Решение Байдена о затягивании украинского конфликта вызывает сожаление - Песков - 19.11.2024 Украина.ру
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Решение Байдена о затягивании украинского конфликта вызывает сожаление - Песков
Решение Байдена о затягивании украинского конфликта вызывает сожаление - Песков - 19.11.2024 Украина.ру
Решение Байдена о затягивании украинского конфликта вызывает сожаление - Песков
Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России"
2024-11-19T13:28
2024-11-19T13:28
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По его словам, администрация Байдена до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию.Он также заверил, что военные потенциалы России и Украины несравнимы и возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Американский журналист Томас Фази в сети Х возмутился, что Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Байден своим решением создал опасную ситуацию для всего человечества. Подробнее о возможных ударах - в материале Сергея Зуева Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, джо байден, дмитрий песков, украина, сша
Новости, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Украина, США

Решение Байдена о затягивании украинского конфликта вызывает сожаление - Песков

13:28 19.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Решение администрации действующего президента США Джо Байдена по затягиванию конфликта на Украине вызывает сожаление. Об этом заявил 19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России"
По его словам, администрация Байдена до последнего дня своих полномочий будет продолжать военную линию.
"Во время своей предвыборной кампании (новый избранный президент США Дональд) Трамп говорил о мире. Он говорил не о войне. Так что во всем этом отношении он находится на противоположной стороне от администрации Байдена. Люди Байдена, да, они готовы сделать все только для того, чтобы эта война, к сожалению, продолжалась", - сказал Песков.
Он также заверил, что военные потенциалы России и Украины несравнимы и возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Американский журналист Томас Фази в сети Х возмутился, что Байден и НАТО почти довели мир до ядерного конфликта с Москвой из-за своих амбиций на Украине.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Байден своим решением создал опасную ситуацию для всего человечества.
Подробнее о возможных ударах - в материале Сергея Зуева Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
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