушках запаковали военного, но перед этим залили ему в лицо два баллона "газа". Показали ему его "место", что он всего лишь расходник, а не "герой". Второе видео - это в райотделе менты и ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) избили пацанов. Указав им, что они крепостные, с которыми можно делать всё, что хочется", - подписал опубликованные 22 декабря видео из Одессы популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Авторы канала особо подчеркнули, что западные чиновники "продолжают в упор не видеть беспредела".
Ранее сообщалось об убийстве в ТЦК в Одессе отца насильно мобилизованного мужчины. В стране растёт недовольство поведением украинских военкомов и помогающих им полицейских.
О бегстве с Украины граждан - в статье Павла Котова "Праздники, мобилизация или невыносимая жизнь: украинцы бегут за границу рекордными темпами".
 
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