Пряники в форме свастики: польские студенты заразились украинским нацизмом, деканат пообещал лечить
Фото: польские националисты
В одном из высших учебных заведений Польши вспыхнул скандал из-за того, что студенты принесли на предрождественскую встречу пряники в форме свастики, распевали нацистские песни и взрывали петарды. Об этом 23 декабря сообщило польское издание Gazeta Wyborcza
Позже учебное заведение выразило "возмущение и осуждение поведения учеников", а руководство академии пообещало "в соответствии с регламентом учебного заведения" наказать учащихся, принявших участие в скандальном мероприятии.
"Мы глубоко сожалеем и приносим извинения всем, кого затронул этот инцидент. Как школьное сообщество, мы заботимся о развитии отношений, основанных на толерантности, ответственности и уважении к другим людям", — говорится в сообщении академии.
А издание Gazeta Wyborcza напомнило, что демонстрация нацистской символики и пропаганда фашизма в Польше запрещены законом.
© wyborcza.plФото: Студенты колледжа на севере Польши спровоцировали скандал, распевая нацистские песни в ходе празднования сочельника
© wyborcza.pl
Фото: Студенты колледжа на севере Польши спровоцировали скандал, распевая нацистские песни в ходе празднования сочельника
Украинские "патриоты" возводят нацистов вроде Степана Бандеры в ранг героев, а нацистскую символику давно сделали своими "иконами". Очередное подтверждение тому прилетело недавно из освобожденного Угледара, где российские военные стали находить любопытные артефакты — различные ордена, которыми украинские солдаты награждали друг друга, в том числе значки с фашистской символикой.
13 декабря, 14:48Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикойПосле освобождения Угледара российские военные стали находить любопытные артефакты — различные ордена, которыми украинские солдаты награждали друг друга, в том числе значки с фашистской символикой. Об этом 13 декабря рассказал военкор Александр Пискунов. Видео его репортажа из Угледара опубликовало издание RT
Фашистскую идеологию украинцы пытаются навязать и европейцам. Однако время от времени в ЕС "патриотам" напоминают, что думают о современных "героях" Украины. Так, на прошлой неделе на Украине возмутились, что премьер-министр Польши Дональд Туск "с недостаточным почтением" возложил цветы к могилам недавно погибших украинских военных – на фоне тысяч красно-черных флагов Организации украинских националистов (ОУН)* и даже нескольких флагов с символикой дивизии СС "Галичина"*.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер язвительно отреагировал на ситуацию, написав в социальных сетях, что у Туска не было достаточно времени для прогулки по Львову, чтобы посмотреть на 30-метровый памятник Степана Бандеры. А также пройтись по улицам основателя ОУН* Евгения Коновальца и Героев УПА*, "организации, убившей 120 000 поляков на Волыни и в Восточной Галиции, преимущественно стариков, женщин и детей".
Вчера, 05:49Западная Украина за неделюЗападная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"Премьер Польши Дональд Туск после встречи с Владимиром Зеленским во Львове заявил, что конфликт между Украиной и Россией принес "что-то хорошее" – солидарность и взаимопонимание между поляками и украинцами.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация