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Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына

Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына - 19.11.2024 Украина.ру

Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына

"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*

2024-11-19T12:37

2024-11-19T12:37

2024-11-19T12:37

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"Бусификация" - это насильственная мобилизация. Этот термин придумали в народе объединив слова "бусик" (автобус, в который как раз и запихивают не желающих воевать) и мобилизация.Но сыночка своего на всякий случай держит при себе", - отметил телеграм-канал "Денацификация.ua"."Корчинский*, кстати в ВСУ никогда не служил. И его сын призывного возраста тоже. Видимо, они свое счастье и свою судьбу так и не нашли", - написал "Укропский фреш"."Корчинский* только в январе нынешнего года вышел из мобилизационного возраста, в ВСУ так и не был. Как и его сын мобилизационного возраста, прячущийся от мобилизации в охране отца", - добавила украинский блогер Мирослава Бердник."Ну и как положено настоящему [украинцу], к себе все свои советы Корчинский* не относит от слова совсем. Так, на Украине выяснили, что у неонациста взрослый сын, которому оформили бронь от мобилизации под предлогом работы его в охране отца. Да и сам Корчинский* на фронт не очень собирается, предпочитая, чтобы туда отправлялся кто-нибудь другой", - возмутились журналисты "Анна Ньюс".В начале ноября Корчинский* заявил, что "умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте", а ТЦК, то есть военкомат, "помогает им это понять":"За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы не делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество — это "высокосмысленная" смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости — это худшее, что может произойти", - сказал 60-летний нацист.В октябре радикал и вовсе заявил, что Киеву пора перенять "прогрессивный опыт" стран Центральной Африки, где мобилизационный возраст начинается от 12-14 лет.В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал, например, режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже.Еще по теме: Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский** Признана террористической и запрещена на территории России.** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.

https://ukraina.ru/20241101/1058559286.html

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новости, украина, россия, киев, корчинский, мирослава бердник, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация, призыв, насилие, нацисты