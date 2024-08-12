Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056810254.html
Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей
Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей - 12.08.2024 Украина.ру
Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей
Парадоксально, но удар ВСУ по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
2024-08-12T06:40
2024-08-12T06:40
новости
курская область
россия
украина
владимир путин
офицеры россии
вс рф
наступление
оборона
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_4266ddd5edfa0ded62b85487a3d37cb8.jpg.webp
России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам, сообщил эксперт.По мнению эксперта, ни в коем случае не нужно задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил Президент России Владимир Путин несколько месяцев назад. Необходимо исходить только из этого, подчеркнул офицер.Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте, указал он."Поэтому мы должны об этом думать, без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Украина не в состоянии победить Россию на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
https://ukraina.ru/20240810/1056791877.html
курская область
россия
украина
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_b076a8e1b48214f3c9c9d2ab6e568aae.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, владимир путин, офицеры россии, вс рф, наступление, оборона, белгородская область, всу, сво, победа, переговоры
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Путин, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВС РФ, наступление, оборона, Белгородская область, ВСУ, СВО, победа, переговоры

Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей

06:40 12.08.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Парадоксально, но удар ВСУ по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
России необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию. Сначала нанести решительное поражение ВСУ на территории Курской области и дальше гнать их по всем фронтам, сообщил эксперт.
По мнению эксперта, ни в коем случае не нужно задумываться о каких-либо возможных переговорах. Условия для мирных договоренностей озвучил Президент России Владимир Путин несколько месяцев назад. Необходимо исходить только из этого, подчеркнул офицер.
"Но наши условия неприемлемы ни для самого Запада, ни для его сателлита в лице киевского режима. Поэтому прочь мысли о переговорах, о мире. Должны быть мысли только о решительной победе — чтобы враг был разбит", - отметил Шкурлатов.
Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Об этом также говорят многие военные аналитики. Возможно это прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте, указал он.
"Поэтому мы должны об этом думать, без паники и внимательно. У нас протяженная государственная граница с так называемой Украиной, есть Белгородская область и иные линии соприкосновения", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Украина не в состоянии победить Россию на поле боя - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
10 августа, 07:00
Михаил Павлив: Ударив по Курской области, Киев сыграл против Байдена и Камалы ХаррисЕсть очень небольшая вероятность, почти конспирологическая, что наступление на Курскую область - это игра на стороне республиканцев и Лондона, чтобы не позволить отдать мирный кейс Камале Харрис и Байдену до выборов. Но эта версия построена на тонком льду, хотя чем черт не шутит.
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинОФИЦЕРЫ РОССИИВС РФнаступлениеоборонаБелгородская областьВСУСВОпобедапереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
08:05Главное за ночь 12 августа
08:04"До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева
08:00Елена Блаватская: "русский сфинкс", открывший Европе Тибет
07:51ВС РФ сбили десятки украинских беспилотников над несколькими регионами — Минобороны
07:37В Перу задержали украинца по подозрению в жестоком убийстве россиянки
07:17"Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ
07:00Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в Грузии
06:40Основной удар будет в другом месте: эксперт о том, почему операция в Курске может быть отвлекающей
06:30"Чрезвычайно важен": Царев ответил, зачем Зеленскому "смертники" F-16
06:28Западная Украина за минувшую неделю: "Пособник Лукашенко" из Львова и лавина уклонистов в Закарпатье
06:20На остальные участки: полковник заявил, что СВО ждет эффект домино
06:10В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку
06:00"Теперь ход за нами": Алехин объяснил, как удар на Сумы может отрезать всю прорвавшуюся группировку ВСУ
05:50Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом
05:40"Уже сыплется фронт ВСУ": Кутырь рассказал, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области
05:30Ради нее "запретили бомжей": эксперт ответил, продолжит ли Харрис миграционную политику Трампа
05:20"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
05:10Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
05:00"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
Лента новостейМолния