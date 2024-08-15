https://ukraina.ru/20240815/1056870501.html

Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины

Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины - 15.08.2024 Украина.ру

Николай Межевич о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины

Белоруссия может прийти на помощь России после нападения ВСУ на Курскую область, но если в конфликт вступят Польша и Прибалтика, то уже нам придется помогать Белоруссии.

2024-08-15T07:00

2024-08-15T07:00

2024-08-15T07:38

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.- Николай Маратович, у многих здесь в России возникли вопросы по поводу того, что Белоруссия как член ОДКБ имела право вмешаться в ход СВО, когда в Курскую область вошли ВСУ. Как вы считаете, почему это сделано не было?- На самом деле, надо читать документы. Если бы Россия обратилась с официальным запросом, ещё проще, с просьбой государству ОДКБ, вот помогите, вот не справляемся, то тогда Республика Беларусь могла бы дать тот или иной ответ. Насколько мне известно, Российская Федерация не обращалась к Республике Беларусь с просьбой о помощи. Поэтому военно-политическое сотрудничество, военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество идёт, я рискну предположить, в свете всех последних событий хорошо. А просьбы такой не было, поэтому и предложений нет.- А вы считаете, что если бы такие действия всё-таки были со стороны Белоруссия, это бы повлияло на расширение конфликта со стороны европейских стран?- Абсолютно гипотетическая ситуация, но если бы Республика Беларусь использовала нарушение своего воздушного пространства беспилотниками Украины, как casus belli , то мог бы начаться новый этап конфликта. А отреагировала ли бы в этом случае Польша, Польша, Прибалтика?Я сейчас специально не говорю о Португалии. Она далеко, ей всё равно. Как пел Высоцкий, "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".Так вот, сейчас в Прибалтике и Польше буйных полно. И следует действовать очень осторожно. Потому что Республика Беларусь может нам помочь, но в случае втягивания Польши в конфликт нам придётся помогать Республике Беларусь.- СВР сообщила, что Запад собирается заменить Владимира Зеленского на Арсена Авакова*. Насколько реален этот сценарий? И нужны ли нам переговоры?- Многократно наш президент говорил, что Россия не готова на переговоры с Зеленским. После всего того, что он лично сказал в адрес президента России, в адрес граждан России, в адрес российского государства в принципе, переговоры с Зеленским вести не будут. А вот переговоры с Украиной возможны. И президент озвучил уже условия этих переговоров.Что же касается той или иной фигуры, в Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет. Но, по крайней мере, они не несут непосредственной ответственности за те гражданские и военные преступления, которые характеризуют киевский режим. Вот с этой точки зрения пока мы таких фамилий не слышим.- Россия не ведет переговоров с террористами, кем является Аваков.- О чем и речь. Есть старая поговорка про замену шила на мыло, про хрен, который не слаще редьки. Вот в данном случае как раз про это. Хотя я подчеркиваю, не буду сейчас называть фамилии, но в Киеве есть люди иные. Но пока мы этих фамилий не слышим.- МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя самолеты F-16, которые прибыли для Украины. Как вы считаете, где они все-таки будут базироваться?- Трудно комментировать чисто военные сюжеты. Вот если бы я отвечал за спутниковую разведку и работал в Министерстве обороны, то я бы не давал вам интервью. И даже если бы теоретически давал, то все равно бы не сказал.Что же касается Республики Молдова, то я могу сказать то, что политическое руководство, президент Молдовы, готова к любым формам антироссийской деятельности. К сожалению, готова. Но вот народ Республики, он к этому не готов. Если в Киеве, на Украине промыть пропагандой голову очень многим, если не всем, то в Республике Молдова этот результат не достигли.Молдавия – это серая зона, это не НАТО. Но находится рядом с Румынией. В Румынии на границе с Молдавией два аэродрома. Проще разместить там. А F-16, как и любой самолёт крупнее "кукурузника", преодолевает территорию Молдавии с запада на восток за считанные минуты. Проблем нет. Для них. Для нас есть. Но свою позицию по поводу размещения F-16 в Румынии мы уже заявляли.*Признан террористом и экстремистом в РФО целях вторжения в Курскую область: Курский Портос. США выгодно бессмысленное, но кровавое вторжение ВСУ в Россию

https://ukraina.ru/20240814/1056864253.html

https://ukraina.ru/20240813/1056844560.html

https://ukraina.ru/20240814/1056858982.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, белоруссия, владимир зеленский, дмитрий высоцкий, арсен аваков, вооруженные силы украины, одкб, украина.ру, f-16