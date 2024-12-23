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Эти грязи боятся: Украина получила новую партию "пятнистых" танков, но есть нюанс

Эти грязи боятся: Украина получила новую партию "пятнистых" танков, но есть нюанс - 23.12.2024 Украина.ру

Эти грязи боятся: Украина получила новую партию "пятнистых" танков, но есть нюанс

В рамках совместного проекта с Копенгагеном Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями. Информация об этом появилась на сайте правительства ФРГ

2024-12-23T17:41

2024-12-23T17:41

2024-12-23T17:41

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В пакет также войдут 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад (MRAP), боеприпасы для танков Leopard, два ЗСУ Gepard с запчастями, 65 тысяч боеприпасов к ЗСУ Gepard и 2 радиолокационные станции TRML-4D.Тем временем в сети появились кадры, говорящие о том, что немецкие "кошки" не очень готовы в реалиям фронта. На видео видно танк, гусеничные ленты которого "обуты" в асфальтоходные башмаки, предназначенные для движения по автомобильным дорогам. В октябре американское издание Business Insider подвело промежуточные результаты работы танков Leopard в рядах ВСУ: минус 40 машин.""Леопарды" - это мощные, очень способные танки с тяжелой броней, но они не непобедимы. На самом деле, по некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 таких танков", - сообщил Business Insider.Другие темы: Сторожевое, Часов Яр и Терны: что происходит на фронте.

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новости, украина, берлин, киев, вооруженные силы украины, leopard-2 (танк)