https://ukraina.ru/20240812/1056824686.html

Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе

Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе - 12.08.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе

Командование противника полагало, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.

2024-08-12T15:35

2024-08-12T15:35

2024-08-12T15:35

интервью

курская область

россия

запорожская область

сергей суровикин

вооруженные силы украины

генштаб

украина.ру

донбасс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков.Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 260 человек и 31 единицу техники, в том числе три танка, сообщает Минобороны России.- Тимофей, исходя из последних сообщений можно ли сделать вывод, что нашим войскам после нескольких дней боев удалось локализовать прорыв и приступить к выдавливанию прорвавшихся частей противника?- Можно сказать, что происходит завершение локализации прорыва. Пока это завершение первой фазы наступления ВСУ. Есть данные, что помимо того, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка со стороны Рыльска. Насколько я понимаю, Генштаб об этом знает. Кроме того, в белгородском приграничье, точной цифры я не назову, но там тоже стоит группировка, и она уже пыталась зайти в Белгородскую область со стороны Колотиловки. Эти атаки были отбиты.Но говорить про какую-то успешную контроперацию пока не приходится. Пока завершился первый этап, может быть второй и третий. По времени все это будет происходить ровно столько, сколько, сколько так называемое украинское контрнаступление 2023 года.- Но год назад ВСУ бились лбом в подготовленную линию обороны в Запорожской области. Теперь они нащупали незащищенные участки нашей границы. Каким теперь будет характер вооруженного противостояния?- Точно такой же. С одной стороны, у нас не было таких укреплений как линия Суровикина, или таких, как на Времьевском выступе. В Курской области у них есть оперативный простор, но опять же они вынуждены двигаться по трассам, а не по пересеченной местности. Так называемые прорывы — это быстрые заскоки бронированных групп. То есть зная их пути передвижения, мы получаем определённое преимущество.Первый шок уже прошел. Части, которые как пожарные команды прибыли на местность, осмотрелись, уже понятно, как противодействовать кавалерийским наскокам противника. Там уже большое количество войск у нас. Я не хочу шапкозакидательскими фразами бросаться, но сейчас мы более боеготовы к отражению атак, которые в ближайшие месяцы будут производиться с разной степенью интенсивности.За это время противник сможет окопаться, и так или иначе мы увидим позиционный характер боев на этой местности. Но командование это понимает. Мы не должны дать противнику возможность закрепиться так, как мы закреплялись в Запорожской области. Но при такой серьёзной работе ФАБами речь о серьезном окапывании, во всяком случае повсеместно, не идет.- Чего больше в замысле противника – военной составляющей или информационно-психологической?- Если посмотреть, как развивались события до их наскока в Курскую область, то у нас был неплохой темп наступления в Донбассе. Причем везде. На Покровском участке, на Дзержинском направлении, в Часов Яре мы забрали пол-квартала Октябрьский от Мариупольской улицы. Пока этот темп сохраняется, им нужно его сбить. Естественно, полных данных о численности наших войск у них нет, есть приблизительные оценки. Они рассчитывали, что на защиту своих территорий, которые были в составе РФ до начала СВО, Россия кинет все войска откуда возможно, чтобы не потерять лицо.- Все же почему резервы ВСУ были брошены не к Покровску (Красноармейску), крупному логистическому центру, потеря которого грозит обрушением всей группировке ВСУ на Левобережье Днепра?- Они полагали, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года.Но они просчитались в том, что, искусственно растягивая фронт, они попадают в такую же ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Такие сообщения были от 79-й бригады ВСУ из Константиновки.Удар в Курской области в моральном плане может приободрить бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане они теряют. И здесь украинскому командованию приходится выбирать. Оно выбрало авантюру в Курской области.Есть и психологический момент. Поскольку воюет один народ, то с той и другой стороны отважные и фаталистично настроенные люди. Да, зашли, взяли какую-то территорию под неустойчивый контроль, но никто не побежит сломя голову садиться за стол переговоров, менять Харьковскую область на Курскую. Украинцы это самый неудобный для нас противник, потому что ведет себя на поле боя так же, как и мы.О задачах режима контртеррористической операции в приграничных регионах России КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения

https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, запорожская область, сергей суровикин, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, донбасс