КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения - 12.08.2024 Украина.ру
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КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения
КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения - 12.08.2024 Украина.ру
КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения
В конце прошлой недели, в ночь с 9 на 10 августа, в трех российских приграничных регионах – Белгородской, Брянской и Курской областях - был введен режим контртеррористической операции (КТО). Особенности этого правового режима и примеры его применения в современной истории РФ – в материале издания Украина.ру
2024-08-12T13:41
2024-08-12T13:59
эксклюзив
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курская область
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белгородская область
брянская область
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Атака на Курскую областьРежим КТО был введен в трех граничащих с Украиной регионах после начала атаки ВСУ на населенные пункты Курской области утром 6 августа.В тот день украинские формирования перешли границу и атаковали российские погранзаставы и позиции армии РФ, сумев вклиниться на территорию России. Заход мобильных групп противника при поддержке бронетехники сопровождался массированным обстрелом населенных пунктов региона, а также массовым применением БПЛА.По настоящее время российская армия и другие силовые подразделения продолжают операцию по уничтожению вторгнувшихся в Курскую область формирований, наносятся удары по скоплениям техники и живой силы противника в приграничной Сумской области Украины.Как докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, целью киевского режима в Курской области является захват части территории Суджанского района. По его словам, операция российской армии завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, идет эвакуация жителей ряда районов, которые попали в зону боевых действий. В результате действий украинской армии есть жертвы среди мирного населения, подтверждены случаи намеренных ударов ВСУ по мирным объектам, гражданским автомобилям и расстрелов жителей региона.Вместе с Курской областью, режим КТО был введен в Белгородской и Брянской областях.Что такое КТОТермин КТО был введен в российское законодательство в 1998 году, когда был принят закон "О борьбе с терроризмом".Согласно ему, режим КТО представляет собой особый правовой режим, который вводится на определенной территории на определенный срок. Его вводят "в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".Решение о введении КТО принимает глава ФСБ или другой сотрудник этой спецслужбы. Именно ФСБ формирует группировку, которая осуществляет контртеррористическую операцию (в нее могут входить военные, МВД, Росгвардия, МЧС и представители других ведомств).Режим контртеррористической операции призван облегчить работу правоохранительных органов и спецслужб, предоставляя им дополнительные полномочия, также вводятся определенные ограничения.- проверка документов и доставление лиц без документов в правоохранительные органы для установления личности, досмотр транспорта и граждан при въезде/выезде с территории, где объявлена КТО;- усиление охраны важных объектов;- ограничение пешеходного движения и движения транспорта, отбуксировка авто с той или иной территории;- контроль телефонных переговоров и средств коммуникации, приостановление услуг связи;- силовики могут изымать транспортные средства у организаций (вне зависимости от формы их собственности), а также физлиц в неотложных случаях для транспортировки раненных или же преследования террористов;- приостановление деятельности опасных производств, связанных со взрывчатыми, биологическими, радиационными и др. веществами;- временное отселение жителей территорий, где введен режим КТО;- введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и проч. карантинных мероприятий;- беспрепятственное проникновение участников КТО в жилые или иные помещения, принадлежащие физлицам, а также здания и участки, принадлежащие юридическим лицам, если это необходимо для осуществления антитеррористической деятельности;- ограничение или запрет продажи оружия, взрывчатых веществ и т.д., особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, алкогольной продукции;Все эти меры могут вводиться как полностью, так и по отдельности.КТО в РоссииВ современной истории России режим контртеррористической операции неоднократно вводился в разных регионах страны.Самый продолжительный режим КТО сохранялся на территории Чеченской Республики. Он был введен 23 сентября 1999 года после вторжения террористических банд Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан.Те события стали прологом второй чеченской кампании, которая началась в регионе именно с отражения нападения бандитов на Дагестан. После разгрома основной части террористов, режим КТО продолжал действовать в Чечне до 16 апреля 2009 года, когда бандподполье в регионе было полностью ликвидировано.Неоднократно режим КТО вводился в других республиках Северного Кавказа: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. В основном такие операции имели локальный и непродолжительный характер и были связаны с отдельными эпизодами выявления и ликвидации террористов или же после нападений на силовиков.Один из последних таких эпизодов – КТО в Махачкале и Дербенте (Дагестан) 23 июня этого года. В тот день несколько боевиков атаковали сотрудников полиции, а также совершили нападение на синагогу и церковь. Данный режим был снят утром следующего дня.В мае 2023 года режим контртеррористической операции на один день вводился на территории Белгородской области. Поводом к этому стала атака украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайвороновском округе.Тогда вторжение на российскую территорию Украина совершила силами "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона Свобода России"*, которые попытались устроить рейд по российским приграничным населенным пунктам. После полной зачистки региона режим КТО был снят.В столице режим КТО вводился единожды – с 24 по 26 июня прошлого года. Это стало результатом мятежа ЧВК "Вагнер", колонна которого начала движение на Москву. Одновременно с этим аналогичный режим ввели в Подмосковье, а также в Воронежской области.Как сообщили тогда в Национальном антитеррористическом комитете, режим КТО был введен "в целях пресечения возможных террористических актов".В Москве и области были отменены массовые мероприятия, вводился дополнительный контроль на дорогах, при этом передвижение граждан не ограничивалось.В Воронежской области власти обратились к жителям с просьбой не использовать для передвижения местные и региональные дороги, а также федеральную трассу М-4 "Дон" (позднее ее перекрыли). Также был озвучен призыв к гражданам не использовать на этот период личный автотранспорт.*Террористические организации, запрещены в РФМнение аналитиков из РФ и с Украины о происходящем в Курской области - в материале "До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева.
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Павел Котов
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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эксклюзив, россия, курская область, кто, украина, белгородская область, брянская область
Эксклюзив, Россия, Курская область, КТО, Украина, Белгородская область, Брянская область

КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения

13:41 12.08.2024 (обновлено: 13:59 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В конце прошлой недели, в ночь с 9 на 10 августа, в трех российских приграничных регионах – Белгородской, Брянской и Курской областях - был введен режим контртеррористической операции (КТО). Особенности этого правового режима и примеры его применения в современной истории РФ – в материале издания Украина.ру
Атака на Курскую область
Режим КТО был введен в трех граничащих с Украиной регионах после начала атаки ВСУ на населенные пункты Курской области утром 6 августа.
В тот день украинские формирования перешли границу и атаковали российские погранзаставы и позиции армии РФ, сумев вклиниться на территорию России. Заход мобильных групп противника при поддержке бронетехники сопровождался массированным обстрелом населенных пунктов региона, а также массовым применением БПЛА.
По настоящее время российская армия и другие силовые подразделения продолжают операцию по уничтожению вторгнувшихся в Курскую область формирований, наносятся удары по скоплениям техники и живой силы противника в приграничной Сумской области Украины.
Как докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, целью киевского режима в Курской области является захват части территории Суджанского района. По его словам, операция российской армии завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, идет эвакуация жителей ряда районов, которые попали в зону боевых действий. В результате действий украинской армии есть жертвы среди мирного населения, подтверждены случаи намеренных ударов ВСУ по мирным объектам, гражданским автомобилям и расстрелов жителей региона.
Вместе с Курской областью, режим КТО был введен в Белгородской и Брянской областях.
Что такое КТО
Термин КТО был введен в российское законодательство в 1998 году, когда был принят закон "О борьбе с терроризмом".
Согласно ему, режим КТО представляет собой особый правовой режим, который вводится на определенной территории на определенный срок. Его вводят "в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".
Решение о введении КТО принимает глава ФСБ или другой сотрудник этой спецслужбы. Именно ФСБ формирует группировку, которая осуществляет контртеррористическую операцию (в нее могут входить военные, МВД, Росгвардия, МЧС и представители других ведомств).
Режим контртеррористической операции призван облегчить работу правоохранительных органов и спецслужб, предоставляя им дополнительные полномочия, также вводятся определенные ограничения.
- проверка документов и доставление лиц без документов в правоохранительные органы для установления личности, досмотр транспорта и граждан при въезде/выезде с территории, где объявлена КТО;
- усиление охраны важных объектов;
- ограничение пешеходного движения и движения транспорта, отбуксировка авто с той или иной территории;
- контроль телефонных переговоров и средств коммуникации, приостановление услуг связи;
- силовики могут изымать транспортные средства у организаций (вне зависимости от формы их собственности), а также физлиц в неотложных случаях для транспортировки раненных или же преследования террористов;
- приостановление деятельности опасных производств, связанных со взрывчатыми, биологическими, радиационными и др. веществами;
- временное отселение жителей территорий, где введен режим КТО;
- введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и проч. карантинных мероприятий;
- беспрепятственное проникновение участников КТО в жилые или иные помещения, принадлежащие физлицам, а также здания и участки, принадлежащие юридическим лицам, если это необходимо для осуществления антитеррористической деятельности;
- ограничение или запрет продажи оружия, взрывчатых веществ и т.д., особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, алкогольной продукции;
Все эти меры могут вводиться как полностью, так и по отдельности.
КТО в России
В современной истории России режим контртеррористической операции неоднократно вводился в разных регионах страны.
Самый продолжительный режим КТО сохранялся на территории Чеченской Республики. Он был введен 23 сентября 1999 года после вторжения террористических банд Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан.
Те события стали прологом второй чеченской кампании, которая началась в регионе именно с отражения нападения бандитов на Дагестан. После разгрома основной части террористов, режим КТО продолжал действовать в Чечне до 16 апреля 2009 года, когда бандподполье в регионе было полностью ликвидировано.
Неоднократно режим КТО вводился в других республиках Северного Кавказа: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. В основном такие операции имели локальный и непродолжительный характер и были связаны с отдельными эпизодами выявления и ликвидации террористов или же после нападений на силовиков.
Один из последних таких эпизодов – КТО в Махачкале и Дербенте (Дагестан) 23 июня этого года. В тот день несколько боевиков атаковали сотрудников полиции, а также совершили нападение на синагогу и церковь. Данный режим был снят утром следующего дня.
В мае 2023 года режим контртеррористической операции на один день вводился на территории Белгородской области. Поводом к этому стала атака украинской диверсионно-разведывательной группы в Грайвороновском округе.
Тогда вторжение на российскую территорию Украина совершила силами "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона Свобода России"*, которые попытались устроить рейд по российским приграничным населенным пунктам. После полной зачистки региона режим КТО был снят.
В столице режим КТО вводился единожды – с 24 по 26 июня прошлого года. Это стало результатом мятежа ЧВК "Вагнер", колонна которого начала движение на Москву. Одновременно с этим аналогичный режим ввели в Подмосковье, а также в Воронежской области.
Как сообщили тогда в Национальном антитеррористическом комитете, режим КТО был введен "в целях пресечения возможных террористических актов".
В Москве и области были отменены массовые мероприятия, вводился дополнительный контроль на дорогах, при этом передвижение граждан не ограничивалось.
В Воронежской области власти обратились к жителям с просьбой не использовать для передвижения местные и региональные дороги, а также федеральную трассу М-4 "Дон" (позднее ее перекрыли). Также был озвучен призыв к гражданам не использовать на этот период личный автотранспорт.
*Террористические организации, запрещены в РФ
Мнение аналитиков из РФ и с Украины о происходящем в Курской области - в материале "До черты невозврата"? Украинские и российские эксперты и политики о курской авантюре Киева.
 
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