Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий

Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе

Командование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.