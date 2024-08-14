"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о Северных потоках - 14.08.2024 Украина.ру
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"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о Северных потоках
"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о Северных потоках - 14.08.2024 Украина.ру
"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о Северных потоках
Почти два года понадобилось немецкой Генеральной прокуратуре, чтобы отыскать хоть одного фигуранта по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", и это неудивительно, потому что его, видимо искали на дне океана
2024-08-14T12:51
2024-08-14T12:51
новости
алексей мухин
германия
украина
северный поток
теракт
сво
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Так прокомментировал с иронией появление в деле инструктора по дайвингу директор Центра политической информации Алексей Мухин.Сегодня немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоках".С учетом того, что газопроводы были взорваны осенью 2022 года, новость, появившуюся в СМИ, эксперт назвал "форменным издевательством"."Ребят из прокуратуры Германии можно понять. Пока исследовали океанское дно, пока отыскали инструктора по дайвингу. Я шучу конечно, потому что все прекрасно понимают, кто именно был инициатором и как именно был подорван Северный поток. Поэтому это форменное издевательство, а не следственные действия", - сказал Мухин в комментарии изданию Украина.ру.Информацию о том, что сейчас местонахождение фигуранта может стать новой проблемой в отношениях польской стороны с ФРГ, потому как ранее главный подозреваемый находился на территории республики, но сейчас его местонахождение неизвестно, эксперт назвал несущественной. Таким образом стороны лишь переводят стрелки, указал собеседник.Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках.Читайте также зачем Петр Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках" в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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новости, алексей мухин, германия, украина, северный поток, теракт, сво
Новости, Алексей Мухин, Германия, Украина, Северный поток, теракт, СВО

"Форменное издевательство": эксперт прокомментировал появление фигуранта в деле о Северных потоках

12:51 14.08.2024
 
Северный поток-2
Северный поток-2
Читать в
Почти два года понадобилось немецкой Генеральной прокуратуре, чтобы отыскать хоть одного фигуранта по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", и это неудивительно, потому что его, видимо искали на дне океана
Так прокомментировал с иронией появление в деле инструктора по дайвингу директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Сегодня немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоках".
"Три украинских инструктора-дайвера предположительно были причастны к нападениям на трубопровод "Северный поток", и генеральный прокурор Германии выдал ордер на арест одного из них", - говорится в статье.
С учетом того, что газопроводы были взорваны осенью 2022 года, новость, появившуюся в СМИ, эксперт назвал "форменным издевательством".

"Ребят из прокуратуры Германии можно понять. Пока исследовали океанское дно, пока отыскали инструктора по дайвингу. Я шучу конечно, потому что все прекрасно понимают, кто именно был инициатором и как именно был подорван Северный поток. Поэтому это форменное издевательство, а не следственные действия", - сказал Мухин в комментарии изданию Украина.ру.

Информацию о том, что сейчас местонахождение фигуранта может стать новой проблемой в отношениях польской стороны с ФРГ, потому как ранее главный подозреваемый находился на территории республики, но сейчас его местонахождение неизвестно, эксперт назвал несущественной. Таким образом стороны лишь переводят стрелки, указал собеседник.
Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины раскрыл, где готовили соисполнителей диверсии на Северных потоках.
Читайте также зачем Петр Порошенко "выкупил" организатора теракта на "Северных потоках" в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
20 мая, 17:34
Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"Одной из центральных тем передачи "Вести недели" 19 мая 2024 года стали результаты расследования экс-депутата ВР Украины Андрея Деркача о диверсиях на газопроводах "Северный поток". Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил, как новые данные дополняют расследование Сеймура Херша и что получили США от диверсии.
 
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