Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Парадоксально, но удар ВСУ по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам, сообщил эксперт.
По мнению эксперта, ни в коем случае не нужно задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил Президент России Владимир Путин несколько месяцев назад. Необходимо исходить только из этого, подчеркнул офицер.
"Но наши условия неприемлемы ни для самого Запада, ни для его сателлита в лице киевского режима. Поэтому прочь мысли о переговорах, о мире. Должны быть мысли только о решительной победе — чтобы враг был разбит", - отметил Шкурлатов.
Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте, указал он.
"Поэтому мы должны об этом думать, без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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