В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков" - 14.08.2024 Украина.ру
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В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков" - 14.08.2024 Украина.ру
В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
Украинский водолаз Владимир З., подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток -1,2", ордер на арест которого выдала Генеральная прокуратура, в начале июля вернулся домой на Украину. Об этом пишет польские портал Onet.pl, ссылаясь на данные пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк
2024-08-14T15:52
2024-08-14T15:52
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теракт
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Ранее в этот же день немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоков", связывавших Россию с Европой через Балтийское море. Уточнялось, что ранее главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали Владимира З. в предполагаемом месте."Немцы выдали европейский ордер на его арест, но не ввели его данные в поисковую базу, из-за чего мужчина мог пересечь границу", - говорится в польском СМИ.В республике также пояснили, что именно этим и объясняется беспрепятственный выезд фигуранта по уголовному делу.Почему немецкое расследование представляет собой не более чем "форменное издевательство" читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, польша, германия, северный поток, теракт, терроризм
Новости, Украина, Польша, Германия, Северный поток, теракт, терроризм

В Польше рассказали, куда сбежал Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

15:52 14.08.2024
 
Владимир З., подозреваемый в подрыве "Северных потоков"
Владимир З., подозреваемый в подрыве Северных потоков
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Украинский водолаз Владимир З., подозреваемый по делу о подрыве газопроводов "Северный поток -1,2", ордер на арест которого выдала Генеральная прокуратура, в начале июля вернулся домой на Украину. Об этом пишет польские портал Onet.pl, ссылаясь на данные пресс-секретаря генпрокурора республики Анны Адамяк
Ранее в этот же день немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах "Северных потоков", связывавших Россию с Европой через Балтийское море.
Уточнялось, что ранее главный подозреваемый находился на территории Польши, но сейчас его местонахождение якобы неизвестно.
Польша подтверждает, что европейский ордер на арест был подан с немецкой стороны по этому делу, но спецслужбы уже не застали Владимира З. в предполагаемом месте.

"Немцы выдали европейский ордер на его арест, но не ввели его данные в поисковую базу, из-за чего мужчина мог пересечь границу", - говорится в польском СМИ.

В республике также пояснили, что именно этим и объясняется беспрепятственный выезд фигуранта по уголовному делу.
Почему немецкое расследование представляет собой не более чем "форменное издевательство" читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.
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