Украина не продлит контракт на транзит российского газа - 26.01.2024 Украина.ру
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Украина не продлит контракт на транзит российского газа
Украина не продлит контракт на транзит российского газа - 26.01.2024 Украина.ру
Украина не продлит контракт на транзит российского газа
Украина не планирует продлевать контракт с Россией на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства
2024-01-26T08:47
2024-01-26T08:52
газ
транзит
гтс
украина
новости
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"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - заявила пресс-служба кабинета министров Украины.Одновременно там отметили, что официальный Киев готов вести переговоры со странами ЕС об использовании украинской газотранспортной системыУкраина обладает одной из самых крупных ГТС в мире. В конце 2019 года украинская энергетическая госкомпания "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали пятилетний контракт на транспортировку газа из РФ в Европу. В прошлом году объем транзита российского газа через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом.
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газ, транзит, гтс, украина, новости
газ, транзит, ГТС, Украина, Новости

Украина не продлит контракт на транзит российского газа

08:47 26.01.2024 (обновлено: 08:52 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украина не планирует продлевать контракт с Россией на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства
"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - заявила пресс-служба кабинета министров Украины.
Одновременно там отметили, что официальный Киев готов вести переговоры со странами ЕС об использовании украинской газотранспортной системы
Украина обладает одной из самых крупных ГТС в мире.
В конце 2019 года украинская энергетическая госкомпания "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали пятилетний контракт на транспортировку газа из РФ в Европу. В прошлом году объем транзита российского газа через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом.
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