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Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ

Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ - 23.12.2024 Украина.ру

Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ

Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Дело направлено в суд, сообщает СК РФ.

2024-12-23T16:34

2024-12-23T16:34

2024-12-23T16:34

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Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко обвиняются в совершении террористических актов в Курской области, сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.Следователи установили, что эти украинские военнослужащие в начале августа незаконно проникли в Курскую область в составе вооруженных формирований Украины (ВФУ). Они были вооружены и совершили уголовно наказуемые деяния в российской регионе.Фигуранты были задержаны в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Суд назначил им содержание под стражей."Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в СК РФ.Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима

https://ukraina.ru/20241210/1059550009.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, всу, кто, криминал, терроризм