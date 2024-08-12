https://ukraina.ru/20240812/1056803883.html

Алехин раскрыл, почему ВСУ не стали брать штурмом Суджу, но перед этим нанесли ложный удар на Теткино

Алехин раскрыл, почему ВСУ не стали брать штурмом Суджу, но перед этим нанесли ложный удар на Теткино - 12.08.2024 Украина.ру

Алехин раскрыл, почему ВСУ не стали брать штурмом Суджу, но перед этим нанесли ложный удар на Теткино

В Курской области противник минирует дороги и закрепляется на узловых участках. Придется приложить немало усилий, чтобы заставить противника отойти, уничтожить его и перебить все логистические попытки дальнейшего прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-08-12T03:40

2024-08-12T03:40

2024-08-12T03:40

новости

курская область

россия

геннадий алехин

сво

свобода слова

логистика

всу

атака

минирование

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В Курской области противник несет потери, российская армия наносит удары как с земли, так и с воздуха. Но враг делает все, чтобы помешать ВС РФ организовать логистику и подтянуть резервы, сообщил обозреватель.С этой целью противник минирует дороги и закрепляется на узловых участках. ВСУ же не стали брать штурмом в лоб Суджу, а полуокружили город, нанеся перед этим ложный удар на Теткино, уточнил эксперт.Он напомнил слова известного немецкого теоретика XIX века Хельмута фон Мольтке. Который утверждал, что все замыслы, все планы военных заканчиваются после первого выстрела, потом идет корректировка. "Это шахматная игра, противник был подготовлен, теперь ход за нами", отметил эксперт."Немедленно нужно создавать мобильный пресс-центр на этом важном участке. Вся информация от силовых ведомств должна передаваться в первую очередь Министерству обороны и согласовываться. Надо элементарно установить дисциплину в информационном пространстве. Особенно некоторым военкорам", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руО том, что сейчас происходит в Сумах - в статье Дмитрия Ковалевича Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240810/1056800140.html

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новости, курская область, россия, геннадий алехин, сво, свобода слова, логистика, всу, атака, минирование, резервы, бои, вс рф