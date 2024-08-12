https://ukraina.ru/20240812/1056810254.html

Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей

Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей - 12.08.2024 Украина.ру

Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей

Парадоксально, но удар ВСУ по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов

2024-08-12T06:40

2024-08-12T06:40

2024-08-12T06:40

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курская область

россия

украина

владимир путин

офицеры россии

вс рф

наступление

оборона

белгородская область

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России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам, сообщил эксперт.По мнению эксперта, ни в коем случае не нужно задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил Президент России Владимир Путин несколько месяцев назад. Необходимо исходить только из этого, подчеркнул офицер.Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте, указал он."Поэтому мы должны об этом думать, без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина не в состоянии победить Россию на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском

https://ukraina.ru/20240810/1056791877.html

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