Эйфория Зеленского и Курская авантюра
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Чем больше проходит времени от начала вторжения ВСУ в Курскую область, тем яснее становится то, что это была громкая пиар акция киевского режима.
Вернее, цели изначально были другие, но поскольку все они не были выполнены, осталось только пиар-сопровождение.
Невзирая на огромные потери ВСУ и никак их не комментируя, пропагандистская машина укрорейха работает сейчас на полную катушку.
Внушая всем своим украинским слушателям, что "скоро будет победа".
Что показывает "Зеленский-ТВ"?
Новые кадры с "любимым главнокомандующим" представило украинскому народу "Зеленский - ТВ". А другого телевидения в стране "победившей демократии" давно нет.
И что же мы видим?
Вот главнокомандующий Зеленский быстрым шагом заходит в комнату, садится во главе огромного стола. Все остальные присаживаются только после него.
Звучит тревожная музыка (!)
Командующий ВСУ Сырский делает доклад: захватили территории в Курской области.
Вчера, 16:02"Повторяем немецкий блицкриг": эксперт о подражающих нацистам украинских военных на КурщинеПоклонники фашистов, ставшие "звездами" телеграм-каналов благодаря распространенному видео, не только словесно издевались над 74-летним пенсионером в Курской области, парадируя нацистов, но и похвастались его убийством, передает Mash
Лицо Зеленского крупным планом: он серьёзен. "Зе" на работе. В Ставке. Руководит наступлением.
Все записывают цифры из доклада Сырского. "Зе" задумчиво смотрит в камеру. Он взволнован.
Вы только что посмотрели ролик "Украина на пороге перемоги".
Кто же писал этот бездарный сценарий? Опять 95 квартал?
По виду это какая-то театральная пародия.
Хочется протереть глаза: что нам показывают? Заседание в ставке фюрера? Это какая-то нелепая подделка под Рейхсканцелярию?
Нет, это момент славы Владимира Зеленского.
На его лице давно не было такого выражения: он ведёт себя внешне сдержанно, но внутри у "Зе" клокочет счастье!
Такое же, как когда он стоял на сцене, а зал смеялся и аплодировал ему.
И вот - он снова счастлив.
Это настолько нелепо, что даже вызывает оторопь.
Фронт на востоке рушится. Армию Украины ждёт поражение. В экономике - вот-вот будет объявлен полный дефолт.
Но Зеленский упивается моментом торжества и недолгой сиюминутной "победой".
Эксперты, даже в западной прессе, удивлялись: почему, зачем он предпринял этот самоубийственный шаг? Каковы военные цели? Огромные потери, которые несет ВСУ, зачем он на них пошёл?
Вчера, 14:13Вторжение в Курскую область не помогло: в Нацгвардии признали провалы ВСУ в ДонбассеВторжение украинской армии в Курскую область не облегчило участь ВСУ на других участках противостояния с российской армией. Объяснение этому представил 15 августа спикер украинской Национальной гвардии Руслан Музычук
Но Зеленского не интересует, что дальше.
"Мы еще умеем удивлять", - веско сказал Зеленский по поводу вторжения в Курскую область.
Удивлять? Так вот что было его целью.
Характер и цели
Разгадка целей Зеленского - в его характере.
Он - крайне самолюбивый человек, который хочет славы, поклонения и обожания.
Невыносимая ситуация последнего года, когда он больше не "любимец публики", давит на него хуже, чем любые возможные потери от наступления на Курскую область.
Да о потерях он и не думает. Его интересует только его собственный образ.
Даже если потом будут тотальные имиджевые потери для Зеленского, но вот сейчас, сию минуту он всё равно хочет пережить этот "момент славы".
Чего стоит его диалог с командующим ВСУ Сырским.
Театр с Сырским
Это еще одно видео, которое с видимым удовольствием снял Зеленский для тиражирования в массы.
Вот как они поприветствовали друг друга - совершенно театрально, ведь в реальной жизни никто из них так не говорит.
Так же, как в реальной жизни никто из сотрудников офиса президента не разговаривает на украинском языке.
Но вот так они снялись на камеру:
- Бажаю здоровья, Олександр Станиславович! - говорит по видеосвязи Зеленский.
- Бажаю здоровья, пане президенте и верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины! - старательно выговаривает Сырский, у которого на девять слов - два украинских.
- Як справы?
Сырский отвечает, с трудом подбирая слова.
Это конечно, постановка. И довольно бездарная. Подделка!
Да, неповторимый оригинал - "Дни Турбиных" Булгакова. Помните?
Гетман Скоропадский требует от своего адъютанта Шервинского говорить на украинском языке:
"Гетман:
- Сводку мне за последний час. Живо!
Шервинский:
- Осмелюсь доложить вашей светлости, я только что принял дежурство. Корнет, князь...
- Я давно уже хотел поставить на вид вам, и другим адъютантам, что следует говорить по-украински. Это безобразие, в конце концов! Ни один мой офицер не говорит на языке страны... Прохаю ласкаво!
- Слухаю, ваша светлость! Дежурный адъютант корнет… Князь... Черт его знает, как князь по-украински!.. Я ду́маю... дума́ю... думова́ю...
Гетман:
- Говорите по-русски."
Кстати, диалог происходит за несколько часов до того, как гетман Скоропадский покинет Украину навсегда.
А у Зеленского Сырский продолжает свой удивительный доклад:
Продвинулись на один-три километра, взяли под контроль 40 квадратных километров, захватили 74 населённых пункта. Откуда они взяли там 74 (!) населённых пункта? Это что, самая густонаселённая территория в мире?
Конечно, нет. Посчитали вообще любые деревеньки, куда заехали и откуда тут же уехали.
Суджа, самый крупный населенный пункт - 5 тысяч жителей.
Зеленский хватает блокнот, ручку, записывает доклад Сырского.
Вошёл в роль!
Но, конечно, у Зеленского есть и другие цели. Как есть они и у тех, кто реально руководил этим вторжением.
Деньги и символы
Зеленский, кроме очевидного самопиара, занялся своим вторым любимым делом: повышать градус истерии. А цель?
Цель - военная помощь и деньги от западных стран. Деньги - в первую очередь.
Стратегические и геополитические задачи этой акции (которая, безусловно, готовилась и поддерживалась кем-то из западных кураторов), тоже никто не отменял.
И наёмников там из западных стран - около двух тысяч. И техника западная. И сами боевики украинские - скорее всего, из тех, кто проходил обучение в Британии.
Демонтаж тех групп в российской элите, кто ещё имел иллюзии насчёт того, что можно дружить с Западом. Таким образом, возможно, удастся ускорить уничтожение Европы. Есть ведь страны, которые в этом сильно заинтересованы. За проливом одна, за океаном другая.
Подключились и западные СМИ.
После растерянности первых дней (с общим выводом зарубежных экспертов: "непонятно, зачем Зеленский пошёл на эту авантюру") - СМИ Запада "взяли под козырёк" и общий хор голосов складно запел:
"Невероятный успех Украины!"
Общество на Украине тоже в эйфории: "Мы побеждаем!"
Да нет, что там, уже победили!
Шныряют с эфира на эфир украинские "эксперты" и говорят о невыносимой значимости этого "прорыва".
И Зеленский счастлив. Это очевидно.
Вчера, 05:30"У меня плохие новости": Мухин о том, почему в Курске Украина совершила большую стратегическую ошибкуНастоящей идеей прорыва ВСУ в Курской области было то, что российская армия начнет снимать войска с горячих участков фронта на востоке и перебросит их в приграничные районы Курщины. Но это не сработало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин
Это его минута славы после долгих гнетущих месяцев поражений и отступлений.
Даже честно говоря, закрадывается мысль: а может, вся эта операция нужна ему для самопиара, и больше ни для чего?
Только ради вот этого доклада Сырского?
Кстати, заметим, раньше он почему-то эти доклады не публиковал. Если вообще были такие доклады Сырского "главнокомандуючому".
Момент славы
Вспомним, чем занимался Зеленский всю предыдущую жизнь, до роли президента. Служитель муз. Сцена и реклама. Кино и промоушен.
Вот он этим и занимается.
Снимает кино и делает себе промоушен.
Его цель - самопиар и деньги.
Уже просят 50 миллиардов на зарплату украинским воинам. Не прошло и недели. Но уже не хватает денег.
И оружия, конечно, для продолжения гениального наступления.
Он не "заигрался", как говорят некоторые эксперты.
Зеленский - самовлюблённый актер, но и очень расчётливый человек. Хоть он сам играет, конечно, роль в чужой игре, но и о своих интересах не забывает.
Дадут денег - отлично.
Не дадут - ну что ж, вы сами, мол, виноваты.
Так и напишем в мемуарах.
Украинская армия была на пороге победы, но... Гениальный план стратега Зеленского уже почти сработал, но ...
Карьера его уже давно закончена. И уход Зеленского с политической сцены - только вопрос времени.
Вот он и решил сыграть напоследок. "Пан гетман" и его "великое вторжение". Ну а то, что оно провалится (уже провалилось) - так это же не гетман виноват. Как он вообще может быть виноват, этот гениальнейший "пане главнокомандующий"?