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Украина несет большие потери под Курском – The Economist

Украина несет большие потери под Курском – The Economist - 12.08.2024 Украина.ру

Украина несет большие потери под Курском – The Economist

Наступление украинской армии в Курской области оборачивается большими потерями, новобранцы ВСУ, прибывающие на этот участок фронта, парализованы страхом. Об этом в интервью изданию The Economist рассказали украинские военнослужащие

2024-08-12T13:12

2024-08-12T13:12

2024-08-12T13:12

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Особое впечатление на них воспроизвели российские планирующие бомбы, которые уничтожили, а также ранили десятки военнослужащих украинской армии. Все пострадавшие проходят лечение в госпитале в Сумской области, пишет газета. Рассказы украинцев, раненных в Курской области, свидетельствуют о том, что наступление "не было прогулкой в парке и остается рискованным" - Россия способна дать отпор ВСУ. Даже с учетом размещения Украиной в регионе множества средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, российские беспилотники и авиация находят пути прорыва и атакуют подразделения. При этом, нередко военнослужащие Украины попадают под так называемый дружественный огонь своих побратимов, пишет СМИ. Атмосферу в сумском госпитале корреспонденты описывают мрачно: "в больничной палате пахнет жертвоприношением: землей, кровью и застарелым потом"Отмечается также, что результаты украинского наскока "неубедительны", а задача растянуть силы ВС РФ не была выполнена.“Их командиры не идиоты”, - приводит издание слова источника в украинском генеральном штабе.Ранее в Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении с начала их наступления.Читайте подробнее о том, как может развиваться ситуация в российском приграничье в интервью Дениса Рудомётова с председателем правления организации "Офицеры России" подполковником Романом Шкурлатовым на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво