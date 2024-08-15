Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2" - 15.08.2024 Украина.ру
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Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2"
Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2" - 15.08.2024 Украина.ру
Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2"
С назначением бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного послом в Великобритании его конфликт с Владимиром Зеленским не завершился, и публикация западного журнала Wall Street Journal это подтверждает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт Владимир Джаралла
2024-08-15T12:09
2024-08-15T13:35
украина
сша
валерий залужный
владимир зеленский
владимир джаралла
цру
теракт
северный поток-2
газопровод
новости
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В четверг, 15 августа, американские журналисты, ссылаясь на неназванные источники сообщили, что приказ о подрыве "Северного потока — 2" якобы отдавал лично Зеленский. ЦРУ требовало от него отменить операцию, однако Залужный устроил саботаж и лично курировал уничтожение трубопровода близ острова Борнхольм.Утверждается, будто саму операцию высокопоставленные украинские чиновники и бизнесмены приняли в мае 2022 года во время застолья и "под влиянием алкоголя". WSJ пишет, что совершенный теракт стал одной из главных причин конфликта Зеленского и Залужного.Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Германия выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоков". Фигурант находился в Польше, но удачно выехал из республики этим летом, а немцы якобы выдали европейский ордер на его арест, но не ввели необходимые данные в поисковую базу, из-за чего подозреваемый мог пересечь границу. Все это подтвердили в польской генпрокуратуре.Возобновившийся интерес журналистов к этой теме связан со вскрывшимися новыми фактами, пояснил Владимир Джаралла. С другой стороны, выбор крайнего в пользу Залужного также может быть связан со страхом Зеленского утратить власть."Идет вопрос о смене власти Зеленского. Существуют различные версии, и здесь Залужный был и является сегодня одним из наиболее очевидных кандидатов. В этой связи конкуренту следует подпортить репутацию в этих "крысиных гонках", — добавил собеседник.Примечательно, что публикация западного СМИ, очевидно, выгораживает Вашингтон, под давлением которого Зеленский якобы передумал подрывать газопровод. В сети даже обозвали статью цээрушной операцией прикрытия, где Украина оказалась как нельзя кстати: на ее репутацию уже ничто не повлияет, а общественность легко поверит.Упоминаются и ноябрьские президентские выборы в США, в преддверие которых царит неопределенность.Вспоминая Залужного, умелые медийщики весьма кстати неоднократно напоминают, что взрыв на "Северном потоке — 2" представляет собой экотерроризм, из-за которого произошёл крупнейший в истории выброс природного газа в море.В материале также сказано, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против бывшего украинского главкома и его помощников, а результаты расследования могут испортить отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военной помощи, уступая только США."Публикация западного СМИ бросает тень на Залужного, однако для чего-то более серьезного необходимы уже действия и выводы прокуратуры", - сказал Джаралла, отвечая на вопрос о том, повлияет ли статья на карьеру новоиспеченного посла в Великобритании.Сам Залужный назвал статью "простой провокацией", изображая полную неосведомленность о подготовке теракта на газопроводе, связывавшем Россию с Европой через Балтийское море."Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому я не мог быть в них замешан", — напомнил генерал WSJ.Почему немецкое расследование представляет собой не более чем "форменное издевательство" читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240814/1056867011.html
https://ukraina.ru/20240525/1055288492.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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4.7
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украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, владимир джаралла, цру, теракт, северный поток-2, газопровод, новости, эксклюзив
Украина, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, ЦРУ, теракт, Северный поток-2, газопровод, Новости, Эксклюзив

Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2"

12:09 15.08.2024 (обновлено: 13:35 15.08.2024)
 
© Nord Stream 2 / Nikolai RyutinСеверный поток 2
Северный поток 2
© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Анастасия Градинарова
Все материалы
С назначением бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного послом в Великобритании его конфликт с Владимиром Зеленским не завершился, и публикация западного журнала Wall Street Journal это подтверждает. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт Владимир Джаралла
В четверг, 15 августа, американские журналисты, ссылаясь на неназванные источники сообщили, что приказ о подрыве "Северного потока — 2" якобы отдавал лично Зеленский. ЦРУ требовало от него отменить операцию, однако Залужный устроил саботаж и лично курировал уничтожение трубопровода близ острова Борнхольм.
Утверждается, будто саму операцию высокопоставленные украинские чиновники и бизнесмены приняли в мае 2022 года во время застолья и "под влиянием алкоголя". WSJ пишет, что совершенный теракт стал одной из главных причин конфликта Зеленского и Залужного.

"Появление материала Wall Street Journal тоже легко просчитывается как желание навредить Залужному со стороны тех, кто так или иначе связан с Зеленским. Все это построено на предположениях, однако напомню, что президент России уже высказался по этому поводу и его мнение все здравомыслящие люди считают наиболее реалистичным. Он указал, что эта акция была проведена США, которые получили от этого все выгоды — от "привязки" Германии до получения конкретной прибыли от нефтегазовых компаний", — отметил политический эксперт.

Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
Вчера, 16:34
Всё повесят на Украину: новые данные о теракте на "Северных потоках" Генпрокуратура ФРГ неожиданно выдала ордер на арест украинца, который подозревается в причастности к подрывам "Северных потоков". Об этом сообщили сразу несколько влиятельных изданий Германии.
Накануне немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Германия выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоков". Фигурант находился в Польше, но удачно выехал из республики этим летом, а немцы якобы выдали европейский ордер на его арест, но не ввели необходимые данные в поисковую базу, из-за чего подозреваемый мог пересечь границу. Все это подтвердили в польской генпрокуратуре.
Возобновившийся интерес журналистов к этой теме связан со вскрывшимися новыми фактами, пояснил Владимир Джаралла. С другой стороны, выбор крайнего в пользу Залужного также может быть связан со страхом Зеленского утратить власть.

"Идет вопрос о смене власти Зеленского. Существуют различные версии, и здесь Залужный был и является сегодня одним из наиболее очевидных кандидатов. В этой связи конкуренту следует подпортить репутацию в этих "крысиных гонках", — добавил собеседник.

- РИА Новости, 1920, 25.05.2024
25 мая, 18:32
Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу ЗеленскогоЗапад может сыграть карту нелегитимности Владимира Зеленского, и заменить его на кого-то более удобного и не проявляющего радикальной позиции. Об этом написало китайское издание InfoBRICS
Примечательно, что публикация западного СМИ, очевидно, выгораживает Вашингтон, под давлением которого Зеленский якобы передумал подрывать газопровод. В сети даже обозвали статью цээрушной операцией прикрытия, где Украина оказалась как нельзя кстати: на ее репутацию уже ничто не повлияет, а общественность легко поверит.
Упоминаются и ноябрьские президентские выборы в США, в преддверие которых царит неопределенность.

"Про подрыв "Северных потоков". Решили все списать на инвалидов, которым уже не долго осталось. Запад начал понемногу стравливать хунту. Трамп Зеленского ненавидит и презирает, и даже смешливая Камала Харрис испытывает в его отношении большой скепсис", — отмечает философ, социолог и политолог Александр Дугин.

Вспоминая Залужного, умелые медийщики весьма кстати неоднократно напоминают, что взрыв на "Северном потоке — 2" представляет собой экотерроризм, из-за которого произошёл крупнейший в истории выброс природного газа в море.
В материале также сказано, что усилия немецких следователей сосредоточены на сборе доказательств против бывшего украинского главкома и его помощников, а результаты расследования могут испортить отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военной помощи, уступая только США.

"Публикация западного СМИ бросает тень на Залужного, однако для чего-то более серьезного необходимы уже действия и выводы прокуратуры", - сказал Джаралла, отвечая на вопрос о том, повлияет ли статья на карьеру новоиспеченного посла в Великобритании.

Сам Залужный назвал статью "простой провокацией", изображая полную неосведомленность о подготовке теракта на газопроводе, связывавшем Россию с Европой через Балтийское море.
"Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому я не мог быть в них замешан", — напомнил генерал WSJ.
Почему немецкое расследование представляет собой не более чем "форменное издевательство" читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.
Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря 2023, 22:24
США начали готовить подрыв "Северного потока" за недели до начала СВО - Херш Всё для подрыва "Северного потока" было готово к концу мая 2022 года, а приказ о совершении диверсии поступил в сентябре. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в статье на онлайн-платформе Substack
 
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