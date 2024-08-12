"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск - 12.08.2024 Украина.ру
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"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск
"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск - 12.08.2024 Украина.ру
"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск
Повышение биржевой цены на газ в Европе до 460 долларов напрямую связано с вторжением украинской армии в Курской области. С учетом непредсказуемости киевского режима, Европа таким образом реагирует на риски, заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2024-08-12T14:52
2024-08-12T15:32
европа
украина
курская область
александр дудчак
вооруженные силы украины
сво
российский газ
транзит
новости
эксклюзив
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По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе в понедельник оказались на максимуме с начала прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $ 467,6 за 1 тыс. куб. м, или € 41,405 за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря 2023 года.Дудчак подчеркнул, что на сегодня Украина не имеет технической возможности и оборудования для подачи газа с западной границы вглубь страны, потому атаковать газопровод ВСУ не решатся.В январе правительство Украины сообщало об отсутствии планов по продлению контракта с РФ на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. В 2023-м объем такого транзита через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом. Уточнялось, что единственная причина, по которой Киев все еще участвует в транзите газа из России, заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, заявлял, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты.Читайте подробнее о том, по кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
европа, украина, курская область, александр дудчак, вооруженные силы украины, сво, российский газ, транзит, новости, эксклюзив
Европа, Украина, Курская область, Александр Дудчак, Вооруженные силы Украины, СВО, российский газ, транзит, Новости, Эксклюзив

"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск

14:52 12.08.2024 (обновлено: 15:32 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит и поставки газа возобновлены через ГИС "Суджа"
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Анастасия Градинарова
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Повышение биржевой цены на газ в Европе до 460 долларов напрямую связано с вторжением украинской армии в Курской области. С учетом непредсказуемости киевского режима, Европа таким образом реагирует на риски, заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе в понедельник оказались на максимуме с начала прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $ 467,6 за 1 тыс. куб. м, или € 41,405 за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря 2023 года.

"Эти события (скачок цены и наступление ВСУ. – Ред.) связать можно, потому что появилась угроза для ветки газопровода, которая идет через Суджу в направлении Европы. Если с ней что-нибудь случится, могу быть проблемы. С другой стороны, на протяжении всего конфликта к таким объектам даже украинская сторона относится осторожно, хотя бы потому, что если не будет физической прокачки газа через Украину, то многие восточные регионы страны могут остаться без газа", - отметил эксперт.

Дудчак подчеркнул, что на сегодня Украина не имеет технической возможности и оборудования для подачи газа с западной границы вглубь страны, потому атаковать газопровод ВСУ не решатся.

"В существовании этого транзита Украина заинтересована, хоть и кричит, что с 1 января прекратит подачу. Интересно будет посмотреть, что станет с обеспечением тех регионов, которые получают газ исключительно потому, что он поступает с территории России. С другой стороны, нынешний киевский режим может вытворить что угодно, не считаясь ни с экономической целесообразностью, ни с интересами населения", - добавил кандидат экономических наук.

В январе правительство Украины сообщало об отсутствии планов по продлению контракта с РФ на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. В 2023-м объем такого транзита через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом.
Уточнялось, что единственная причина, по которой Киев все еще участвует в транзите газа из России, заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.

Сегодня, зная, что на Украине режим "сумасшедший, алогичный и неконтролируемый", и Европа реагирует соответственно: "переживает, как бы чего не случилось", — заключил Александр Дудчак.

Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, заявлял, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты.
Читайте подробнее о том, по кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.
 
ЕвропаУкраинаКурская областьАлександр ДудчакВооруженные силы УкраиныСВОроссийский газтранзитНовостиЭксклюзив
 
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