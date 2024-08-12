https://ukraina.ru/20240812/1056818843.html
Украина несет большие потери под Курском – The Economist
Украина несет большие потери под Курском – The Economist - 12.08.2024 Украина.ру
Украина несет большие потери под Курском – The Economist
Наступление украинской армии в Курской области оборачивается большими потерями, новобранцы ВСУ, прибывающие на этот участок фронта, парализованы страхом. Об этом в интервью изданию The Economist рассказали украинские военнослужащие
2024-08-12T13:12
2024-08-12T13:12
2024-08-12T13:12
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Особое впечатление на них воспроизвели российские планирующие бомбы, которые уничтожили, а также ранили десятки военнослужащих украинской армии. Все пострадавшие проходят лечение в госпитале в Сумской области, пишет газета. Рассказы украинцев, раненных в Курской области, свидетельствуют о том, что наступление "не было прогулкой в парке и остается рискованным" - Россия способна дать отпор ВСУ. Даже с учетом размещения Украиной в регионе множества средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, российские беспилотники и авиация находят пути прорыва и атакуют подразделения. При этом, нередко военнослужащие Украины попадают под так называемый дружественный огонь своих побратимов, пишет СМИ. Атмосферу в сумском госпитале корреспонденты описывают мрачно: "в больничной палате пахнет жертвоприношением: землей, кровью и застарелым потом"Отмечается также, что результаты украинского наскока "неубедительны", а задача растянуть силы ВС РФ не была выполнена.“Их командиры не идиоты”, - приводит издание слова источника в украинском генеральном штабе.Ранее в Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении с начала их наступления.Читайте подробнее о том, как может развиваться ситуация в российском приграничье в интервью Дениса Рудомётова с председателем правления организации "Офицеры России" подполковником Романом Шкурлатовым на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО
Украина несет большие потери под Курском – The Economist
Наступление украинской армии в Курской области оборачивается большими потерями, новобранцы ВСУ, прибывающие на этот участок фронта, парализованы страхом. Об этом в интервью изданию The Economist рассказали украинские военнослужащие
Особое впечатление на них воспроизвели российские планирующие бомбы, которые уничтожили, а также ранили десятки военнослужащих украинской армии. Все пострадавшие проходят лечение в госпитале в Сумской области, пишет газета.
Рассказы украинцев, раненных в Курской области, свидетельствуют о том, что наступление "не было прогулкой в парке и остается рискованным" - Россия способна дать отпор ВСУ.
Даже с учетом размещения Украиной в регионе множества средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, российские беспилотники и авиация находят пути прорыва и атакуют подразделения. При этом, нередко военнослужащие Украины попадают под так называемый дружественный огонь своих побратимов, пишет
СМИ.
Атмосферу в сумском госпитале корреспонденты описывают мрачно: "в больничной палате пахнет жертвоприношением: землей, кровью и застарелым потом"
Отмечается также, что результаты украинского наскока "неубедительны", а задача растянуть силы ВС РФ не была выполнена.
“Их командиры не идиоты”, - приводит издание слова источника в украинском генеральном штабе.
Ранее в Минобороны РФ назвали
общие потери ВСУ на Курском направлении с начала их наступления.