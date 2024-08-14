https://ukraina.ru/20240814/1056864253.html

Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка

Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка - 14.08.2024 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка

Задача ВСУ в Курской области - создание паники. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницу между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта. Противник не пытается где-то закрепиться, он пытается наносить удары на возможно большей территории.

2024-08-14T17:00

2024-08-14T17:00

2024-08-14T17:00

интервью

курская область

нью-йорк

россия

михаил онуфриенко

алексей дюмин

вооруженные силы украины

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 270 человек и 16 единиц бронетехники, сообщило Минобороны России. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков.- Михаил Борисович, перейдет ли противостояние в Курской области в позиционную фазу и повторится ли уже в других масштабах ситуация, которая сложилась на плацдарме в Крынках?- Нет, противник пытается создать плацдарм в глубине от реально формирующейся линии фронта. Он возводит долговременные укрепления, чтобы удержать на удобных позициях хотя бы часть Курской области, которая по площади примерно втрое меньше, чем та, на которую ему удавалось заходить за эту неделю.Цель его понятна. Она чисто медийная, как было в тех же Крынках, Алешках и на всех остальных плацдармах на левобережье Днепра. Медийная составляющая – мы удерживаем часть территории Курской области.Такой возможности противнику не дадут. В самоубийственную атаку с большими потерями никто не собирается наших ребят бросать. Сейчас основная задача — это выбивание подходящих резервов противника, его бронетехники, личного состава, с помощью артиллерии, дронов и абсолютного господства в воздухе.Назначение Дюмина ответственным за это направление вовсе не означает, что завтра или послезавтра что-то кардинально изменится, потому что потребуется минимум неделя, пока будет выстроена новая система управления под нового командующего и под поставленные президентом задачи. Но к сентябрю это будет окончательно ясно.- С мест сообщают, что противник пытается перерезать трассу на Рыльск. Что это даст ему в оперативном смысле?- Речь идёт не о перерезании трассы, а о том, что его рейдовые группы продолжают пытаться прорываться по трассам в сторону Рыльска, Льгова, Гирьи восточнее Суджи. Из Гирьи репортажи были еще вчера вечером. Противнику там удержаться не удалось, но он и не ставит такую задачу.Задача - создание паники, вал сообщений, которые у нас вовсю масштабируются, о том, что противник дошел туда-то. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницы между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта. Противник не пытается где-то закрепиться, он пытается наносить удары на возможно большей территории. Частично это дает эффект, он нападает на колонны, блокпосты, которые не обеспечены для борьбы с бронетехникой, и уходит после этого.- В районе населенного пункта Гирьи, который вы упомянули, вчера была уничтожена бронегруппа ВСУ из трех БТР и пикапа. Тактика засад может быть эффективным противоядием от тактики прорыва мобильными группами, которую использует ВСУ?- Противоядие — это формирование линии фронта, которая исключает проникновение групп противника. Даже если нет сплошной линии фронта те направления, на которых возможно продвижение на технике, нужно перекрыть. Они пока еще не перекрыты, как мы видим. Это первостепенная задача. И формирование мобильных противодиверсионных групп, которые могут быть оперативно обеспечены достаточным количеством дронов-камикадзе.Где-то группы противника проскакивают наши блокпосты, нужно обеспечить сбор информации о местах прорыва и эффективную реакцию на нее. Почему и требуется наладить взаимодействие с местным населением, дать им контактные телефоны, на которые они могут звонить при обнаружении групп противника и диверсантов. Туда будут выдвигаться группы для проверки информации и при ее подтверждении принимать оперативные меры.- Насколько мы можем судить, демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе. Наши войска продвигаются на Покровском и Торецком направлениях. Насколько сложная обстановка для ВСУ на этих участках фронта?- Наше продвижение там кратно не увеличилось, но оно есть. У противника ситуация все время ухудшается. Пока резервы Генштаба ни на одном из направлений не задействованы, и ждать, что там завтра обрушится фронт, не приходится. Можно говорить, что в ближайшее время будет полностью освобожден Нью-Йорк. Замкнется кольцо окружения, если противник не выйдет из него, между Торецком и Нью-Йорком, произойдет зачистка дачного поселка в Красногоровке на северо-западе. Основная задача, поставленная президентом, это Курская область.- Где ВСУ могут повторить такие же атаки, как в Курской области?- У них нет резервов, чтобы повторить то, что получилось в Курской области. А вот то, что они постоянно пробуют ударами вдоль границы Курской, Белгородской и Сумской областей расшевелить зону контроля, или создать видимость этого с помощью рейдовых групп, чтобы наши постоянно перебрасывали подкрепления с других направлений, они это делали и будут продолжать делать.О целях вторжения в Курскую область: Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию

https://ukraina.ru/20240813/1056848630.html

https://ukraina.ru/20240813/1056846182.html

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интервью, курская область, нью-йорк, россия, михаил онуфриенко, алексей дюмин, вооруженные силы украины, всу