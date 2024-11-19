"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу - 19.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241119/1059029627.html
"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу
"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу - 19.11.2024 Украина.ру
"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу
Одесский языковой инспектор, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован с диагнозом астено-депрессивный синдром
2024-11-19T13:29
2024-11-19T15:28
новости
одесса
корчинский
правый сектор
язык
русский язык
украинский язык
мобилизация
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058894433_0:148:1024:724_1920x0_80_0_0_a755b3601785ac462649b3cdb63f4fe2.jpg
Языковой активист известен в Одессе тем, что терроризирует местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Чуть меньше недели назад он пожаловался подписчикам, что его насильно мобилизовали.Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что мужчину забрали в военкомат прямо из полиции, куда он пришел, чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также "Страна" отметила, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.Другие темы: Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20241114/1058896181.html
https://ukraina.ru/20241111/1058793668.html
https://ukraina.ru/20241114/1058914860.html
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058894433_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_b9793216a3efde15231c489918c41c19.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, корчинский, правый сектор, язык, русский язык, украинский язык, мобилизация, больница
Новости, Одесса, Корчинский, Правый сектор, язык, Русский язык, украинский язык, мобилизация, больница

"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу

13:29 19.11.2024 (обновлено: 15:28 19.11.2024)
 
Читать в
Одесский языковой инспектор, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован с диагнозом астено-депрессивный синдром
"Я как врач невролог ору с диагноза астено-депрессивный синдром. Это даже не диагноз, а синдром типа истощения нервной системы, когда работаешь без отдыха. Его ставят симптоматически и доказать анализами или снимками невозможно. Удобно, правда ведь? Это чисто дал на лапу врачу, чтобы его не мобилизовали", - отреагировала на сообщение поборника украинского языка одна из пользовательниц сети.
Языковой активист известен в Одессе тем, что терроризирует местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Чуть меньше недели назад он пожаловался подписчикам, что его насильно мобилизовали.
Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что мужчину забрали в военкомат прямо из полиции, куда он пришел, чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также "Страна" отметила, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.
14 ноября, 10:57
За что боролся: в Одессе языкового инспектора мобилизовали под российскую музыкуОдесский военкомат мобилизовал языкового инспектора, терроризировавшего местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Об этом сообщило издание "Страна.ua"
И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
11 ноября, 10:45
Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
Коллаж: украинский язык, украинцы, книги, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
14 ноября, 16:58
Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕСЯзыковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"
Другие темы: Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
НовостиОдессаКорчинскийПравый секторязыкРусский языкукраинский языкмобилизациябольница
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
15:12Зеленский представил Раде "план стойкости", Гончаренко* ответил
14:41"Ракеты Байдена не спасут Украину": британский журнал призвал Запад договариваться с Россией
14:36Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ
14:19Расчёт на панику: какие риски для энергетики России при дальнобойных ударах западным оружием - Юшков
14:09Ракетный крючок для России. Трамп получил возможности для политического маневра
14:02Запад неизбежно направит войска на Украину — Джонсон
14:01"Ребята, вот вам красная линия": Зюганов объяснил, зачем Путин обновил ядерную доктрину
13:52Киевский режим отрицает возможность переговоров с Россией - Песков
13:31Кадыров рассказал о работе батальон "Запад-АХМАТ" в Волчанске
13:30Украинцы без света, обновленная ядерная доктрина России, обстрелы. Главное на Украине на 13:30 19 ноября
13:29Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов
13:29"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу
13:28Решение Байдена о затягивании украинского конфликта вызывает сожаление - Песков
12:41Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за все время СВО
12:38Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев
12:37Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
12:36США примеряют саван Украины на ЕС
12:32У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
12:32Песков рассказал о действиях ВС РФ после сообщений о намерении Киева применить ATACMS
Лента новостейМолния