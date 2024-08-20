https://ukraina.ru/20240820/1056950997.html

Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"

Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" - 20.08.2024 Украина.ру

Евгений Федоров: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь"

Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР

2024-08-20T12:04

2024-08-20T12:04

2024-08-20T12:04

интервью

сша

украина

россия

владимир путин

борис ельцин

вооруженные силы украины

нато

ссср

ядерное оружие

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Первый. Система международного права после 1945 года, в соответствии с которой существование независимой Украины незаконно. Второй. Целевое стратегическое ядерное сдерживание, которое существовало с 1962 по 1994 год, считает член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение" Евгений Федоров.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений Алексеевич, на днях ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области. Учитывая, что после нападения на Курскую область враг уже понес потери и потерял фактор внезапности, с военной точки зрения это выглядит странно. Может быть, у вас есть свое объяснение на этот счет?- Мы еще в прошлом году прогнозировали, что противник будет наступать на Белгородскую, Курскую и Брянскую области по одной простой причине: у нас конфликт не с Украиной, а с США. Цель Вашингтона – ликвидация российской государственности. С этой точки зрения для них важно наступать не где-то в Новороссии, а на Москву.Украина захватила часть наших территорий. Никто в мире по этому поводу не возмутился. Это говорит о том, что Америка профессионально подошла к этому вопросу. Следовательно, противник и дальше будет пытаться переместить боевые действия к Московскому направлению. А Белгород, Курск и Брянск – кратчайший путь в сторону Москвы.Я не говорю, что ВСУ прямо сейчас будут наступать на Москву. Просто для США (если конфликт продлится еще несколько лет) это направление является гораздо более приоритетным, чем Запорожское.Нужно понимать, что ВСУ является частью натовской структуры. Резервы у НАТО достаточно большие. Материальные ресурсы Запада в десять раз больше российских. С мобилизационным ресурсом у них тоже все в порядке (Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания). С авиацией у НАТО тоже все в порядке. Они же еще не задействовали на Украине те же "Томагавки". США ранее предупредили, что поставят на Украину ракеты с дальностью стрельбы до 900 километров. Они тоже еще не задействованы.Да, вы правильно сказали, что на Курском направлении ВСУ сталкиваются с военными неудачами. Но на фоне длительных боевых действий не надо расслабляться. Это был заранее запланированный стратегический маневр войск НАТО, чтобы переместить боевые действия с крымского направления на московское. С точки зрения интересов США это абсолютно логично. Вашингтон не ставит своей целью договориться с нами.Вся наша пропагандистская машина утверждает, что мы ведем боевые действия с Украиной. Это не так. Мы воюем с США и НАТО. А их нельзя победить в Курской, Донецкой или Запорожской областях. Их можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР.Первый. Система международного права после 1945 года, в соответствии с которой существование независимой Украины незаконно.Второй. Целевое стратегическое ядерное сдерживание, которое существовало с 1962 по 1994 год. Ельцин отказался от него только под давлением американцев. А ведь мы формировали стратегическую угрозу для США за счет наших стратегических ядерных сил. Мы создавали ядерный щит, чтобы не было войны. Сейчас мы об этом забыли. Но только у нас и у американцев есть этот инструмент (у Китая и Франции есть ядерное оружие, но его недостаточно количественно и качественно для решения стратегических задач).Мы должны осуществить стратегическое нацеливание на США, создать им угрозу, а потом договориться с ними о возвращении к системе международного права по итогам 1945 года. Только так можно их обуздать. По танкам и пехоте мы им проиграем, потому что мы априори слабее в этом вопросе. Зато в вопросе стратегических ядерных сил мы сильнее.К этому мы рано или поздно придем.- Украина утверждает, что их нападение на Курскую область нужно было еще и для того, чтобы улучшить переговорные позиции.- Украина врет. Она не собирается вести с нами никакие переговоры. О каких переговорах может идти речь, если у них это на государственном уровне запрещено по закону?Я считаю, что нам надо смотреть на Украину с точки зрения международного права и отозвать решения о ее независимости, которые мы приняли за последние 30 лет.Я напомню, что Украина не выходила из состава СССР. На законодательном уровне такого решения не было. Референдум или декларация о независимости 1991 года – это не о выходе из состава СССР. Это о статусе отношений в области управления. Если мы не зависим от вас в части управления, это не значит, что мы утаскиваем от вас территорию. Зато когда Каталония заявила о выходе из состава Испании, МИД РФ заявил, что это внутреннее дело Испании. И заявил абсолютно правильно. Потому что по итогам Второй мировой войны Каталония входит в состав Испании.И когда Путин говорит, что России незачем разговаривать с Украиной, он сказал абсолютно правильно. Это не субъект международного права. Это – сепаратисты вроде Косово или Каталонии. Разговаривать о ее судьбе надо с гарантами международного права в лице США с позиции главенства территориальной целостности в рамках международного права. Причем Америка с этим согласна.Некоторое время назад в Женеве 80 государств подписали резолюцию, которая предусматривала первым пунктом, что по украинскому кризису надо договариваться с позиции международного права. Этого уже достаточно. Давайте в суде отменять независимость Украины и договариваться с подписантами о статусе этой территории.Мы готовы согласиться с обособленностью украинской территории на условиях ограниченного суверенитета. Это отвечает и международному праву, и нашим интересам.Напомню, что международное право создали Сталин и Рузвельт в 1945 году как победители во Второй мировой войне. Все государства мира построены на его базе. Это наше преимущество. Надо им пользоваться. Как и инструментами стратегического ядерного нацеливания.Надо поступить так же, как поступил СССР в ходе операции "Анадырь" в 1962 году, которую Генштаб разработал в точно таких же условиях, как и сейчас. Тогда США тоже не считались с Советским Союзом и подводили войска к его границам, готовясь к войне с ним. А после операции "Анадырь" США стали вести себя с нами как с равными. Потому что испугались наших ядерных ракет.А чтобы вернуться к этому формату взаимоотношений с США, России нужно решить проблему укрепления суверенитета. Приведу простой пример.Нарышкин говорит, что в России работают больше 80 тысяч иностранных агентов, подготовленных в США. Минюст пока нашел только 900 из них. Они же работают в органах власти и в СМИ, прикрываясь патриотическими лозунгами (они же шпионы). Их оттуда надо убирать в соответствии с законом.А продолжение конституционной реформы в области наделения Госсовета полномочиями власти взамен полномочий власти для иностранных органов? А отказ от валютных резервов, которые никому не нужны, но из-за которых мы хуже живем, потому что не имеем инвестиций? Все эти реформы нас ждут. Без них мы не сможем замотивировать власти на победу.- Ситуация в Курской области как-то повлияет на ход боевых действий на основном фронте?- Повторюсь, противник будет уделять все большее внимание северному направлению и постепенно (на протяжении нескольких месяцев) будет перераспределять силы в его пользу. Потому что все враги России (Наполеон и Гитлер) всегда шли на Москву. Москва – это ключ к России.Понятно, что Украина и США маскируют эти замыслы ("Мы тут случайно оказались" и "Американское оружие тут нельзя использовать, а тут можно"). А раз они маскируют, это означает, что они попытаются эти замыслы осуществить.Я вообще считаю, что СВО разделилась на два периода. До вторжения ВСУ в Курскую область и после нее. Потому что сейчас враг вообще перестал скрывать свои цели. Никто не хочет с нами договариваться. Все хотят нас победить. А для победы им надо наступать. А наступать им удобнее в сторону Москвы.Это очевидно.- Напоследок поговорим о российской экономике. Ключевая ставка Центробанка после поднятия с 16% так и осталась на уровне в 18%. Поднимется ли она до нового года до 20%? Наступит ли момент, когда ее все же будут снижать?- Чиновники Центробанка прямо обещают поднять ее до 20%.Понимаете, этот вопрос нельзя рассматривать в отдельности от других процессов. Такая политика с высокой процентной ставкой сформировалась не вчера. В 1990-е годы она вообще составляла 279%. Это прямо связано с формированием валютных резервов и долларом как основой мировой торговли.Россия уже 30 лет продает на мировой рынок больше, чем покупает. Мы всех кормим. Путин правильно сказал, что США на халяву получают триллион долларов просто за счет своего мирового господство. Фактически, они собирают со всех дань – в том числе с нас. Потому что мы поставляем на мировой рынок в два раза больше, чем берем. Мы живем в два раза хуже, чем работаем. И это тоже связано с высокой процентной ставкой.Тут надо не ставку снижать, а менять принципы российской экономики.Первое. Нам нужна нулевая процентная ставка. Не 10% и не 6%. Нулевая. Только за счет этого придут национальные инвестиции. Сейчас у нас их нет. Все наши инвестиции – иностранные. Государственные вложения – это мизер. А как без инвестиций можно что-то построить или запустить индустриализацию? Никак.Сегодня иностранные инвестиции для нас закрыты уже больше трех лет. Следовательно, нам надо создавать свои. А для этого нужна нулевая ставка. И для ее установления у нас есть все условия.Процентную ставку определяет платежный баланс. Если у тебя положительный баланс как у России, у тебя нулевая ставка. Если – отрицательный (Турция или Германия), у тебя ставка должна быть высокой, потому что она защищает твой рынок за счет перераспределения.Второе. Нам надо отказаться от наших валютных резервов. Запад конфисковал наши 650 миллиардов. А зачем они вообще нужны? Почему нельзя закупить на них товары, поднять уровень жизни народа и дать стране национальные инвестиции? Это тоже нулевая ставка.Нам надо менять всю систему. А для этого нужны реформы по суверенитету. Когда Путин говорит, что мир однополярен, то это же касается и России. Россия – провинция американского однополярного мира. И институты экономики и управления внутри нашей страны завязаны на начальство в Вашингтоне.Нам надо, как и говорит Путин, укреплять суверенитет. А для этого нужны реформы. Нам придется это делать именно из-за войны, которую мы сейчас ведем.О других политических аспектах СВО - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область

https://ukraina.ru/20220302/1033421595.html

https://ukraina.ru/20240819/1056944888.html

https://ukraina.ru/20240813/1056846182.html

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Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

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