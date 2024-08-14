В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
Украинский водолаз Владимир З., подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток -1,2", ордер на арест которого выдала Генеральная прокуратура, в начале июля вернулся домой на Украину. Об этом пишет польские портал Onet.pl, ссылаясь на данные пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк
Ранее в этот же день немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоков", связывавших Россию с Европой через Балтийское море.
Уточнялось, что ранее главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.
Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали Владимира З. в предполагаемом месте.
"Немцы выдали европейский ордер на его арест, но не ввели его данные в поисковую базу, из-за чего мужчина мог пересечь границу", - говорится в польском СМИ.
В республике также пояснили, что именно этим и объясняется беспрепятственный выезд фигуранта по уголовному делу.
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