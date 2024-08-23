https://ukraina.ru/20240823/1056980480.html

"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии

"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии - 23.08.2024 Украина.ру

"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии

Не надо забывать, что заход на Украину иностранных контингентов возможен в любой момент. А разрастание конфликта совершенно не в интересах Москвы. Она предпочитает реализовывать виденье, которое у нее есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-23T05:15

2024-08-23T05:15

2024-08-23T05:15

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Противник постоянно прогревает красные линии. Он понимает, что для России все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. Но мы пытаемся сглаживать углы и пока не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины, рассказал журналист.Я понимаю возмущение значительной части российской аудитории, которые говорят о том, что такое молчание со стороны РФ только провоцируют противника на поднятие ставок, а это может привести к вовлечению в конфликт новых участников, отметил политолог.В Донбассе этот план реализуется довольно эффективно. По Херсону и Запорожью планы командования пока неизвестны, но они тоже есть. А вот Курская область явно пошла не по плану, отметил он."[Президенту России Владимиру] Путину давали обещание за три дня разобраться с этой ситуацией, но в итоге было принято решение только купировать этот прорыв, а не ликвидировать его последствия", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

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