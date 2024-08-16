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Эйфория Зеленского и Курская авантюра

Эйфория Зеленского и Курская авантюра - 16.08.2024 Украина.ру

Эйфория Зеленского и Курская авантюра

Чем больше проходит времени от начала вторжения ВСУ в Курскую область, тем яснее становится то, что это была громкая пиар акция киевского режима.

2024-08-16T07:55

2024-08-16T07:55

2024-08-16T07:55

эксклюзив

владимир зеленский

сво

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всу

вооруженные силы украины

нато

александр сырский

артем скоропадский

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Вернее, цели изначально были другие, но поскольку все они не были выполнены, осталось только пиар-сопровождение.Невзирая на огромные потери ВСУ и никак их не комментируя, пропагандистская машина укрорейха работает сейчас на полную катушку.Внушая всем своим украинским слушателям, что "скоро будет победа".Что показывает "Зеленский-ТВ"?Новые кадры с "любимым главнокомандующим" представило украинскому народу "Зеленский - ТВ". А другого телевидения в стране "победившей демократии" давно нет.И что же мы видим?Вот главнокомандующий Зеленский быстрым шагом заходит в комнату, садится во главе огромного стола. Все остальные присаживаются только после него.Звучит тревожная музыка (!)Командующий ВСУ Сырский делает доклад: захватили территории в Курской области.Лицо Зеленского крупным планом: он серьёзен. "Зе" на работе. В Ставке. Руководит наступлением.Все записывают цифры из доклада Сырского. "Зе" задумчиво смотрит в камеру. Он взволнован.Вы только что посмотрели ролик "Украина на пороге перемоги".Кто же писал этот бездарный сценарий? Опять 95 квартал?По виду это какая-то театральная пародия.Хочется протереть глаза: что нам показывают? Заседание в ставке фюрера? Это какая-то нелепая подделка под Рейхсканцелярию?Нет, это момент славы Владимира Зеленского.На его лице давно не было такого выражения: он ведёт себя внешне сдержанно, но внутри у "Зе" клокочет счастье!Такое же, как когда он стоял на сцене, а зал смеялся и аплодировал ему.И вот - он снова счастлив.Это настолько нелепо, что даже вызывает оторопь.Фронт на востоке рушится. Армию Украины ждёт поражение. В экономике - вот-вот будет объявлен полный дефолт.Но Зеленский упивается моментом торжества и недолгой сиюминутной "победой".Эксперты, даже в западной прессе, удивлялись: почему, зачем он предпринял этот самоубийственный шаг? Каковы военные цели? Огромные потери, которые несет ВСУ, зачем он на них пошёл?Но Зеленского не интересует, что дальше."Мы еще умеем удивлять", - веско сказал Зеленский по поводу вторжения в Курскую область.Удивлять? Так вот что было его целью.Характер и целиРазгадка целей Зеленского - в его характере.Он - крайне самолюбивый человек, который хочет славы, поклонения и обожания.Невыносимая ситуация последнего года, когда он больше не "любимец публики", давит на него хуже, чем любые возможные потери от наступления на Курскую область.Да о потерях он и не думает. Его интересует только его собственный образ.Даже если потом будут тотальные имиджевые потери для Зеленского, но вот сейчас, сию минуту он всё равно хочет пережить этот "момент славы".Чего стоит его диалог с командующим ВСУ Сырским.Театр с СырскимЭто еще одно видео, которое с видимым удовольствием снял Зеленский для тиражирования в массы.Вот как они поприветствовали друг друга - совершенно театрально, ведь в реальной жизни никто из них так не говорит.Так же, как в реальной жизни никто из сотрудников офиса президента не разговаривает на украинском языке.Но вот так они снялись на камеру:- Бажаю здоровья, Олександр Станиславович! - говорит по видеосвязи Зеленский.- Бажаю здоровья, пане президенте и верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины! - старательно выговаривает Сырский, у которого на девять слов - два украинских.- Як справы?Сырский отвечает, с трудом подбирая слова.Это конечно, постановка. И довольно бездарная. Подделка!Да, неповторимый оригинал - "Дни Турбиных" Булгакова. Помните?Гетман Скоропадский требует от своего адъютанта Шервинского говорить на украинском языке:"Гетман:- Сводку мне за последний час. Живо!Шервинский:- Осмелюсь доложить вашей светлости, я только что принял дежурство. Корнет, князь...- Я давно уже хотел поставить на вид вам, и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на языке страны... Прохаю ласкаво!- Слухаю, ваша светлость! Дежурный адъютант корнет… Князь... Черт его знает, как князь по-украински!.. Я ду́маю... дума́ю... думова́ю...Гетман:- Говорите по-русски."Кстати, диалог происходит за несколько часов до того, как гетман Скоропадский покинет Украину навсегда.А у Зеленского Сырский продолжает свой удивительный доклад:Продвинулись на один-три километра, взяли под контроль 40 квадратных километров, захватили 74 населённых пункта. Откуда они взяли там 74 (!) населённых пункта? Это что, самая густонаселённая территория в мире?Конечно, нет. Посчитали вообще любые деревеньки, куда заехали и откуда тут же уехали.Суджа, самый крупный населенный пункт - 5 тысяч жителей.Зеленский хватает блокнот, ручку, записывает доклад Сырского.Вошёл в роль!Но, конечно, у Зеленского есть и другие цели. Как есть они и у тех, кто реально руководил этим вторжением.Деньги и символыЗеленский, кроме очевидного самопиара, занялся своим вторым любимым делом: повышать градус истерии. А цель?Цель - военная помощь и деньги от западных стран. Деньги - в первую очередь.Стратегические и геополитические задачи этой акции (которая, безусловно, готовилась и поддерживалась кем-то из западных кураторов), тоже никто не отменял.Например, возможный полный разворот России от Европы в сторону Китая. Ведь всем понятно, что за "Зе" маячат уши кого-то из стран НАТО.И наёмников там из западных стран - около двух тысяч. И техника западная. И сами боевики украинские - скорее всего, из тех, кто проходил обучение в Британии.Демонтаж тех групп в российской элите, кто ещё имел иллюзии насчёт того, что можно дружить с Западом. Таким образом, возможно, удастся ускорить уничтожение Европы. Есть ведь страны, которые в этом сильно заинтересованы. За проливом одна, за океаном другая.Подключились и западные СМИ.После растерянности первых дней (с общим выводом зарубежных экспертов: "непонятно, зачем Зеленский пошёл на эту авантюру") - СМИ Запада "взяли под козырёк" и общий хор голосов складно запел:"Невероятный успех Украины!"Общество на Украине тоже в эйфории: "Мы побеждаем!"Да нет, что там, уже победили!Шныряют с эфира на эфир украинские "эксперты" и говорят о невыносимой значимости этого "прорыва".И Зеленский счастлив. Это очевидно.Это его минута славы после долгих гнетущих месяцев поражений и отступлений.Даже честно говоря, закрадывается мысль: а может, вся эта операция нужна ему для самопиара, и больше ни для чего?Только ради вот этого доклада Сырского?Кстати, заметим, раньше он почему-то эти доклады не публиковал. Если вообще были такие доклады Сырского "главнокомандуючому".Момент славыВспомним, чем занимался Зеленский всю предыдущую жизнь, до роли президента. Служитель муз. Сцена и реклама. Кино и промоушен.Вот он этим и занимается.Снимает кино и делает себе промоушен.Его цель - самопиар и деньги.Уже просят 50 миллиардов на зарплату украинским воинам. Не прошло и недели. Но уже не хватает денег.И оружия, конечно, для продолжения гениального наступления.Он не "заигрался", как говорят некоторые эксперты.Зеленский - самовлюблённый актер, но и очень расчётливый человек. Хоть он сам играет, конечно, роль в чужой игре, но и о своих интересах не забывает.Дадут денег - отлично.Не дадут - ну что ж, вы сами, мол, виноваты.Так и напишем в мемуарах.Украинская армия была на пороге победы, но... Гениальный план стратега Зеленского уже почти сработал, но ...Карьера его уже давно закончена. И уход Зеленского с политической сцены - только вопрос времени.Вот он и решил сыграть напоследок. "Пан гетман" и его "великое вторжение". Ну а то, что оно провалится (уже провалилось) - так это же не гетман виноват. Как он вообще может быть виноват, этот гениальнейший "пане главнокомандующий"?Читайте также: Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка

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Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, сво, украина, россия, всу, вооруженные силы украины, нато, александр сырский, артем скоропадский, курская область