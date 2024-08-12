https://ukraina.ru/20240812/1056823173.html

"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск

"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск - 12.08.2024 Украина.ру

"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск

Повышение биржевой цены на газ в Европе до 460 долларов напрямую связано с вторжением украинской армии в Курской области. С учетом непредсказуемости киевского режима, Европа таким образом реагирует на риски, заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2024-08-12T14:52

2024-08-12T14:52

2024-08-12T15:32

европа

украина

курская область

александр дудчак

вооруженные силы украины

сво

российский газ

транзит

новости

эксклюзив

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По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе в понедельник оказались на максимуме с начала прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $ 467,6 за 1 тыс. куб. м, или € 41,405 за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря 2023 года.Дудчак подчеркнул, что на сегодня Украина не имеет технической возможности и оборудования для подачи газа с западной границы вглубь страны, потому атаковать газопровод ВСУ не решатся.В январе правительство Украины сообщало об отсутствии планов по продлению контракта с РФ на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. В 2023-м объем такого транзита через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом. Уточнялось, что единственная причина, по которой Киев все еще участвует в транзите газа из России, заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, заявлял, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты.Читайте подробнее о том, по кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.

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Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

европа, украина, курская область, александр дудчак, вооруженные силы украины, сво, российский газ, транзит, новости, эксклюзив