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В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского
В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского - 19.11.2024 Украина.ру
В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о задержании двоих жителей Крыма, подорвавших машину в Севастополе, в результате чего погиб капитан первого ранга Валерий Транковский
2024-11-19T10:31
2024-11-19T10:31
2024-11-19T10:31
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"Задержаны двое граждан России, совершившие 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", - указали в службе.Одна из задержанных - жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Второй исполнитель теракта, житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время поездки офицера к месту службы.В ходе обыска в гараже нашли еще одно самодельное взрывное устройство."В настоящее время совместно со спецслужбами отрабатывается максимально возможный круг лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в СК РФ.Подробнее о теракте - в материале В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Севастополь, ФСБ, Украина, СК РФ
В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о задержании двоих жителей Крыма, подорвавших машину в Севастополе, в результате чего погиб капитан первого ранга Валерий Транковский
"Задержаны двое граждан России, совершившие 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", - указали в службе.
Одна из задержанных - жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.
Второй исполнитель теракта, житель Ялты
, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время поездки офицера к месту службы.
"По полученным ФСБ России данным, теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления департамента контрразведки службы безопасности Украины полковником Юрием Мурилёвым под руководством заместителя председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Александра Поклада", - рассказали в ФСБ.
В ходе обыска в гараже нашли еще одно самодельное взрывное устройство.
"В настоящее время совместно со спецслужбами отрабатывается максимально возможный круг лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в СК
РФ.