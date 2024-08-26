https://ukraina.ru/20240826/1057019207.html

"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье

"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье - 26.08.2024 Украина.ру

"Сгорел сарай, гори и хата": волонтер рассказал, когда ВСУ пойдут в новое наступление на Запорожье

ВСУ могут пойти в новое наступление на Запорожском направлении, если будут уверены, что мы ослабили этот участок фронта, перебрасывая резервы в Курскую область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T05:30

2024-08-26T05:30

2024-08-26T05:30

новости

курская область

донбасс

запорожье

наступление

всу

запорожское направление

сво

крым

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056953831_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_8f99f0064d57f859713236c1d310f01e.jpg.webp

Удары по Белгородской, Курской и Брянской областям нужны противнику для отвлечения внимания. А также для того, чтобы нанести репутационный ущерб российской армии и показать, что ВСУ еще могут наступать. Военного смысла в них нет, рассказал публицист.Главный куш, которого добивается противник — захватить территорию Херсонской и Запорожской областей, перерезав сухопутный коридор в Крым или хотя бы поставив его под огневой контроль. Но поскольку эту задачу он выполнить не может, ему приходится бить там, где меньше всего войск, отметил волонтер.Какие-то силы конечно же в Курскую область перебросили, но это не остановило наступление российской армии в Донбассе, добавил он."Так что объективных предпосылок для нового контрнаступа ВСУ на Запорожском направлении сейчас нет. Но они могут решиться на этот шаг по принципу "сгорел сарай, гори и хата", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаева: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руО том что стоит за операцией ВСУ в Курской области — в авторской статье Елены Мурзиной Эйфория Зеленского и курская авантюра на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240823/1057013216.html

курская область

донбасс

запорожье

запорожское направление

крым

брянская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, донбасс, запорожье, наступление, всу, запорожское направление, сво, крым, брянская область, белгородская область