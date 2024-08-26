"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье - 26.08.2024 Украина.ру
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"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье
"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье - 26.08.2024 Украина.ру
"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье
ВСУ могут пойти в новое наступление на Запорожском направлении, если будут уверены, что мы ослабили этот участок фронта, перебрасывая резервы в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T05:30
2024-08-26T05:30
новости
курская область
донбасс
запорожье
наступление
всу
запорожское направление
сво
крым
брянская область
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Удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны противнику для отвлечения внимания. А также для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии и показать, что ВСУ еще могут наступать. Военного смысла в них нет, рассказал публицист.Главный куш, которого добивается противник — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставив его под огневой контроль. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где меньше всего войск, отметил волонтер.Какие-то силы конечно же в Курскую область перебросили, но это не остановило наступление российской армии в Донбассе, добавил он."Так что объективных предпосылок для нового контрнаступа ВСУ на Запорожском направлении сейчас нет. Но они могут решиться на этот шаг по принципу "сгорел сарай, гори и хата", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руО том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240823/1057013216.html
курская область
донбасс
запорожье
запорожское направление
крым
брянская область
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новости, курская область, донбасс, запорожье, наступление, всу, запорожское направление, сво, крым, брянская область, белгородская область
Новости, Курская область, Донбасс, Запорожье, наступление, ВСУ, Запорожское направление, СВО, Крым, Брянская область, Белгородская область

"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье

05:30 26.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ могут пойти в новое наступление на Запорожском направлении, если будут уверены, что мы ослабили этот участок фронта, перебрасывая резервы в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны противнику для отвлечения внимания. А также для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии и показать, что ВСУ еще могут наступать. Военного смысла в них нет, рассказал публицист.
Главный куш, которого добивается противник — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставив его под огневой контроль. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где меньше всего войск, отметил волонтер.

"ВСУ могут пойти в новое наступление на Запорожском направлении, если будут уверены, что мы ослабили этот участок фронта, перебрасывая резервы в Курскую область. Они на это и рассчитывали. Пока этого не происходит", — указал Садулаев.

Какие-то силы конечно же в Курскую область перебросили, но это не остановило наступление российской армии в Донбассе, добавил он.
"Так что объективных предпосылок для нового контрнаступа ВСУ на Запорожском направлении сейчас нет. Но они могут решиться на этот шаг по принципу "сгорел сарай, гори и хата", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
О том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
23 августа, 14:48
Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом местеЕсли сейчас главная скрипка играется на Курском направлении, зачем нам держать основные боевые части там, где можно обойтись меньшими силами. Противник предлагает драку на Курском направлении, находясь в невыгодных для себя условиях. Отлично, дадим нашим парням отличиться, еще больше набраться опыта и максимально эффективно разбить врага
 
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