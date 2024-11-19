Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов - 19.11.2024 Украина.ру
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Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов
Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов - 19.11.2024 Украина.ру
Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов
Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов пожаловался журналистам издания News.ru, что порядка 50-ти режиссеров отказались снять его многосерийный фильм "Порода" о специальной военной операции
2024-11-19T13:29
2024-11-19T13:29
новости
россия
донбасс
сво
режиссер
актер
сериал
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В то же время он отметил, что не последнюю роль в сложившихся обстоятельствах сыграло либеральное движение. Оно, уверен Жигунов, на протяжении более 20 лет готовило население России к принятию европейских ценностей, что, в свою очередь, привело к "внутреннему сопротивлению".Сюжет "Породы" рассказывает историю жизни одной семьи из Донбасса. События охватывают столетний период, начиная с начала XX века.Другие темы: "Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась.
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новости, россия, донбасс, сво, режиссер, актер, сериал
Новости, Россия, Донбасс, СВО, режиссер, актер, сериал

Около полусотни режиссеров отказались снимать сериал об СВО - Жигунов

13:29 19.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Жигунов
Сергей Жигунов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российский актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов пожаловался журналистам издания News.ru, что порядка 50-ти режиссеров отказались снять его многосерийный фильм "Порода" о специальной военной операции
"У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем в том числе должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему", - сказал актер.
В то же время он отметил, что не последнюю роль в сложившихся обстоятельствах сыграло либеральное движение. Оно, уверен Жигунов, на протяжении более 20 лет готовило население России к принятию европейских ценностей, что, в свою очередь, привело к "внутреннему сопротивлению".
Сюжет "Породы" рассказывает историю жизни одной семьи из Донбасса. События охватывают столетний период, начиная с начала XX века.
Другие темы: "Мосфильм" передал бойцам СВО танки и БМП. В каких именно фильмах эта техника снялась.
 
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