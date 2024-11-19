Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына - 19.11.2024 Украина.ру
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Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына - 19.11.2024 Украина.ру
Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
2024-11-19T12:37
2024-11-19T12:37
новости
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россия
киев
корчинский
мирослава бердник
вооруженные силы украины
офис президента
мобилизация
призыв
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"Бусификация" - это насильственная мобилизация. Этот термин придумали в народе объединив слова "бусик" (автобус, в который как раз и запихивают не желающих воевать) и мобилизация.Но сыночка своего на всякий случай держит при себе", - отметил телеграм-канал "Денацификация.ua"."Корчинский*, кстати в ВСУ никогда не служил. И его сын призывного возраста тоже. Видимо, они свое счастье и свою судьбу так и не нашли", - написал "Укропский фреш"."Корчинский* только в январе нынешнего года вышел из мобилизационного возраста, в ВСУ так и не был. Как и его сын мобилизационного возраста, прячущийся от мобилизации в охране отца", - добавила украинский блогер Мирослава Бердник."Ну и как положено настоящему [украинцу], к себе все свои советы Корчинский* не относит от слова совсем. Так, на Украине выяснили, что у неонациста взрослый сын, которому оформили бронь от мобилизации под предлогом работы его в охране отца. Да и сам Корчинский* на фронт не очень собирается, предпочитая, чтобы туда отправлялся кто-нибудь другой", - возмутились журналисты "Анна Ньюс".В начале ноября Корчинский* заявил, что "умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте", а ТЦК, то есть военкомат, "помогает им это понять":"За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы не делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество — это "высокосмысленная" смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости — это худшее, что может произойти", - сказал 60-летний нацист.В октябре радикал и вовсе заявил, что Киеву пора перенять "прогрессивный опыт" стран Центральной Африки, где мобилизационный возраст начинается от 12-14 лет.В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал, например, режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже.Еще по теме: Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский** Признана террористической и запрещена на территории России.** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
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новости, украина, россия, киев, корчинский, мирослава бердник, вооруженные силы украины, офис президента, мобилизация, призыв, насилие, нацисты
Новости, Украина, Россия, Киев, Корчинский, Мирослава Бердник, Вооруженные силы Украины, Офис президента, мобилизация, призыв, насилие, нацисты

Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына

12:37 19.11.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*

"Там они (украинцы. - Ред.) поймут, что в ВСУ они нашли свою судьбу и свое счастье… У многих людей оказывается, что они об этом всю жизнь и мечтали", - повторил уже не единожды сказанную им мантру Корчинский*, добавив, что альтернативы "бусификации" в стране нет.

"Бусификация" - это насильственная мобилизация. Этот термин придумали в народе объединив слова "бусик" (автобус, в который как раз и запихивают не желающих воевать) и мобилизация.
Но сыночка своего на всякий случай держит при себе", - отметил телеграм-канал "Денацификация.ua".
"Корчинский*, кстати в ВСУ никогда не служил. И его сын призывного возраста тоже. Видимо, они свое счастье и свою судьбу так и не нашли", - написал "Укропский фреш".
"Корчинский* только в январе нынешнего года вышел из мобилизационного возраста, в ВСУ так и не был. Как и его сын мобилизационного возраста, прячущийся от мобилизации в охране отца", - добавила украинский блогер Мирослава Бердник.
"Ну и как положено настоящему [украинцу], к себе все свои советы Корчинский* не относит от слова совсем. Так, на Украине выяснили, что у неонациста взрослый сын, которому оформили бронь от мобилизации под предлогом работы его в охране отца. Да и сам Корчинский* на фронт не очень собирается, предпочитая, чтобы туда отправлялся кто-нибудь другой", - возмутились журналисты "Анна Ньюс".
В начале ноября Корчинский* заявил, что "умереть на войне - это прекрасно, в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте", а ТЦК, то есть военкомат, "помогает им это понять":
"За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы не делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество — это "высокосмысленная" смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости — это худшее, что может произойти", - сказал 60-летний нацист.
Дмитрий Корчинский
1 ноября, 16:56
"Человек не хотел, но попал на войну и расцвел": националист Корчинский об "осмысленной" смерти украинцевСмерть на поле боя должна быть для украинца "высокосмысловой", так как умереть именно таким способом для любого солдата — гордость. ТЦК прилагают немало усилий для того, что военнообязанные это осознали. Такую позицию 1 ноября высказал лидер партии "Братство"* Дмитрий Корчинский в программе "Рандеву с Яниной Соколовой"
В октябре радикал и вовсе заявил, что Киеву пора перенять "прогрессивный опыт" стран Центральной Африки, где мобилизационный возраст начинается от 12-14 лет.
В новой и новейшей истории к мобилизации детей прибегал, например, режим парагвайского президента Франциско Солано Лопеса и "Красных кхмеров" в Камбодже.
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
22 октября, 17:56
Одиозный националист Корчинский: мобилизовать в ВСУ можно и с 14 летПрогрессивный опыт многих стран говорит о возможности мобилизации с детского возраста. Об этом заявил лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский
Еще по теме: Хочет мобилизовать детей и озвучивает желания Офиса президента. Чем занимается националист Корчинский*
* Признана террористической и запрещена на территории России.
** Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
 
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