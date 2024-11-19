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Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов

Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов - 19.11.2024 Украина.ру

Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов

Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов пожаловался журналистам издания News.ru, что порядка 50-ти режиссеров отказались снять его многосерийный фильм "Порода" о специальной военной операции

2024-11-19T13:29

2024-11-19T13:29

2024-11-19T13:29

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В то же время он отметил, что не последнюю роль в сложившихся обстоятельствах сыграло либеральное движение. Оно, уверен Жигунов, на протяжении более 20 лет готовило население России к принятию европейских ценностей, что, в свою очередь, привело к "внутреннему сопротивлению".Сюжет "Породы" рассказывает историю жизни одной семьи из Донбасса. События охватывают столетний период, начиная с начала XX века.Другие темы: "Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась.

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новости, россия, донбасс, сво, режиссер, актер, сериал