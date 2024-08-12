https://ukraina.ru/20240812/1056823173.html
"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск
"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск - 12.08.2024 Украина.ру
"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск
Повышение биржевой цены на газ в Европе до 460 долларов напрямую связано с вторжением украинской армии в Курской области. С учетом непредсказуемости киевского режима, Европа таким образом реагирует на риски, заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2024-08-12T14:52
2024-08-12T14:52
2024-08-12T15:32
европа
украина
курская область
александр дудчак
вооруженные силы украины
сво
российский газ
транзит
новости
эксклюзив
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По данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе в понедельник оказались на максимуме с начала прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $ 467,6 за 1 тыс. куб. м, или € 41,405 за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря 2023 года.Дудчак подчеркнул, что на сегодня Украина не имеет технической возможности и оборудования для подачи газа с западной границы вглубь страны, потому атаковать газопровод ВСУ не решатся.В январе правительство Украины сообщало об отсутствии планов по продлению контракта с РФ на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. В 2023-м объем такого транзита через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом. Уточнялось, что единственная причина, по которой Киев все еще участвует в транзите газа из России, заключается в том, чтобы "просто поддержать европейские страны", особенно те, которые не имеют выхода к морю.Ранее политолог, американист Дмитрий Дробницкий, комментируя прорыв ВСУ в Курской области, заявлял, что Вашингтон перестали слушаться его сателлиты.Читайте подробнее о том, по кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, украина, курская область, александр дудчак, вооруженные силы украины, сво, российский газ, транзит, новости, эксклюзив
Европа, Украина, Курская область, Александр Дудчак, Вооруженные силы Украины, СВО, российский газ, транзит, Новости, Эксклюзив
"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск
14:52 12.08.2024 (обновлено: 15:32 12.08.2024)
Повышение биржевой цены на газ в Европе до 460 долларов напрямую связано с вторжением украинской армии в Курской области. С учетом непредсказуемости киевского режима, Европа таким образом реагирует на риски, заявил в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак