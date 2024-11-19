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Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский

Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский - 19.11.2024 Украина.ру

Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский

Недавно покинувший пост министра юстиции Украины Денис Малюська причастен к деятельности киевского "концлагеря СБУ". Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

2024-11-19T11:55

2024-11-19T11:55

2024-11-19T11:55

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Ранее он рассказал о деятельности "концлагеря СБУ" в Киеве, где к узникам применялись пытки. Минюст Украины также причастен к деятельности этого тайного учреждения, заявил находящийся в СИЗО депутат."К похищенным узникам концлагеря СБУ “спортзал” не пускали их адвокатов - чтобы никто не знал где они находятся. Условием выхода из концлагеря - было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут, - сообщил в своём телеграм-канале Дубинский. - Подписываешь - пытки прекращаются, тебя отправят в СИЗо, дадут 10-15 лет, но будешь жить. Здесь - умрешь. И подписывали все - через дни, недели, месяцы избиений. Но, в итоге, все. Кто доживал".Депутат отметил процессуальную сложность: при подписании "саморазоблачительных показаний" обязательно должен присутствовать адвокат, который подтвердит, что человек подписал протокол без давления. Для этого в "концлагерь СБУ" привозили "адвокатов от государства" - адвокатов Минюста. Они даже не спускаясь к "клиентам" в подвалы пыточной спецслужбы - им выносили бумаги на подпись в вестибюль.Ранее о деятельности Дениса Малюськи на посту министра юстиции сообщалось в публикации Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times

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