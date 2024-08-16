"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкРепетиция военного парада на аэродроме "Липки" под Минском
Если бы Белоруссия использовала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками Украины, как casus belli, то мог бы начаться новый этап конфликта. Поэтому следует действовать очень осторожно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межеви
Если бы Россия обратилась с официальным запросом или с просьбой к государству ОДКБ, то тогда Республика Беларусь могла бы дать тот или иной ответ. Насколько мне известно, Россия не обращалась к Белоруссии с просьбой о помощи, рассказал эксперт.
Абсолютно гипотетическая ситуация, но если бы Белоруссия использовала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками Украины, как casus belli, то мог бы начаться новый этап конфликта, добавил он.
"А отреагировала ли бы в этом случае Польша, Прибалтика? Я сейчас специально не говорю о Португалии. Она далеко, ей всё равно. Как пел [Владимир] Высоцкий, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", - отметил Межевич.
Так вот, сейчас в Прибалтике и Польше "буйных полно". И следует действовать очень осторожно. Потому что Республика Беларусь может помочь России, но в случае втягивания Польши в конфликт ей также придётся помогать Белоруссии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
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