"Ору с диагноза": одесский шпрехенфюрер переехал из ТЦК в больницу
13:29 19.11.2024 (обновлено: 15:28 19.11.2024)
Одесский языковой инспектор, объявивший чуть меньше недели назад, что его похитили военкомы, внезапно сообщил в своих соцсетях, что госпитализирован с диагнозом астено-депрессивный синдром
"Я как врач невролог ору с диагноза астено-депрессивный синдром. Это даже не диагноз, а синдром типа истощения нервной системы, когда работаешь без отдыха. Его ставят симптоматически и доказать анализами или снимками невозможно. Удобно, правда ведь? Это чисто дал на лапу врачу, чтобы его не мобилизовали", - отреагировала на сообщение поборника украинского языка одна из пользовательниц сети.
Языковой активист известен в Одессе тем, что терроризирует местных бизнесменов требованиями заменять русские вывески на украинские. Чуть меньше недели назад он пожаловался подписчикам, что его насильно мобилизовали.
Украинское издание издание "Страна.ua" уточнило, что мужчину забрали в военкомат прямо из полиции, куда он пришел, чтобы пожаловаться на угрозы предпринимателей, чей бизнес он пытался украинизировать. Также "Страна" отметила, что языковой инспектор "исповедует" нетрадиционную ориентацию, однако это не стало барьером для призыва.
И этот украинский "патриот" не единственный, кто готов бороться за киевский режим только на словах. Например, на днях радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко заплатил штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
11 ноября, 10:45Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
Что интересно, украинские "патриоты" все чаще впадают в немилость у своих же сограждан. Например, в октябре мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал ввести в городе языковые патрули. Буквально через несколько дней в СМИ появилось сообщение о том, что первый же инспектор-доброволец был избит за требование говорить по-украински.
14 ноября, 16:58Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕСЯзыковые скандалы вышли за пределы Украины. Одесситка, семья которой сейчас проживает в Германии, привела своего ребенка на курсы украинского, однако этот визит обернулся скандалом: учительница отчитала мать за русский. Соответствующее видео 14 ноября опубликовал телеграм-канал "Курс Одессы"
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.