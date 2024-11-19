Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Малюська
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Малюська
Недавно покинувший пост министра юстиции Украины Денис Малюська причастен к деятельности киевского "концлагеря СБУ". Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Ранее он рассказал о деятельности "концлагеря СБУ" в Киеве, где к узникам применялись пытки. Минюст Украины также причастен к деятельности этого тайного учреждения, заявил находящийся в СИЗО депутат.
"К похищенным узникам концлагеря СБУ “спортзал” не пускали их адвокатов - чтобы никто не знал где они находятся. Условием выхода из концлагеря - было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут, - сообщил в своём телеграм-канале Дубинский. - Подписываешь - пытки прекращаются, тебя отправят в СИЗо, дадут 10-15 лет, но будешь жить. Здесь - умрешь. И подписывали все - через дни, недели, месяцы избиений. Но, в итоге, все. Кто доживал".
Депутат отметил процессуальную сложность: при подписании "саморазоблачительных показаний" обязательно должен присутствовать адвокат, который подтвердит, что человек подписал протокол без давления. Для этого в "концлагерь СБУ" привозили "адвокатов от государства" - адвокатов Минюста. Они даже не спускаясь к "клиентам" в подвалы пыточной спецслужбы - им выносили бумаги на подпись в вестибюль.
"Ни один адвокат не сделает такого без сотрудничества с СБУ, и одобрения Бюро Минюста. А таких адвокатов было больше 10-ти. Они ездили в концлагерь и подписали более 300 (!) протоколов. Это было бы невозможно без согласования между СБУ и Минюстом, - заявил депутат. - То есть, Малюська не просто знал о концлагере - он был соучастником похищений, пыток, убийств. А также получения показаний под давлением и привлечения невиновных к ответственности".
Ранее о деятельности Дениса Малюськи на посту министра юстиции сообщалось в публикации Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times