https://ukraina.ru/20240810/1056797725.html

Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском

Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском - 10.08.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском

Украина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. Для Украины война действия на поле боя обслуживают главную часть войны – информационно-психологическую. Потому что только в таком плане они могут надеяться на победу.

2024-08-10T08:48

2024-08-10T08:48

2024-08-10T08:48

интервью

украина

курская область

россия

ростислав ищенко

адольф гитлер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, зачем вооруженные силы Украины пошли на эту авантюру? Неужели Украине больше нечего терять? И действительно ли, как заявляет Офис президента Украины, они могут усилить подобными действиями свои переговорные позиции?- По крайней мере, они так считают. Давайте представим себе, что вы Зеленский или Сырский, и вам надо усилить свои переговорные позиции. Что вы будете делать?Допустим, вы не нападаете на Курскую область. Ждете, пока вас прогонят за Днепр и запрут во Львове? Так это не усилит ваши переговорные позиции. Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого вам надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот они это и делают. Демонстрируют свои возможности.Другое дело, что они принесут в жертву сейчас очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но вариантов-то у них все равно нет. То есть, если они не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают. А если пробуют, ну, возможно, какой-то там мизерный шанс, как они считают, у них есть. Утопающий хватается за соломинку. И Гитлер рассчитывал, что союзники передерутся. Тем более что его оценка взаимоотношений между союзниками была правильной. Не успел закончиться Гитлер, союзники передрались. Но принципиально для них было убить Гитлера, завершить войну с Германией.Гитлер здраво оценивал, что друг друга союзники не просто не любят, у них неразрешимые противоречия. Он надеялся, что эти противоречия сыграют раньше, чем Германия развалится, что Запад попытается взять ее в союзники против Советского Союза.Сейчас Зеленский надеется, что в Курской, в Белгородской области, в Брянской, в любых приграничных областях начнутся выступления с требованиями защитить, не дать, не допустить. И для того, чтобы это понимать, вообще не надо быть семи пядей во лбу. Это видно по социальным сетям, где украинская агентура поддерживается людьми с неустойчивой психикой.Сразу же начали разгонять тезисы о том, что, ну, вот сейчас прямо Курскую АЭС возьмем, которая за 100 километров от границы, они ее, правда, уже переместили на 50. Но на самом деле, от Глухова до Курчатова, это два приграничных города, 120 километров. Даже если 20 километров списать, пройти 100 километров украинской армии еще ни разу в жизни не удавалось.Но у нас это с удовольствием подхватывают, говорят, да, сейчас захватят, Курскую АЭС захватят, на Владивосток пойдут, базу Тихоокеанского флота займут, мало ли куда еще пойти. Причем, в любом обществе всегда есть большой процент людей, которые этими слухами живет, питается.У нас мало идиотов, которые по любому поводу кричат "срочно мобилизовать 10 миллионов и наступать до Атлантики"? Ну а эти крики тоже там общество нервируют, дестабилизируют. Внутреннее тление - это то, что может помочь Украине и помочь Соединенным Штатам, помочь Европе выскочить из капкана украинской военной катастрофой. А военная катастрофа на фронте - это неостановимый процесс.Капитулировать они не хотят. Договариваться не могут. Военным путем они не могут сломать российскую военную машину. Даже при всей помощи Запада. Значит, остается только надеяться, как говорил Ришелье, на такие моменты, которые внезапно меняют лицо человечества. Они пытаются такие моменты создавать. Они пытаются делать с первого дня противостояния, делая ставку на психологическую войну.Украина, которая вообще из себя ничего не представляет ни в демографическом, ни в военном плане, не в состоянии победить Россию на поле боя. ВСУ могут пройти максимум 50 километров. А дальше что? А дальше надо останавливаться и ждать, пока Россия подтянет силы и тебя разгромит. Поэтому сразу же ставка делается на психологический слом. Все украинские военные операции направлены на психологический слом.Поэтому они в основном воюют не против войск, как против мирного населения. Так они в свое время терроризировали Донбасс. Для Украины война действия на поле боя обслуживают главную часть войны – информационно-психологическую. Потому что только в таком плане они могут надеяться на победу.С 2014 года практически все выступления против власти происходят с патриотического фланга. То есть все кричат: власть недостаточно патриотична, давайте мы ее свергнем, я буду большим патриотом. А для этого их надо чем-то подкармливать. И чем их подкармливают? Говорят, вот смотрите, мы углубились на 300 метров в Курскую область. Видите, какая великая победа. А ваш генштаб все это проспал. А сейчас еще на три километра зайдем. А знаете, как это страшно для вас? Поэтому идите свергайте власть срочно, чтобы лучше против нас воевать.Ладно, они не рассчитывают победить опять-таки Россию на поле боя даже в таком случае, но они рассчитывают на то, что в России вынуждены будут согласиться на какой-нибудь похабный мир, который выгоден Западу. Для того, чтобы утрясти свои внутренние проблемы. Поэтому хоть обстрелы, хоть вторжения, это информационная психологическая война в первую очередь.Сколько бы Украина не собрала там резервов, они уничтожаются в относительно короткий срок. Просто потому, что Украина не имеет достаточного количества средств ПВО, авиации и так далее. То есть в средствах огневого поражения Россия значительно превосходит. Но есть вот эта вот тактика морально-психологического давления, когда врывается какое-то количество людей. Может, даже 500 человек, кто их считал. Врываются в основном при поддержке бронетехники, артиллерии, но на легкой технике, подвижной. Они уперлись в сопротивление. Оставили 15 человек на трех джипах постреливать и демонстрировать, что здесь вот есть украинское войско.И поехали по следующей дороге в обход, в объезд. И где-то еще точно так же уперлись в сопротивление, не уперлись, ворвались в какое-то село, вывесили флаг. Сняли, показали фотографии, вот, мы есть. Уперлись в сопротивление, опять оставили несколько человек, поехали дальше. И создается впечатление, что украинская армия присутствует везде.Потом через два-три дня становится понятно, где они есть, где их нет, сколько их. Их просто уничтожают. Но на первом этапе создается ощущение, что они везде, они там наступают огромными силами, их не могут остановить. Они все это разгоняют, подогревают, запускают слухи. У нас большое количество так называемых военблогеров зарабатывает на своей деятельности. То есть им нужны миллионы подписчиков, чтобы зарабатывать. Для того, чтобы собрать миллионы подписчиков, надо постоянно создавать какую-то атмосферу истерии. Потому что иначе миллионы не соберешь. Людям нужны сенсации, жареные факты и так далее. Нужен адреналин. Поэтому они с удовольствием подхватывают всю эту информацию, которую гонит Украина. Причем еще и обогащают своими выдумками, разгоняют дальше. А потом Украина берет эту информацию и переопубликовывает у себя. Потом это публикуют западные каналы уже со ссылкой на Украину и на российские СМИ тоже. Кстати, наши СМИ тоже периодически военблогеров цитируют. И в результате у простого человека, который смотрит, создается картина. Ну все говорят о том, что вот еще чуть-чуть и Владивосток захватит украинские войска, ворвавшиеся в Курскую область. И он начинает спрашивать, а как же так получилось? А где же наша армия там, и так далее? А когда через неделю выяснится, что украинских войск уже нет в Курской области, осталась только разбитая техника и трупы, которые там сейчас закапывают, это уже уйдет на второй план.Но зарубка в памяти, вот было какое-то там несчастье, осталась. Потом вторая зарубка делается, третья зарубка, четвертая зарубка и так далее. И человека выводят из состояния душевного равновесия.И получается, что СВО у него состоит вот из таких зарубок. Потом он не может объяснить, почему все время случается страшное, а российская армия наступает. И руководствуется он эмоциями, а не здравым смыслом. И эти эмоции все время разгоняются.А результат один. В обществе начинают нарастать панические настроения. И это именно то, чего пытается добиться Украина.- Мы наблюдаем продвижение вооруженных сил Российской Федерации в Донбассе. В частности, в направлении Красноармейска, переименованного Украиной в Покровск. Насколько серьезным ударом для Украины станет потеря Красноармейска? И поможет ли Украине медийный эффект от их действий в Курской области, хотя бы перекрыть этот провал?- Покровск логистический узел, но не самый главный. Есть дальше Павлоград, еще важнее, ближе к Днепропетровску. Но это самый важный логистический узел вблизи сейчас фронта. И его падение будет означать развал фронта. То есть южная часть будет полностью отрезана от северной части. При этом, если вы посмотрите на карту, вы поймете, что войска, вышедшие в Покровск, будут находиться в тылу украинской группировки, которая пытается оборонять славянско-краматорскую агломерацию. То есть ее оборона станет бессмысленной.Потому что возникнет угроза если не полного окружения, то перерезания основных коммуникаций. Значит, это будет означать их неминуемое и быстрое поражение. Точно так же эти войска оказываются в тылу группировки, которая находится на расстоянии от Угледара до Гуляйполя. И это значит, что им придется отступать к Запорожью. Потому что моментально вывести войска, стабилизировать линию фронта невозможно.После падения Покровска надо уходить примерно на линию Запорожье-Полтава-Харьков. Это потеря половины левобережья. И причем на этой линии еще надо суметь остановиться. Это потеря в быстром отступлении. Потеря значительного количества техники, которая будет брошена. Потеря накопленных боеприпасов, которые не все смогут вывести с фронта. Потеря значительной части солдат. Часть попадет в плен, часть будет убита. Потому что надо собираться в колонны. Идти по дорогам. Дороги прослеживаются и бомбятся.И ничего с этим поделать они не могут. И не могут прикрыть свою отступающую армию с воздуха. Поэтому падение Покровска станет для Украины, по сути дела, катастрофой. Причем не только военной, но и политической. Потому что в таком случае будут потеряны очень быстро слишком большие территории.Причем, повторяю, не факт, что на линии Харьков, Полтава, Запорожья удастся задержаться. Отступающим войскам остановиться очень сложно, если в бой не вводятся очень серьезные резервы. А есть ли у Украины эти резервы, очень большой вопрос.Сейчас они какие-то резервы тащат под Курск. Но много ли их останется, когда под Курском сейчас перемелют?Или ничего не останется? Потому что они же уже утратили возможность за счет резервов затыкать дыры в Донецком фронте. Утратили. Сейчас у них тоже самое происходит на севере, от Купянска до Северска. Там тоже большие проблемы. Фронт ведет себя примерно так, как вел сразу после Авдеевки. То есть он с трудом держится, но на разных участках его прорывают и продвигаются. И он готов начать рассыпаться. На южном фронте они пока держатся более-менее упорно, но тоже они уже не могут остановить продвижение.То есть там продвижение медленное, но тоже идет. Они находятся под угрозой обрушения второго участка фронта. И находятся под сильным давлением на третьем участке фронта. Которому тоже нужны резервы, для того, чтобы не потерять полностью боеспособность. По сути дела, нужна целая новая армия. Которая будет не просто восполнять даже потери, а которая поможет стабилизировать ситуацию. То, что они на это не рассчитывают, это показывает даже их подготовка к удару по Курской области.- Почему?- Потому что если бы они считали, что у них может получиться какой-то серьезный прорыв, серьезный успех, они бы просто дождались ввода в бой поставляемой сейчас авиации. Они собираются до конца года довести до 79 количество поставленных самолетов. Но получив 20-30 самолетов, они могли попытаться прикрыть наступающую группировку с воздуха. Тем более, что они собираются использовать эти истребители как средство ПВО для начала. Тогда она бы, наверное, эффективнее бы действовала.То есть, российская авиация должна была бы вначале зачистить воздушное пространство, только потом начинать наносить удары непосредственно по группировке. У них появился бы какой-то зазор во времени. Для более активных действий на земле. Они этого не сделают. То есть, они не рассчитывают на то, что у них будет достаточно сил, даже для вот такого неожиданного порыва в области, которая находилась вне пределов боевых действий.Застать внезапным ударом мирную область значительно проще, чем нанести такой же удар на линии фронта действующего. Так вот, даже там, они по всем показателям, по их подготовке, не рассчитывают на серьезный успех. Пытаются организовать поэтому медийный успех.Так вот, если они не рассчитывают даже в Курской области на какой-то серьезный военный успех, то понятно, что они не могут рассчитывать на какой-то серьезный успех на Донецком фронте.О дезертирах из ВСУ Армия рабов. Почему дезертирство в ВСУ приобрело массовый характер

https://ukraina.ru/20240809/1056784375.html

https://ukraina.ru/20240809/1056792239.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, курская область, россия, ростислав ищенко, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, миа "россия сегодня"