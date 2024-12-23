https://ukraina.ru/20241223/1059890119.html

Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом

Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом - 23.12.2024 Украина.ру

Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом

Есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации Трампа. А потом опять начнется: "Мы доверчивые, нас опять обманули". Опыт научил, что по-другому с Западом не будет, это надо вбить в голову всей партии "голубцов мира", считает известный адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2024-12-23T19:30

2024-12-23T19:30

2024-12-23T19:46

интервью

донецк

игорь кириллов

россия

запад

дональд трамп

вооруженные силы украины

военные преступления

селидово

освобождённые регионы украины

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру- Татьяна Николаевна, на прошлой неделе произошло показное убийство начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Учитывая постоянные теракты киевского режима, можем ли мы предпринять какие-то меры безопасности, кроме как переехать в Донецк? Или "делай что должен и будь что будет"?- Учитывая, что в Донецке недавно прямо в центре города подорвали машину, безопасных мест нет нигде.Теперь насчет генерала Кириллова. Человек, который проделывал такую колоссальную работу по вскрытию бурной деятельности нацистской мрази, почему-то был без какой-либо охраны. Да что там охрана. Он жил в не самом фешенебельном районе Москвы в обычной многоэтажке, где даже консьержки не было. Почему никто не озаботился его охраной?Наверное, потому что он не Тимур Иванов, у которого было невероятное количество охранников.Короче говоря, Кириллов был максимально легкой целью для террористов. Им достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов". Мы сами облегчили задачу салорейховским нацикам. Почему так? Вопрос естественно не ко мне.- Согласен. Тут интересно другое. Как обезопасить себя людям, которые попали в различные "черные списки" Украины, включая нас с вами?- Я забочусь о своей безопасности по мере сил. Понятно, что если меня всерьез захотят убить, то не помогут никакие меры предосторожности. Но я не собираюсь облегчать жизнь террористам. Им еще придется побегать за мной по Донецку. А в случае с генералом Кирилловым, повторюсь, мы им максимально облегчили работу.Ну нельзя ходить домой в одно и то же время. Ну нельзя жить без минимальной охраны. Ладно, мы с вами простые смертные. Но как можно было так относиться к безопасности представителя высшего военного командования России? Этого я искренне не понимаю.- А что вы думаете по поводу этих одноразовых агентов, которым вербовщики обещают большие награды и за мелкие пакости, и за крупные теракты, а потом показательно бросают? Почему люди до сих пор ведутся на обещания сотен тысяч или миллионов долларов?- Потому что люди такие наивные и доверчивые. Именно таких людей целенаправленно ищут. Нормальный человек прекрасно понимает, что он этих денег или не получит, или риск слишком высок. Но невменяемых людей на век салорейховских террористов хватит выше крыши. Один из нескольких тысяч согласится, и у них получится такой теракт. Сколько людей, которые работали на Россию, уже убили и покалечили? А что в ответ? Они глумятся над обещаниями ударов возмездия. Они готовились к войне. Они реально хотят убивать.- Какова сейчас обстановка в Донецке перед новогодними праздниками? Стало ли по донецким меркам спокойнее по сравнению с прошлыми годами? Потому что раньше там был просто ужас.- Недавно ВСУ пытались достать до города чем-то дальнобойным, но ПВО все грохнуло. Попадали осколки и в домах стекла вылетали. Но в Горловке люди продолжают гибнуть (на днях погиб полицейский). То есть до Донецка "стволка" уже не достает, но по Горловке в связи с боями за Торецк прилетает постоянно. Когда возьмут Торецк, Горловка сможет вздохнуть спокойно.А дальнобойными системами ВСУ бить ничего не мешает. Наверное, под новый год они снова устроят "фейерверк".Но, повторюсь, поскольку ствольная артиллерия до Донецка уже не добивает, жизнь стала получше и народ в город потихоньку возвращается. Кое-где уже возникают пробки. Мы ожидаем более массового возращения людей по весне. Донецк снова станет многолюдным.А на только что освобожденных территориях, где мы часто бываем, настоящая гуманитарная катастрофа. Местная власть с этим ничего не делает. Никому это не надо. Никому эти люди не нужны.- А где из недавно освобожденных районов ДНР, по вашей оценке как волонтера, наиболее тяжелая обстановка для гражданских?- Да везде, куда бы мы не приехали, адище. Люди живут в подвалах и уцелевших квартирах. Топят чем-то подручным (мы людям буржуйки привозим). Там нет ни света, ни связи, ни тепла, ни воды. Люди нам говорят, что мечтали бы попить обычной бутилированной чистой воды. Это предел их мечтаний.И самое страшное в том, что даже из этих условий люди в массе своей не хотят эвакуироваться в пункты временного размещения, потому что ПВРы еще кошмарнее.Что такое ПВР? Это замученное здание, где раньше была школа или клуб. В огромных комнатах расставлены десятки раскладушек в полметра друг от друга. На них спят все вперемежку: молодые, старые, дети, больные, инвалиды, люди с собаками и котами. Но никому это неинтересно.Мы пытаемся им помочь, чем можем. Но нас мало, а их – много.- Если говорить о преступлениях ВСУ в том же Селидово, куда вы часто ездите. Умеем ли мы так же громко информировать о не фейковой, а реальной "Буче" если не весь мир, то дружественные нам страны, как это делают западные технологи?- Не знаю. Лично мы фиксируем на видео свидетельства людей и показываем места, где лежат трупы. Но это все, что мы можем сделать.Мы на днях были в Красногоровке. Люди рассказывали, как всушники расстреливали их соседей. Но мы даже увидеть эти тупы не можем, потому что они под завалами, а кругом - растяжки. Когда это все разминируют – никто не знает. А когда потеплеет, эти трупы начнут разлагаться и соответствующе пахнуть. Не знаю тогда, что там будет.Пока спасает только холодная погода и нет этого удушающего запаха.Повторюсь, местные знают, где все эти трупы, но все их показания пока только остаются на наших пабликах.- Каков будет ваш прогноз на 2025 год? Видны ли контуры окончания конфликта? Новый спецпредставитель Трампа, например, говорит, что и Россия, и Украина якобы готовы к переговорам?- Мы не надеемся ни на какое прекращение войны. Нет оснований надеяться, что Запад хоть сколько-нибудь искренен. Мы ждем интенсификации боевых действий и еще большего наката на Россию. И искренне удивляемся тем, кто верит в новые минские, стамбульские и прочие договорняки. Надо, наконец-то, готовиться воевать всерьез, а не готовиться к последствиям договорняков.Повторюсь, есть наивные люди, которые верят, что война закончится чуть ли не в день инаугурации Трампа. А потом опять начнется: "Мы доверчивые, нас опять обманули". Опыт научил, что по-другому с Западом не будет.Это надо вбить в голову всей партии "голубцов мира".Также по одной из тем в этом интервью - в материале Дениса Рудометова: "Мир еще содрогнется от ужаса". В пресс-центре "России сегодня" рассказали о преступлениях ВСУ в Селидове

https://ukraina.ru/20240408/1054380397.html

https://ukraina.ru/20241223/1059863563.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, донецк, игорь кириллов, россия, запад, дональд трамп, вооруженные силы украины, военные преступления, селидово, освобождённые регионы украины, артиллерия, обстрелы, теракт, татьяна монтян