https://ukraina.ru/20241119/1059024492.html

В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского

В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского - 19.11.2024 Украина.ру

В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил о задержании двоих жителей Крыма, подорвавших машину в Севастополе, в результате чего погиб капитан первого ранга Валерий Транковский

2024-11-19T10:31

2024-11-19T10:31

2024-11-19T10:31

новости

россия

севастополь

фсб

украина

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_a395a5d1cc72d989ecfb895fe8a9257b.jpg

"Задержаны двое граждан России, совершившие 13 ноября 2024 года в Севастополе по заданию службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью", - указали в службе.Одна из задержанных - жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Второй исполнитель теракта, житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время поездки офицера к месту службы.В ходе обыска в гараже нашли еще одно самодельное взрывное устройство."В настоящее время совместно со спецслужбами отрабатывается максимально возможный круг лиц, причастных к совершению данного преступления", - добавили в СК РФ.Подробнее о теракте - в материале В Севастополе взорвался автомобиль с военным, обстоятельства выясняют на сайте Украина.ру.

россия

севастополь

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, севастополь, фсб, украина, ск рф