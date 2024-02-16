Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину - 16.02.2024 Украина.ру
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Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину
Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину - 16.02.2024 Украина.ру
Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину
Еврокомиссия фактически приказала Киеву не продолжать контракт на транзит российского газа с 2025 года. Меньше всех от этого пострадают страны ЕС, больше – Украина, но хуже всех придётся Приднестровью
2024-02-16T16:59
2024-02-16T16:59
эксклюзив
украина
российский газ
россия
транзит
еврокомиссия
ес
приднестровье
молдавия
румыния
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Европейская комиссия не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину накануне запланированного на конец 2024 года окончания срока действия договора. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.Анализ ЕС свидетельствует о том, что страны, через которые проходит маршрут транзита газа, – а это Австрия, Италия и Словакия – смогут найти альтернативные источники поставок, сказала Симсон."Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает до конца этого года", – заявила Симсон на заседании профильного комитета Европарламента."Исходя из нашей предыдущей аналитики, существуют альтернативные решения для снабжения этих стран, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", – добавила она.Напомним, нынешний контракт на транспортировку российского газа в Европу "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, переговоры шли при посредничестве Еврокомиссии. Контракт был рассчитан на 5 лет и должен был принести Украине около 7 миллиардов долларов доходов.За 2022 год Украина получила за транзит около 1,2 млрд долларов. По оценке бывшего директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, в 2023 году эта сумма составляла около 800 миллионов долларов, что меньше 0,5% ВВП страны. При этом в ноябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов жаловался, что ныне Украина будто бы получает "не более 70% контрактной суммы".Как отметило 15 февраля британское агентство Reuters, Европа пытается избавиться от импорта российского газа. По данным аналитической компании S&amp;P Global Commodity Insights, Европа ныне получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину (по другим оценкам – до 14,5 миллиардов кубометров).До начала СВО на Украине Россия поставляла в Европу 155 млрд кубометров газа в год, в основном по трубопроводам. Ныне поставки трубопроводного газа резко упали, в том числе в связи с подрывом "Северных потоков" и блокирования Польшей газопровода "Ямал-Европа", но растут поставки в страны ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), они стали крупнейшими его покупателями в мире.Опрошенные Reuters аналитики говорят, что прекращение транзитного соглашения с Украиной может привести к "незначительному росту цен на газ" в Европе, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.Если под последними словами иметь в виду прекращение или ощутимое сокращение поставок газа, то в трёх упомянутых еврокомиссаром странах ЕС их действительно не будет. Италия ещё с 2022 года ускоренно переориентируется на поставки СПГ из Алжира и Катара, а также на азербайджанский газ, который идёт по трубе через Турцию, Грецию и Адриатическое море.Как сообщало издание Украина.ру, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что при необходимости готова поставлять своим клиентам в Австрии 100% газа не из России, но для этого следует сначала создать соответствующую нормативную базу."Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран – по трубопроводам или через СПГ-терминалы. Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, сначала необходимо создать соответствующую нормативную базу", – отметили в компании. При этом в OMV подчеркнули, что соблюдают все санкции и законы, и продолжают диверсифицировать источники поставок газа.Однако на данный момент, благодаря выгодной цене долгосрочного контракта OMV с "Газпромом" российский трубопроводный газ занимает доминирующее положение на австрийском рынке. В декабре 2023 года была зарегистрирована новая рекордная его доля – 98% рынка, по сравнению с 76% месяцем ранее. Понятно, что резкое изменение источника поставок газа "небольшим ростом цен" для австрийских потребителей не ограничится.В Словакии же пока даже к теоретической диверсификации поставок газа не приступили, и власти страны в последнее время прилагают усилия к сохранению транзита российского энергоносителя через Украину. Этот вопрос был одним из главных на встрече словацкого и украинского премьеров Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля 24 января 2024 года в Ужгороде."Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии", – заявил после неё Фицо.Однако в пресс-службе правительства Украины подобные договорённости публично отвергли. "Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", – заявили в украинском Кабмине. Но Украина, добавили в пресс-службе, может говорить со страной Евросоюза об использовании своей газотранспортной сети."Думаю, продления соглашения или нового контракта с "Газпромом" не будет. Если будет настаивать Еврокомиссия, то может быть введена совсем другая схема", – считает президент украинского Центра "Стратегия XXI" Михаил Гончар."Страны ЕС покупают топливо у "Газпрома" на нашей с Россией границе из-за подписания контракта, а "Оператор ГТС" подписывает контракт с европейскими компаниями и предоставляет им услугу по транспортировке газа с восточной границы Украины до западной. Отношений с "Газпромом" у нас не существует", – объясняет он.Сергей Макогон напомнил, что 30 января 2024 года агентство Argus сообщило: "Оператор ГТС Украины" планирует "предложить годовую прерывистую транспортную мощность на границе с Россией" в соответствии с законодательством Украины и Евросоюза."15 июля "Оператор ГТС" предложит бесперебойную транспортную мощность на следующие 15 лет в соответствии с более широким расписанием европейских аукционов. Детали оператор опубликует не позднее 8 июля. Пока непонятно, какую мощность он будет предлагать, и сколько эта мощность будет стоить", – считает Макогон.При этом он уверен, что физическое прекращение транзита газа из России Украина переживёт, хоть и путём ликвидации части своей ГТС. "Ничего страшного не произойдет. Мы готовили систему для работы в автономном режиме с 2009 года, когда россияне отключали транзит. Надо закрыть часть компрессорных станций, которые не используются десятки лет. У нас 74 станции, а нужно 10-12. Проблем не будет", – считает экс-директор "Оператора ГТС Украины".В то же время из-за отсутствия транзита может увеличиться тариф для потребителей, и в правительстве Украины пытаются их успокоить. "Все будут немного больше платить, но это не критично. Если сейчас население платит 8 гривен за кубометр, то оно не будет платить 16 гривен. Услуга может подорожать на 50 копеек или на гривну, но это все равно не критично", – заявил киевскому изданию "Экономическая правда" источник в одной из государственных энергетических компаний. Напомним, после 2014 года тарифы на газ для населения Украины выросли почти в 10 раз.Однако больше всего прекращение транзита российского газа через Украину ударит по Приднестровью. С осени 2022 года весь газ по контракту между Moldovagaz и "Газпромом" – около 5,7 млн кубометров в день или около 2 млрд кубометров в год – поступает в Приднестровье, в том числе для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает около 80% потребностей Молдавии в электричестве.Для Приднестровья де-факто бесплатный российский газ – основа экономики. По данным за 2021 год, около половины всего экспорта из региона приходится на продукцию Молдавского металлургического завода, поставляющего металлопрокат в Молдавию и страны ЕС. Еще около 20% экспортной выручки – электроэнергия, которую Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра.Но если Молдавия теоретически может закупать электроэнергию в Европе, в первую очередь в соседней Румынии, – хоть и по куда более высокой цене, чем в Приднестровье, – то для мятежного региона, где живут более 250 тысяч человек, прекращение поставок российского газа грозит не только финансовой, но и гуманитарной катастрофой.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20240216/1053327738.html
https://ukraina.ru/20240127/1052940099.html
украина
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Олег Хавич
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эксклюзив, украина, российский газ, россия, транзит, еврокомиссия, ес, приднестровье, молдавия, румыния, газпром
Эксклюзив, Украина, российский газ, Россия, транзит, Еврокомиссия, ЕС, Приднестровье, Молдавия, Румыния, Газпром

Транзита.нет.ua. По кому ударит прекращение транзита российского газа через Украину

16:59 16.02.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Еврокомиссия фактически приказала Киеву не продолжать контракт на транзит российского газа с 2025 года. Меньше всех от этого пострадают страны ЕС, больше – Украина, но хуже всех придётся Приднестровью
Европейская комиссия не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину накануне запланированного на конец 2024 года окончания срока действия договора. Об этом в четверг, 15 февраля, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Анализ ЕС свидетельствует о том, что страны, через которые проходит маршрут транзита газа, – а это Австрия, Италия и Словакия – смогут найти альтернативные источники поставок, сказала Симсон.
"Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает до конца этого года", – заявила Симсон на заседании профильного комитета Европарламента.
"Исходя из нашей предыдущей аналитики, существуют альтернативные решения для снабжения этих стран, которые все еще получают часть газа через украинский маршрут", – добавила она.
Напомним, нынешний контракт на транспортировку российского газа в Европу "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, переговоры шли при посредничестве Еврокомиссии. Контракт был рассчитан на 5 лет и должен был принести Украине около 7 миллиардов долларов доходов.
За 2022 год Украина получила за транзит около 1,2 млрд долларов. По оценке бывшего директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, в 2023 году эта сумма составляла около 800 миллионов долларов, что меньше 0,5% ВВП страны. При этом в ноябре прошлого года глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов жаловался, что ныне Украина будто бы получает "не более 70% контрактной суммы".
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Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Как отметило 15 февраля британское агентство Reuters, Европа пытается избавиться от импорта российского газа. По данным аналитической компании S&P Global Commodity Insights, Европа ныне получает около 12 миллиардов кубометров газа в год через Украину (по другим оценкам – до 14,5 миллиардов кубометров).
До начала СВО на Украине Россия поставляла в Европу 155 млрд кубометров газа в год, в основном по трубопроводам. Ныне поставки трубопроводного газа резко упали, в том числе в связи с подрывом "Северных потоков" и блокирования Польшей газопровода "Ямал-Европа", но растут поставки в страны ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ), они стали крупнейшими его покупателями в мире.
Опрошенные Reuters аналитики говорят, что прекращение транзитного соглашения с Украиной может привести к "незначительному росту цен на газ" в Европе, но не поставит под угрозу общую энергетическую безопасность Европы.
Если под последними словами иметь в виду прекращение или ощутимое сокращение поставок газа, то в трёх упомянутых еврокомиссаром странах ЕС их действительно не будет.
Италия ещё с 2022 года ускоренно переориентируется на поставки СПГ из Алжира и Катара, а также на азербайджанский газ, который идёт по трубе через Турцию, Грецию и Адриатическое море.
Как сообщало издание Украина.ру, австрийская нефтегазовая компания OMV заявила, что при необходимости готова поставлять своим клиентам в Австрии 100% газа не из России, но для этого следует сначала создать соответствующую нормативную базу.
"Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран – по трубопроводам или через СПГ-терминалы. Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, сначала необходимо создать соответствующую нормативную базу", – отметили в компании.
При этом в OMV подчеркнули, что соблюдают все санкции и законы, и продолжают диверсифицировать источники поставок газа.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
08:27
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Однако на данный момент, благодаря выгодной цене долгосрочного контракта OMV с "Газпромом" российский трубопроводный газ занимает доминирующее положение на австрийском рынке.
В декабре 2023 года была зарегистрирована новая рекордная его доля – 98% рынка, по сравнению с 76% месяцем ранее. Понятно, что резкое изменение источника поставок газа "небольшим ростом цен" для австрийских потребителей не ограничится.
В Словакии же пока даже к теоретической диверсификации поставок газа не приступили, и власти страны в последнее время прилагают усилия к сохранению транзита российского энергоносителя через Украину. Этот вопрос был одним из главных на встрече словацкого и украинского премьеров Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля 24 января 2024 года в Ужгороде.
"Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. Это означает, что мы в Словакии также сможем продлить транзит этого газа, который также пойдет на пользу Австрии и Италии", – заявил после неё Фицо.
Однако в пресс-службе правительства Украины подобные договорённости публично отвергли.
"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку завершается в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", – заявили в украинском Кабмине.
Но Украина, добавили в пресс-службе, может говорить со страной Евросоюза об использовании своей газотранспортной сети.
"Думаю, продления соглашения или нового контракта с "Газпромом" не будет. Если будет настаивать Еврокомиссия, то может быть введена совсем другая схема", – считает президент украинского Центра "Стратегия XXI" Михаил Гончар.
"Страны ЕС покупают топливо у "Газпрома" на нашей с Россией границе из-за подписания контракта, а "Оператор ГТС" подписывает контракт с европейскими компаниями и предоставляет им услугу по транспортировке газа с восточной границы Украины до западной. Отношений с "Газпромом" у нас не существует", – объясняет он.
Сергей Макогон напомнил, что 30 января 2024 года агентство Argus сообщило: "Оператор ГТС Украины" планирует "предложить годовую прерывистую транспортную мощность на границе с Россией" в соответствии с законодательством Украины и Евросоюза.
"15 июля "Оператор ГТС" предложит бесперебойную транспортную мощность на следующие 15 лет в соответствии с более широким расписанием европейских аукционов. Детали оператор опубликует не позднее 8 июля. Пока непонятно, какую мощность он будет предлагать, и сколько эта мощность будет стоить", – считает Макогон.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
27 января, 16:04
Новак: Россия готова обсуждать разные маршруты транзита газа в ЕвропуРоссия готова обсуждать поставки газа в Европу как транзитом через Украину, так и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 27 января в кулуарах Дня энергетики выставки-форума "Россия"
При этом он уверен, что физическое прекращение транзита газа из России Украина переживёт, хоть и путём ликвидации части своей ГТС.
"Ничего страшного не произойдет. Мы готовили систему для работы в автономном режиме с 2009 года, когда россияне отключали транзит. Надо закрыть часть компрессорных станций, которые не используются десятки лет. У нас 74 станции, а нужно 10-12. Проблем не будет", – считает экс-директор "Оператора ГТС Украины".
В то же время из-за отсутствия транзита может увеличиться тариф для потребителей, и в правительстве Украины пытаются их успокоить.
"Все будут немного больше платить, но это не критично. Если сейчас население платит 8 гривен за кубометр, то оно не будет платить 16 гривен. Услуга может подорожать на 50 копеек или на гривну, но это все равно не критично", – заявил киевскому изданию "Экономическая правда" источник в одной из государственных энергетических компаний.
Напомним, после 2014 года тарифы на газ для населения Украины выросли почти в 10 раз.
Однако больше всего прекращение транзита российского газа через Украину ударит по Приднестровью. С осени 2022 года весь газ по контракту между Moldovagaz и "Газпромом" – около 5,7 млн кубометров в день или около 2 млрд кубометров в год – поступает в Приднестровье, в том числе для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает около 80% потребностей Молдавии в электричестве.
Для Приднестровья де-факто бесплатный российский газ – основа экономики. По данным за 2021 год, около половины всего экспорта из региона приходится на продукцию Молдавского металлургического завода, поставляющего металлопрокат в Молдавию и страны ЕС.
Еще около 20% экспортной выручки – электроэнергия, которую Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра.
Но если Молдавия теоретически может закупать электроэнергию в Европе, в первую очередь в соседней Румынии, – хоть и по куда более высокой цене, чем в Приднестровье, – то для мятежного региона, где живут более 250 тысяч человек, прекращение поставок российского газа грозит не только финансовой, но и гуманитарной катастрофой.
 
ЭксклюзивУкраинароссийский газРоссиятранзитЕврокомиссияЕСПриднестровьеМолдавияРумынияГазпром
 
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