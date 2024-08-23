"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии - 23.08.2024 Украина.ру
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"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии
"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии - 23.08.2024 Украина.ру
"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии
Не надо забывать, что заход на Украину иностранных контингентов возможен в любой момент. А разрастание конфликта совершенно не в интересах Москвы. Она предпочитает реализовывать виденье, которое у нее есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-23T05:15
2024-08-23T05:15
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Противник постоянно прогревает красные линии. Он понимает, что для России все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. Но мы пытаемся сглаживать углы и пока не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины, рассказал журналист.Я понимаю возмущение значительной части российской аудитории, которые говорят о том, что такое молчание со стороны РФ только провоцируют противника на поднятие ставок, а это может привести к вовлечению в конфликт новых участников, отметил политолог.В Донбассе этот план реализуется довольно эффективно. По Херсону и Запорожью планы командования пока неизвестны, но они тоже есть. А вот Курская область явно пошла не по плану, отметил он."[Президенту России Владимиру] Путину давали обещание за три дня разобраться с этой ситуацией, но в итоге было принято решение только купировать этот прорыв, а не ликвидировать его последствия", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, москва, пётр скоробогатый, вс рф, всу, херсон, запорожье, курская область, владимир путин, сво
Новости, Россия, Украина, Москва, Пётр Скоробогатый, ВС РФ, ВСУ, Херсон, Запорожье, Курская область, Владимир Путин, СВО

"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии

05:15 23.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Не надо забывать, что заход на Украину иностранных контингентов возможен в любой момент. А разрастание конфликта совершенно не в интересах Москвы. Она предпочитает реализовывать виденье, которое у нее есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Противник постоянно прогревает красные линии. Он понимает, что для России все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. Но мы пытаемся сглаживать углы и пока не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины, рассказал журналист.
Я понимаю возмущение значительной части российской аудитории, которые говорят о том, что такое молчание со стороны РФ только провоцируют противника на поднятие ставок, а это может привести к вовлечению в конфликт новых участников, отметил политолог.
"Сейчас мало об этом говорят, но не надо забывать, что заход на Украину иностранных контингентов возможен в любой момент. А разрастание конфликта как раз не в интересах Москвы. Она предпочитает реализовывать виденье, которое у нее есть", - подчеркнул Скоробогатый.
В Донбассе этот план реализуется довольно эффективно. По Херсону и Запорожью планы командования пока неизвестны, но они тоже есть. А вот Курская область явно пошла не по плану, отметил он.
"[Президенту России Владимиру] Путину давали обещание за три дня разобраться с этой ситуацией, но в итоге было принято решение только купировать этот прорыв, а не ликвидировать его последствия", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
Андрей Суздальцев интервью
21 августа, 15:48
Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьмиНаша пропаганда ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают.
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваПётр СкоробогатыйВС РФВСУХерсонЗапорожьеКурская областьВладимир ПутинСВО
 
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