https://ukraina.ru/20240126/1052912281.html

Украина не продлит контракт на транзит российского газа

Украина не продлит контракт на транзит российского газа - 26.01.2024 Украина.ру

Украина не продлит контракт на транзит российского газа

Украина не планирует продлевать контракт с Россией на транспортировку российского газа в Европу после 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства

2024-01-26T08:47

2024-01-26T08:47

2024-01-26T08:52

газ

транзит

гтс

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102001/90/1020019053_0:82:3083:1816_1920x0_80_0_0_8474f6aaf41f8f750e9d428a219b2573.jpg.webp

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не собираемся договариваться с россиянами и продлевать контракт", - заявила пресс-служба кабинета министров Украины.Одновременно там отметили, что официальный Киев готов вести переговоры со странами ЕС об использовании украинской газотранспортной системыУкраина обладает одной из самых крупных ГТС в мире. В конце 2019 года украинская энергетическая госкомпания "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали пятилетний контракт на транспортировку газа из РФ в Европу. В прошлом году объем транзита российского газа через территорию Украины составил 14,6 миллиарда кубометров, сократившись на 28,4 процента по сравнению с 2022 годом.

https://ukraina.ru/20240125/1052902887.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

газ, транзит, гтс, украина, новости