https://ukraina.ru/20241119/1059020095.html

Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима

Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима - 19.11.2024 Украина.ру

Зеленскому уже не до шуточек. Украинские эксперты и политики о будущем украинского фюрера и его режима

На Украине думают, приведёт ли смена президентов в США к временному прекращению войны и к ликвидации нынешнего украинского режима. Или же американская политика от смены лиц в Белом доме мало зависит?

2024-11-19T06:25

2024-11-19T06:25

2024-11-19T06:25

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сша

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владимир зеленский

дональд трамп

петр порошенко

верховная рада

нато

вооруженные силы украины

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Обсуждают, с кем именно избранный президентом СЩА Дональд Трамп предпочтёт иметь дело на Украине. Возможно, вовсе не с Зеленским.Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин предположил, что на Западе пришли к выводу о необходимости смены украинского режима ради начала переговоров с Россией.Он в своём видеоблоге обратил внимание на состав формируемой команды Трампа (там многие просто презирают Зеленского) и высказал мнение, что будущая американская администрация не будет вести дела с нынешней украинской властью. По словам экс-советника Кучмы, "Зеленскому уже не до шуточек".Но не до шуточек и всем украинцам. Каждый день войны уносит тысячи жизней, ломает тысячи судеб. И так будет продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве Зеленский.Впрочем, не всё так просто, считает находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Взгляд на то, что схватившийся за власть зубами Зеленский - только в этих целях не останавливает войну, в общем-то, верен. Но эта картина на поверхности.Что "под водой": давние спонсоры и партнеры "демов" клан Кучмы-Пинчука не хотят лишиться своей власти - они контролируют все партии войны, представленные Зеленским (через Ермака, Левочкина, Подоляка), Порошенко, Залужного + соросята, порохоботы, зелеботы и пр.Этот клан - под глобальной партией войны, которую олицетворяет собой Демпартия США", - написал нардеп в своём телеграм-канале. По его словам, окончание войны грозит аудитом американской помощи Киеву, а это нанесет ущерб репутации "демов"."Если они будут зачищены от влияния на Украину, то вылетят в трубу все соросята, Зеленский с Ермаком, Петя (Порошенко — Ред.), Бойко, Юля (Тимошенко — Ред.) и прочие, через которых Кучма-Пинчук полностью контролируют власть в Украине. Пока — безальтернативно", - отметил Дубинский.Он добавил, что демократы попытаются отыграться на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоятся через два года, поэтому "задача Зеленского и клана Кучмы-Пинчука, вместе с устанавливающим красные линии Порошенко - сохранить войну в Украине на эти 2 года, и не допустить аудита Республиканцев".В общем-то надо помнить, что и Зеленский Трампу в политическом смысле не совсем чужой. Но пока многие возлагают надежды на формируемую новую американскую команду, полагая, что она может даже ликвидировать киевский режим и само нынешнее украинское государство."Я считаю это государство государством-ошибкой, 404. Я считаю это государство преступным государством. И чем скорее оно (нецензурное слово), тем лучше, я думаю, будет всем. И тем быстрее на этой земле, которая ещё осталась у Украины, правда, в урезанном уже варианте, можно будет построить что-нибудь другое — государство, где будут, наконец-то, минимально уважать права человека, где будут уважать политические свободы, где будут уважать другое мнение, другой язык и так далее", - заявил в своём блоге покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.По его мнению, состав создаваемой сейчас новой команды Трампа даёт надежду на то, что конец киевского режима близится.Эксперт предположил, в частности, что "волелюбным (свободолюбивым) казакам" придётся теперь удалить с расстрельного сайта "Миротворец" данные о назначенной Трампом главою национальной разведки США Тулси Габбард, как они ранее удалили записи о самом Трампе.Совбез Украины уже удалил свою запись о Габбард, однако, по мнению Шария, Маск его сможет извлечь. А сама Габбард в качестве главы разведки скоро получит доступ к закрытой информации и сможет проверить ряд интересных гипотез, в частности, сможет получить ответ на вопрос, велась ли на Украине разработка биологического оружия.Надо отметить, что оптимизм в отношении Трампа разделяют не все. "Просто Трамп и Байден разыгрывают перед россиянами игру в хорошего и плохого полицейского, теперь СМИ вовсю качают трампоманию", но на самом деле Трамп лишь притворяется миротворцем, он опаснее для РФ и для всех, и если его план будет реализован. то "европейские вассалы Америки дадут ход ядерному конфликту, а сами свалят в США, где их имущество, счета и т.д.", читаем в комментариях к видео тревожный прогноз.А пока дать ход ядерному конфликту пытается уходящий Байден, который, по информации NYT, впервые санкционировал использование Киевом американских дальнобойных ракет для ударов по России.К чему это приведёт? Ранее президент РФ Владимир Путин уже определил позицию относительно подобных решений. На состоявшемся в Петербурге в сентябре этого года культурном форуме он сказал, что страны НАТО дискутируют не просто о возможности использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они решают, вовлекаться ли напрямую в военный конфликт.По его словам, "это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией". А раз так, то Москва будет принимать решения, исходя из создаваемых угроз.В украинском обществе тем временем нарастает чувство разочарования. Выражается это, например, в том, что украинцы теперь значительно меньше донатят на нужды ВСУ. Большая часть частных благотворительных организаций сообщают о существенном снижении донатов в этом году, информируют местные паблики. Некоторые организации заявляют даже о десятикратном снижении пожертвований.Государство тоже не торопится облагодетельствовать своих защитников. Украинские военные заявляют, что раненых бойцов ВСУ после фронта ждёт нищета, отмечает экс-депутат Верховной рады Олег Царёв."Когда военные попадают в госпитали с тяжёлыми ранениями, командование выводит их за штат, и они получают только копеечные выплаты порядка 600 гривен в месяц. Ни лечиться, ни жить, ни тем более содержать семью на эти деньги невозможно. По словам военных, ситуации, когда люди вынуждены после списания по ранению выживать на мизерные пособия, носят массовый характер. Бойцы, оставшиеся без рук или ног, собирают металлолом, чтобы свести концы с концами", - написал политик в своём телеграм-канале.А что Зеленский? Как пишет The Times, он для снижения "отчаянных настроений" в столице, возникших после переизбрания Трампа, обнародует свой "План стойкости" Украины, постарается заверить граждан, что сможет сохранить страну (киевский режим — Ред.) и в условиях возможного прекращения американской помощи.По данным издания, Зеленский также планирует обратиться к украинским беженцам, живущим в ЕС, "в надежде, что многие вернутся".Что ж, самое время.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными"

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, верховная рада, нато, вооруженные силы украины