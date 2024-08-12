Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий - 12.08.2024 Украина.ру
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Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий
Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий - 12.08.2024 Украина.ру
Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий
Помимо Курской области, украинская армия может атаковать другие приграничные регионы России, в том числе Брянскую область. Об этом в понедельник на оперативном совещании по ситуации в приграничных регионах с участием представителей силового блока сообщил президент России Владимир Путин
2024-08-12T15:54
2024-08-12T16:17
новости
владимир путин
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вооруженные силы украины
россия
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Он указал, что Киев постарается сделать все, чтобы дестабилизировать обстановку, "раскачать внутриполитическую ситуацию" в стране.Губернатору Брянской области и силовым структурам он поручил внимательнее отнестись к угрозам.Российский лидер также подчеркнул, что несмотря на попытки Киева остановить наступление ВС РФ в Донбассе, продвижение российский войск увеличилось в полтора раза. Своими действиями Украина стремилась разрушить "сплоченность российского общества, но ей это не удалось", добавил президент.За совершенные преступления противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений будут достигнуты, пообещал Владимир Путин.Напомним, 6 августа ВСУ развернули наступление на Курскую область. С того времени Киев только на указанном участке фронта лишился до 1610 военнослужащих, 32 танков, 23 бронетранспортеров, 17 боевых машин пехоты и другой военной техники. Западные СМИ уже начали писать о больших и необоснованных потерях Киева.Читайте также о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей в интервью председателя правления организации "Офицеры России" подполковника Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240812/1056824686.html
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новости, владимир путин, брянская область, вооруженные силы украины, россия, сво, всу
Новости, Владимир Путин, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, ВСУ

Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий

15:54 12.08.2024 (обновлено: 16:17 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Помимо Курской области, украинская армия может атаковать другие приграничные регионы России, в том числе Брянскую область. Об этом в понедельник на оперативном совещании по ситуации в приграничных регионах с участием представителей силового блока сообщил президент России Владимир Путин
Он указал, что Киев постарается сделать все, чтобы дестабилизировать обстановку, "раскачать внутриполитическую ситуацию" в стране.
"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", — сказал глава государства, призвав готовится к любому развитию событий.
Губернатору Брянской области и силовым структурам он поручил внимательнее отнестись к угрозам.
Российский лидер также подчеркнул, что несмотря на попытки Киева остановить наступление ВС РФ в Донбассе, продвижение российский войск увеличилось в полтора раза. Своими действиями Украина стремилась разрушить "сплоченность российского общества, но ей это не удалось", добавил президент.
За совершенные преступления противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений будут достигнуты, пообещал Владимир Путин.
Напомним, 6 августа ВСУ развернули наступление на Курскую область. С того времени Киев только на указанном участке фронта лишился до 1610 военнослужащих, 32 танков, 23 бронетранспортеров, 17 боевых машин пехоты и другой военной техники. Западные СМИ уже начали писать о больших и необоснованных потерях Киева.
Читайте также о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей в интервью председателя правления организации "Офицеры России" подполковника Романа Шкурлатова на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
15:35
Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.
 
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