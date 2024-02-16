https://ukraina.ru/20240216/1053348991.html

Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину

Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину - 16.02.2024 Украина.ру

Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину

Еврокомиссия фактически приказала Киеву не продолжать контракт на транзит российского газа с 2025 года. Меньше всех от этого пострадают страны ЕС, больше – Украина, но хуже всех придётся Приднестровью

2024-02-16T16:59

2024-02-16T16:59

2024-02-16T16:59

эксклюзив

украина

российский газ

россия

транзит

еврокомиссия

ес

приднестровье

молдавия

румыния

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Европейская комиссия не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину накануне запланированного на конец 2024 года окончания срока действия договора. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.Анализ ЕС свидетельствует о том, что страны, через которые проходит маршрут транзита газа, – а это Австрия, Италия и Словакия – смогут найти альтернативные источники поставок, сказала Симсон."Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает до конца этого года", – заявила Симсон на заседании профильного комитета Европарламента."Исходя из нашей предыдущей аналитики, существуют альтернативные решения для снабжения этих стран, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", – добавила она.Напомним, нынешний контракт на транспортировку российского газа в Европу "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, переговоры шли при посредничестве Еврокомиссии. Контракт был рассчитан на 5 лет и должен был принести Украине около 7 миллиардов долларов доходов.За 2022 год Украина получила за транзит около 1,2 млрд долларов. По оценке бывшего директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, в 2023 году эта сумма составляла около 800 миллионов долларов, что меньше 0,5% ВВП страны. При этом в ноябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов жаловался, что ныне Украина будто бы получает "не более 70% контрактной суммы".Как отметило 15 февраля британское агентство Reuters, Европа пытается избавиться от импорта российского газа. По данным аналитической компании S&P Global Commodity Insights, Европа ныне получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину (по другим оценкам – до 14,5 миллиардов кубометров).До начала СВО на Украине Россия поставляла в Европу 155 млрд кубометров газа в год, в основном по трубопроводам. Ныне поставки трубопроводного газа резко упали, в том числе в связи с подрывом "Северных потоков" и блокирования Польшей газопровода "Ямал-Европа", но растут поставки в страны ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), они стали крупнейшими его покупателями в мире.Опрошенные Reuters аналитики говорят, что прекращение транзитного соглашения с Украиной может привести к "незначительному росту цен на газ" в Европе, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.Если под последними словами иметь в виду прекращение или ощутимое сокращение поставок газа, то в трёх упомянутых еврокомиссаром странах ЕС их действительно не будет. Италия ещё с 2022 года ускоренно переориентируется на поставки СПГ из Алжира и Катара, а также на азербайджанский газ, который идёт по трубе через Турцию, Грецию и Адриатическое море.Как сообщало издание Украина.ру, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что при необходимости готова поставлять своим клиентам в Австрии 100% газа не из России, но для этого следует сначала создать соответствующую нормативную базу."Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран – по трубопроводам или через СПГ-терминалы. Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, сначала необходимо создать соответствующую нормативную базу", – отметили в компании. При этом в OMV подчеркнули, что соблюдают все санкции и законы, и продолжают диверсифицировать источники поставок газа.Однако на данный момент, благодаря выгодной цене долгосрочного контракта OMV с "Газпромом" российский трубопроводный газ занимает доминирующее положение на австрийском рынке. В декабре 2023 года была зарегистрирована новая рекордная его доля – 98% рынка, по сравнению с 76% месяцем ранее. Понятно, что резкое изменение источника поставок газа "небольшим ростом цен" для австрийских потребителей не ограничится.В Словакии же пока даже к теоретической диверсификации поставок газа не приступили, и власти страны в последнее время прилагают усилия к сохранению транзита российского энергоносителя через Украину. Этот вопрос был одним из главных на встрече словацкого и украинского премьеров Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля 24 января 2024 года в Ужгороде."Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии", – заявил после неё Фицо.Однако в пресс-службе правительства Украины подобные договорённости публично отвергли. "Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", – заявили в украинском Кабмине. Но Украина, добавили в пресс-службе, может говорить со страной Евросоюза об использовании своей газотранспортной сети."Думаю, продления соглашения или нового контракта с "Газпромом" не будет. Если будет настаивать Еврокомиссия, то может быть введена совсем другая схема", – считает президент украинского Центра "Стратегия XXI" Михаил Гончар."Страны ЕС покупают топливо у "Газпрома" на нашей с Россией границе из-за подписания контракта, а "Оператор ГТС" подписывает контракт с европейскими компаниями и предоставляет им услугу по транспортировке газа с восточной границы Украины до западной. Отношений с "Газпромом" у нас не существует", – объясняет он.Сергей Макогон напомнил, что 30 января 2024 года агентство Argus сообщило: "Оператор ГТС Украины" планирует "предложить годовую прерывистую транспортную мощность на границе с Россией" в соответствии с законодательством Украины и Евросоюза."15 июля "Оператор ГТС" предложит бесперебойную транспортную мощность на следующие 15 лет в соответствии с более широким расписанием европейских аукционов. Детали оператор опубликует не позднее 8 июля. Пока непонятно, какую мощность он будет предлагать, и сколько эта мощность будет стоить", – считает Макогон.При этом он уверен, что физическое прекращение транзита газа из России Украина переживёт, хоть и путём ликвидации части своей ГТС. "Ничего страшного не произойдет. Мы готовили систему для работы в автономном режиме с 2009 года, когда россияне отключали транзит. Надо закрыть часть компрессорных станций, которые не используются десятки лет. У нас 74 станции, а нужно 10-12. Проблем не будет", – считает экс-директор "Оператора ГТС Украины".В то же время из-за отсутствия транзита может увеличиться тариф для потребителей, и в правительстве Украины пытаются их успокоить. "Все будут немного больше платить, но это не критично. Если сейчас население платит 8 гривен за кубометр, то оно не будет платить 16 гривен. Услуга может подорожать на 50 копеек или на гривну, но это все равно не критично", – заявил киевскому изданию "Экономическая правда" источник в одной из государственных энергетических компаний. Напомним, после 2014 года тарифы на газ для населения Украины выросли почти в 10 раз.Однако больше всего прекращение транзита российского газа через Украину ударит по Приднестровью. С осени 2022 года весь газ по контракту между Moldovagaz и "Газпромом" – около 5,7 млн кубометров в день или около 2 млрд кубометров в год – поступает в Приднестровье, в том числе для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает около 80% потребностей Молдавии в электричестве.Для Приднестровья де-факто бесплатный российский газ – основа экономики. По данным за 2021 год, около половины всего экспорта из региона приходится на продукцию Молдавского металлургического завода, поставляющего металлопрокат в Молдавию и страны ЕС. Еще около 20% экспортной выручки – электроэнергия, которую Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра.Но если Молдавия теоретически может закупать электроэнергию в Европе, в первую очередь в соседней Румынии, – хоть и по куда более высокой цене, чем в Приднестровье, – то для мятежного региона, где живут более 250 тысяч человек, прекращение поставок российского газа грозит не только финансовой, но и гуманитарной катастрофой.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240216/1053327738.html

https://ukraina.ru/20240127/1052940099.html

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, российский газ, россия, транзит, еврокомиссия, ес, приднестровье, молдавия, румыния, газпром