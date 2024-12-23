Кадры решают всё: Трамп закрыл вакансии в Пентагоне и Совете нацбезопасности
Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидатов на руководящие должности в Пентагоне. Замглавы ведомства может стать миллиардер и соучредитель Cerberus Capital Management Стивен Файнберг. На посты младших замминистров претендуют Элбридж Колби, Майкл Даффи и Эмиль Майкл. Вакантное место главы остается за экс-ведущим Fox News Питом Хегсетом
Известно, что Файнберг был одним из ключевых спонсоров президентских кампаний Трампа. Forbes оценивает состояние миллиардера в $5 млн, это - 674-ая строчка в рейтинге богатейших людей планеты.
Дед Колби Уильям был директором ЦРУ при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, а также работал в Пентагоне в годы правления первой администрации Трампа.
В его команде в прошлый срок работал и Даффи. Он служил в административно-бюджетном управлении. Издание The New York Times напомнило, что именно он заблокировал пакет военной помощи Киеву на $250 миллионов в 2019 году.
Эмиль Майкл ранее занимал руководящую должность в Uber, однако покинул компанию в 2017 году после скандала из-за сообщений о визите в эскорт-бар в Южной Корее во время деловой поездки.
Кандидатом на пост главы Пентагона Трамп называет ветерана боевых действий и ведущего Fox News Пита Хегсета, который также попадал в сексистский скандал, после обвинения в сексуальном насилии.
13 ноября, 10:54Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИВновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает американское издание The Hill
Всех кандидатов на должности, предложенные Трампом, должен утвердить сенат США. По итогам прошедших выборов контроль в нем получит Республиканская партия, к которой и принадлежит Дональд Трамп.
Ранее американские СМИ написали о том, что Трамп планирует назначить на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который давно передумал тратиться на Украину.
12 ноября, 10:55Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасностиВновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца. Об этом 12 ноября написало британского Reuters
Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.
Также в своей администрации новый президент США пожелал видеть 27-летнюю Каролин Левитт, ее Трамп видит в роли пресс-секретаря Белого дома.
Миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE).
Возглавить Министерство здравоохранения и социальных служб Трамп предложил представителю известного клана демократов Роберту Кеннеди-младшему, который внес вклад в его победу на выборах, чему отчасти способствовала ситуация на Украине.
При чем тут Киев в своем материале Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова.