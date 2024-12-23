https://ukraina.ru/20241223/1059887229.html

Кадры решают всё: Трамп закрыл вакансии в Пентагоне и Совете нацбезопасности

Кадры решают всё: Трамп закрыл вакансии в Пентагоне и Совете нацбезопасности - 23.12.2024 Украина.ру

Кадры решают всё: Трамп закрыл вакансии в Пентагоне и Совете нацбезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидатов на руководящие должности в Пентагоне. Замглавы ведомства может стать миллиардер и соучредитель Cerberus Capital Management Стивен Файнберг. На посты младших замминистров претендуют Элбридж Колби, Майкл Даффи и Эмиль Майкл. Вакантное место главы остается за экс-ведущим Fox News Питом Хегсетом

2024-12-23T16:53

2024-12-23T16:53

2024-12-23T16:53

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Известно, что Файнберг был одним из ключевых спонсоров президентских кампаний Трампа. Forbes оценивает состояние миллиардера в $5 млн, это - 674-ая строчка в рейтинге богатейших людей планеты.Дед Колби Уильям был директором ЦРУ при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, а также работал в Пентагоне в годы правления первой администрации Трампа.В его команде в прошлый срок работал и Даффи. Он служил в административно-бюджетном управлении. Издание The New York Times напомнило, что именно он заблокировал пакет военной помощи Киеву на $250 миллионов в 2019 году.Эмиль Майкл ранее занимал руководящую должность в Uber, однако покинул компанию в 2017 году после скандала из-за сообщений о визите в эскорт-бар в Южной Корее во время деловой поездки.Кандидатом на пост главы Пентагона Трамп называет ветерана боевых действий и ведущего Fox News Пита Хегсета, который также попадал в сексистский скандал, после обвинения в сексуальном насилии.Еще одно важное назначение вновь избранного американского президента касается Эндрю Пика. Ожидается, что ему отойдет пост старшего директора по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, то есть курирование политики США в отношении России, Украины и НАТО. Всех кандидатов на должности, предложенные Трампом, должен утвердить сенат США. По итогам прошедших выборов контроль в нем получит Республиканская партия, к которой и принадлежит Дональд Трамп.Ранее американские СМИ написали о том, что Трамп планирует назначить на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который давно передумал тратиться на Украину.Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.Также в своей администрации новый президент США пожелал видеть 27-летнюю Каролин Левитт, ее Трамп видит в роли пресс-секретаря Белого дома.Трамп назначил будущего пресс-секретаря Белого домаМиллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE)."Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлнВозглавить Министерство здравоохранения и социальных служб Трамп предложил представителю известного клана демократов Роберту Кеннеди-младшему, который внес вклад в его победу на выборах, чему отчасти способствовала ситуация на Украине.При чем тут Киев в своем материале Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова.

https://ukraina.ru/20241113/1058864276.html

https://ukraina.ru/20241112/1058827903.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, илон маск, пентагон, fox news