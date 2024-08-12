Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий
15:54 12.08.2024 (обновлено: 16:17 12.08.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Помимо Курской области, украинская армия может атаковать другие приграничные регионы России, в том числе Брянскую область. Об этом в понедельник на оперативном совещании по ситуации в приграничных регионах с участием представителей силового блока сообщил президент России Владимир Путин
Он указал, что Киев постарается сделать все, чтобы дестабилизировать обстановку, "раскачать внутриполитическую ситуацию" в стране.
"Если сегодня в Брянской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка", — сказал глава государства, призвав готовится к любому развитию событий.
Губернатору Брянской области и силовым структурам он поручил внимательнее отнестись к угрозам.
Российский лидер также подчеркнул, что несмотря на попытки Киева остановить наступление ВС РФ в Донбассе, продвижение российский войск увеличилось в полтора раза. Своими действиями Украина стремилась разрушить "сплоченность российского общества, но ей это не удалось", добавил президент.
За совершенные преступления противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений будут достигнуты, пообещал Владимир Путин.
Напомним, 6 августа ВСУ развернули наступление на Курскую область. С того времени Киев только на указанном участке фронта лишился до 1610 военнослужащих, 32 танков, 23 бронетранспортеров, 17 боевых машин пехоты и другой военной техники. Западные СМИ уже начали писать о больших и необоснованных потерях Киева.
15:35Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в ДонбассеКомандование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.