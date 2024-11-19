https://ukraina.ru/20241119/1059029874.html

Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября

Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября - 19.11.2024 Украина.ру

Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября

ВС РФ продолжают продвигаться и атаковать ВСУ; Россия обновила политику ядерного сдерживания; ВКС России наносят удары по объектам противника; на Украине действуют графики отключения света; в Крыму задержаны агенты СБУ; в Курской области идут тяжелые бои

2024-11-19T13:30

2024-11-19T13:30

2024-11-19T14:57

эксклюзив

сво

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владимир путин

ядерная доктрина

курская область

обстрелы

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Боевые действияМО РФ в честь отмечаемого 19 ноября Дня ракетных войск и артиллерии публикует кадры, где можно наблюдать, "как распускаются в зоне СВО знаменитые боевые "цветы" артиллерии — надежные помощники нашей пехоты". В частности, показано, как работают многоцелевой ракетный комплекс "Хризантема-С", самоходный миномет "Тюльпан", самоходная гаубица "Гвоздика" и другие системы."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", — говорится в сводке военного ведомства. По данным связанного с ГУР украинского аналитического ресурса DeepState, российские войска продвинулись в населенных пунктах Калиновка, Торецк (Дзержинск), Курахово, Берестки и вблизи Часова Яра.Противник несет потери. По данным МО РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.Неотвратимость возмездия. Ядерная доктрина РФ обновленаПрезидент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" вступил в силу в день опубликования — 19 ноября. В документе, в частности, указано, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников.Указано, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ и (или) ее союзников.Также расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы будут считать их совместным нападением на РФ.Ядерный ответ от РФ возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при нападении на Белоруссию как участника Союзного государства, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы.Согласно указу, агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.ОбстрелыВС и ВКС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. В течение минувшей ночи были поражены цели в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской. Многочисленные взрывы раздавались в Киеве и Черкассах. Утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области (в Сумах и Глухове), есть погибшие.Утром 19 ноября в период с 7:15 до 8:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Как сообщает МО РФ, дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской.Позднее дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области.В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской, информирует МО России. Мирный житель погиб в Курской области из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль.Украина без светаПосле массированной атаки ВС РФ на энергетические объекты на Украине 17 ноября на подконтрольной Киеву территории введены графики отключения света. В большинстве областей применяются отключения в две очереди, что означает отсутствие энергоснабжения четыре часа в сутки, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию компании "Укрэнерго".Сообщается, что 19 ноября графики отключения электроэнергии будут действовать с 6:00 до 23:00. При этом наиболее жесткие ограничения будут действовать в период с 14:00 до 18:00 по киевскому времени.В Минэнерго Украины заявили, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры и предприятий: импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.По данным украинских пабликов, после ночной атаки БПЛА более 15,6 тысячи абонентов остаются обесточенными в Запорожье. В Одессе действуют экстренные отключения. Это означает, что невозможно прогнозировать, когда и на какой период не будет электроснабжения.В Крыму задержаны подозреваемые в совершении терактаВ Крыму задержали подозреваемых в убийстве высокопоставленного офицера Черноморского флота Валерия Транковского по заданию СБУ. Об этом 19 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", — приводит РИА "Новости" выдержку из релиза.Машина Транковского была подорвана утром 13 ноября. Сообщается, что наблюдение за офицером вела жительница Севастополя 1986 года рождения. Она установила, где он живет, каким транспортом пользуется и по каким маршрутам передвигается. Бомбу заложил и подорвал дистанционно житель Ялты 1977 года рождения. Компоненты устройства были переданы ему кураторами через тайники.ФСБ обнародовало кадры допроса задержанных агентов СБУ.Установлено, что теракт спланировал и организовал начальник 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины полковник Юрий Мурилев под руководством замглавы СБУ генерал-майора Александра Поклада.Ситуация в Курской областиМО РФ публикует кадры уничтожения бронетехники ВСУ расчетом FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон"Продолжаются штурмовые действия в направлениях населенного пункта Новоивановка (восточная окраина) и населенного пункта Свердликово, информирует телеграм-канал "Два майора".По данным канала, продолжаются тяжелые бои у Мартыновки, в Новоивановке и восточнее Дарьино идут постоянные бои, используется авиация с обеих сторон — "продвижение (ВС РФ. — Ред.) есть, но медленное, противник старается контратаковать на броне и в пешем порядке".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее, — в статье Владимира Скачко "Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир"

https://ukraina.ru/20241118/1058996083.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, потери всу, россия, вс рф, владимир путин, ядерная доктрина, курская область, обстрелы, хроники