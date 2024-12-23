Задержаны и предстанут перед судом пойманные в Курской области военнослужащие ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Дело направлено в суд, сообщает СК РФ.
Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко обвиняются в совершении террористических актов в Курской области, сказано в официальном сообщении российского следственного ведомства.
Следователи установили, что эти украинские военнослужащие в начале августа незаконно проникли в Курскую область в составе вооруженных формирований Украины (ВФУ). Они были вооружены и совершили уголовно наказуемые деяния в российской регионе.
"Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица осуществляли запугивание и устрашение местного населения, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению", - констатировали в СК РФ.
Фигуранты были задержаны в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Суд назначил им содержание под стражей.
"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в СК РФ.
10 декабря, 16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях Украинские военнослужащие организовали пыточные и концлагеря в Курской и Сумской областях, в которых содержат российских военнопленных и гражданских лиц. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы заявил депутат от КПРФ Николай Иванов.
Тем временем СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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