Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский - 19.11.2024 Украина.ру
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Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский - 19.11.2024 Украина.ру
Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
Недавно покинувший пост министра юстиции Украины Денис Малюська причастен к деятельности киевского "концлагеря СБУ". Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
2024-11-19T11:55
2024-11-19T11:55
новости
украина
киев
денис малюська
александр дубинский
сбу
сизо
пытки
репрессии
криминал
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Ранее он рассказал о деятельности "концлагеря СБУ" в Киеве, где к узникам применялись пытки. Минюст Украины также причастен к деятельности этого тайного учреждения, заявил находящийся в СИЗО депутат."К похищенным узникам концлагеря СБУ “спортзал” не пускали их адвокатов - чтобы никто не знал где они находятся. Условием выхода из концлагеря - было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут, - сообщил в своём телеграм-канале Дубинский. - Подписываешь - пытки прекращаются, тебя отправят в СИЗо, дадут 10-15 лет, но будешь жить. Здесь - умрешь. И подписывали все - через дни, недели, месяцы избиений. Но, в итоге, все. Кто доживал".Депутат отметил процессуальную сложность: при подписании "саморазоблачительных показаний" обязательно должен присутствовать адвокат, который подтвердит, что человек подписал протокол без давления. Для этого в "концлагерь СБУ" привозили "адвокатов от государства" - адвокатов Минюста. Они даже не спускаясь к "клиентам" в подвалы пыточной спецслужбы - им выносили бумаги на подпись в вестибюль.Ранее о деятельности Дениса Малюськи на посту министра юстиции сообщалось в публикации Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
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новости, украина, киев, денис малюська, александр дубинский, сбу, сизо, пытки, репрессии, криминал, минюст украины
Новости, Украина, Киев, Денис Малюська, Александр Дубинский, СБУ, СИЗО, пытки, репрессии, криминал, Минюст Украины

Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский

11:55 19.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Малюська
- РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Малюська
Читать в
Недавно покинувший пост министра юстиции Украины Денис Малюська причастен к деятельности киевского "концлагеря СБУ". Об этом заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
Ранее он рассказал о деятельности "концлагеря СБУ" в Киеве, где к узникам применялись пытки. Минюст Украины также причастен к деятельности этого тайного учреждения, заявил находящийся в СИЗО депутат.
"К похищенным узникам концлагеря СБУ “спортзал” не пускали их адвокатов - чтобы никто не знал где они находятся. Условием выхода из концлагеря - было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут, - сообщил в своём телеграм-канале Дубинский. - Подписываешь - пытки прекращаются, тебя отправят в СИЗо, дадут 10-15 лет, но будешь жить. Здесь - умрешь. И подписывали все - через дни, недели, месяцы избиений. Но, в итоге, все. Кто доживал".
Депутат отметил процессуальную сложность: при подписании "саморазоблачительных показаний" обязательно должен присутствовать адвокат, который подтвердит, что человек подписал протокол без давления. Для этого в "концлагерь СБУ" привозили "адвокатов от государства" - адвокатов Минюста. Они даже не спускаясь к "клиентам" в подвалы пыточной спецслужбы - им выносили бумаги на подпись в вестибюль.
"Ни один адвокат не сделает такого без сотрудничества с СБУ, и одобрения Бюро Минюста. А таких адвокатов было больше 10-ти. Они ездили в концлагерь и подписали более 300 (!) протоколов. Это было бы невозможно без согласования между СБУ и Минюстом, - заявил депутат. - То есть, Малюська не просто знал о концлагере - он был соучастником похищений, пыток, убийств. А также получения показаний под давлением и привлечения невиновных к ответственности".
Ранее о деятельности Дениса Малюськи на посту министра юстиции сообщалось в публикации Украинские преступники отправятся на фронт к концу лета - Financial Times
 
НовостиУкраинаКиевДенис МалюськаАлександр ДубинскийСБУСИЗОпыткирепрессиикриминалМинюст Украины
 
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