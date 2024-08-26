"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ могут пойти в новое наступление на Запорожском направлении, если будут уверены, что мы ослабили этот участок фронта, перебрасывая резервы в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны противнику для отвлечения внимания. А также для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии и показать, что ВСУ еще могут наступать. Военного смысла в них нет, рассказал публицист.
Главный куш, которого добивается противник — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставив его под огневой контроль. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где меньше всего войск, отметил волонтер.
"ВСУ могут пойти в новое наступление на Запорожском направлении, если будут уверены, что мы ослабили этот участок фронта, перебрасывая резервы в Курскую область. Они на это и рассчитывали. Пока этого не происходит", — указал Садулаев.
Какие-то силы конечно же в Курскую область перебросили, но это не остановило наступление российской армии в Донбассе, добавил он.
"Так что объективных предпосылок для нового контрнаступа ВСУ на Запорожском направлении сейчас нет. Но они могут решиться на этот шаг по принципу "сгорел сарай, гори и хата", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
О том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру
23 августа, 14:48Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом местеЕсли сейчас главная скрипка играется на Курском направлении, зачем нам держать основные боевые части там, где можно обойтись меньшими силами. Противник предлагает драку на Курском направлении, находясь в невыгодных для себя условиях. Отлично, дадим нашим парням отличиться, еще больше набраться опыта и максимально эффективно разбить врага