Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО - 19.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241119/1059029189.html
Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО
Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО - 19.11.2024 Украина.ру
Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО
Суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. В это число входят как убитые, так и раненные
2024-11-19T12:41
2024-11-19T12:59
эксклюзив
украина
вооруженные силы украины
потери
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058754721_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_14a79b99de7e332d8e5ccb640007f34d.jpg.webp
Потери УкраиныУчитывая, что украинская сторона о потерях не говорит вовсе, либо же умышленно их занижает, то рассчитать примерную цифру можно по данным Министерства обороны РФ.К примеру, на пресс-конференции в феврале 2024 года Владимир Зеленский заявил, что украинская армия якобы потеряла убитыми 31 тысячу человек, число раненных он озвучивать отказался.Еще один пример дезинформации. Летом 2022 года занимавший в тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежесуточно ВСУ теряют до 100 человек убитыми по всей линии фронта. При этом, за 81 день, который длился штурм одного лишь Мариуполя, при украинском гарнизоне в 10 тысяч человек, 6,5 тысяч убитых и еще 3,5 тысяч пленных ежесуточные потери лишь в этом городе составили у ВСУ не менее 80 человек в сутки.По подсчетам российских СМИ, речь идет о приблизительно 906,5 тысяч человек убитыми и раненными.В конце февраля этого года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО потери Украины составили на тот момент 444 тысяч человек. Исходя из сводок Минобороны, с того момента по всем направлениям Вооруженные силы Украины потеряли еще более 462,5 тысяч.Потери в ДонбассеОдним из самых ощутимых для Украины по числу потерь стала оборона Артемовска (Бахмута) в ДНР. Боевые действия в районе этого города с разной интенсивностью продолжались с августа 2022-го по май следующего года.По оценкам военного эксперта Владислава Шурыгина, только убитыми ВСУ потеряли в Артемовске порядка 50 тысяч человек, еще 120 тысяч получили ранения.Большие потери в боях за этот город подтверждали и украинские военнослужащие. Так, командир группы аэроразведки Роберт Броуди (позывной Мадьяр) заявлял, что армия Украины теряла в Артемовске одну-две роты в сутки.Высокие потери Украины в боях за Артемовск во многом обусловлены решениями украинского командования, которое до последнего не давало приказа об отступлении оставшихся подразделений.Эта ситуация повторилась во время боев за Угледар, которые проходили несколько месяцев назад. При штурме этого населенного пункта украинские военные едва не оказались в окружении и были вынуждены отходить в последний момент через единственную оставшуюся не перерезанную дорогу.Как рассказал ранее РИА Новости командир штурмового батальона из группировки войск "Восток" с позывным Шаман, на этом направлении ВСУ потеряли около пяти бригад.Плацдарм в КрынкахЕще одна причина высоких потерь армии Украины – бессмысленные с военной точки зрения операции, например, создание плацдарма в Крынках Херсонской области. В ходе провального контрнаступления 2023 года ВСУ осуществили высадку небольшого десанта на левом берегу Днепра под Херсоном.Накануне издание "Украинская правда" детали этой операции. На ее проведении настояла Великобритания. По замыслу британцев, украинские военнослужащие должны были закрепиться на этом плацдарме и прорвать первую линию обороны. Задача-минимум была выйти к Перекопскому перешейку, в идеале они должны были дойти до Крыма.Ни одна их этих задач выполнена не была. Попытки переправиться через Днепр осуществлялись с осени прошлого года. Небольшой участок территории на левом берегу ВСУ под контроль взять удалось, но практически сразу же они оказались там под плотным огневом воздействием со стороны РФ. Вся операция очень быстро превратилась для украинцев в мясорубку, в которую раз за разом командование ВСУ бросало все новые подразделения.В итоге, понеся большие потери, летом следующего года ВСУ окончательно отказались от этого плацдарма и свернули свою активность в этом районе. Примечательно, что в Крынки бросили наиболее подготовленные отряды, которые проходили тренировки в Европе.По оценке координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, потери армии Украины в ходе операции в Крынках составили порядка 5 тысяч человек. Украинская сторона официально признала гибель там 262 своих военных, по данным Нацполиции Украины, именно такое число тел удалось эвакуировать с этого плацдарма. Пропавшими без вести в Крынках официально числятся 788 военнослужащих ВСУ.Со времени взятия Артемовска, Угледара, разгрома в Крынках ситуация для ВСУ лучше не стала, скорее наоборот. Ныне история повторяется в Курахово, где украинская армия пытается удерживать часть территории, аналогичная ситуация в Купянске Харьковской области. А это значит, что потери ВСУ будут только увеличиваться. Что сегодня происходит на фронтах спецоперации - в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара.
https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058754721_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_733233aaa60d1129b9323914698a2b3c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, вооруженные силы украины, потери, сво
Эксклюзив, Украина, Вооруженные силы Украины, потери, СВО

Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО

12:41 19.11.2024 (обновлено: 12:59 19.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. В это число входят как убитые, так и раненные
Потери Украины
Учитывая, что украинская сторона о потерях не говорит вовсе, либо же умышленно их занижает, то рассчитать примерную цифру можно по данным Министерства обороны РФ.
К примеру, на пресс-конференции в феврале 2024 года Владимир Зеленский заявил, что украинская армия якобы потеряла убитыми 31 тысячу человек, число раненных он озвучивать отказался.
Еще один пример дезинформации. Летом 2022 года занимавший в тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежесуточно ВСУ теряют до 100 человек убитыми по всей линии фронта. При этом, за 81 день, который длился штурм одного лишь Мариуполя, при украинском гарнизоне в 10 тысяч человек, 6,5 тысяч убитых и еще 3,5 тысяч пленных ежесуточные потери лишь в этом городе составили у ВСУ не менее 80 человек в сутки.
По подсчетам российских СМИ, речь идет о приблизительно 906,5 тысяч человек убитыми и раненными.
В конце февраля этого года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО потери Украины составили на тот момент 444 тысяч человек. Исходя из сводок Минобороны, с того момента по всем направлениям Вооруженные силы Украины потеряли еще более 462,5 тысяч.
Потери в Донбассе
Одним из самых ощутимых для Украины по числу потерь стала оборона Артемовска (Бахмута) в ДНР. Боевые действия в районе этого города с разной интенсивностью продолжались с августа 2022-го по май следующего года.
По оценкам военного эксперта Владислава Шурыгина, только убитыми ВСУ потеряли в Артемовске порядка 50 тысяч человек, еще 120 тысяч получили ранения.
Роман Алехин интервью
06:10
Роман Алехин: Россия накрыла Мукачево и нашла черниговскую дырку, чтобы отрезать ВСУ пути к отступлениюВозможно, мы не вышибем ВСУ из Курской области быстро. Возможно, многие люди будут праздновать Новый год в ПВР или на съемных квартирах. Возможно, это растянется до весны. Но то, что мы видим на фронте, говорит о том, что дальше они не пройдут
Большие потери в боях за этот город подтверждали и украинские военнослужащие. Так, командир группы аэроразведки Роберт Броуди (позывной Мадьяр) заявлял, что армия Украины теряла в Артемовске одну-две роты в сутки.
Высокие потери Украины в боях за Артемовск во многом обусловлены решениями украинского командования, которое до последнего не давало приказа об отступлении оставшихся подразделений.
Эта ситуация повторилась во время боев за Угледар, которые проходили несколько месяцев назад. При штурме этого населенного пункта украинские военные едва не оказались в окружении и были вынуждены отходить в последний момент через единственную оставшуюся не перерезанную дорогу.
Как рассказал ранее РИА Новости командир штурмового батальона из группировки войск "Восток" с позывным Шаман, на этом направлении ВСУ потеряли около пяти бригад.
Плацдарм в Крынках
Еще одна причина высоких потерь армии Украины – бессмысленные с военной точки зрения операции, например, создание плацдарма в Крынках Херсонской области. В ходе провального контрнаступления 2023 года ВСУ осуществили высадку небольшого десанта на левом берегу Днепра под Херсоном.
Накануне издание "Украинская правда" детали этой операции. На ее проведении настояла Великобритания. По замыслу британцев, украинские военнослужащие должны были закрепиться на этом плацдарме и прорвать первую линию обороны. Задача-минимум была выйти к Перекопскому перешейку, в идеале они должны были дойти до Крыма.
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP / Alex Babenko
Ни одна их этих задач выполнена не была. Попытки переправиться через Днепр осуществлялись с осени прошлого года. Небольшой участок территории на левом берегу ВСУ под контроль взять удалось, но практически сразу же они оказались там под плотным огневом воздействием со стороны РФ. Вся операция очень быстро превратилась для украинцев в мясорубку, в которую раз за разом командование ВСУ бросало все новые подразделения.
В итоге, понеся большие потери, летом следующего года ВСУ окончательно отказались от этого плацдарма и свернули свою активность в этом районе. Примечательно, что в Крынки бросили наиболее подготовленные отряды, которые проходили тренировки в Европе.
По оценке координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, потери армии Украины в ходе операции в Крынках составили порядка 5 тысяч человек. Украинская сторона официально признала гибель там 262 своих военных, по данным Нацполиции Украины, именно такое число тел удалось эвакуировать с этого плацдарма. Пропавшими без вести в Крынках официально числятся 788 военнослужащих ВСУ.
Со времени взятия Артемовска, Угледара, разгрома в Крынках ситуация для ВСУ лучше не стала, скорее наоборот. Ныне история повторяется в Курахово, где украинская армия пытается удерживать часть территории, аналогичная ситуация в Купянске Харьковской области. А это значит, что потери ВСУ будут только увеличиваться.
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации - в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара.
 
ЭксклюзивУкраинаВооруженные силы УкраиныпотериСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО
12:38Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев
12:37Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына
12:36США примеряют саван Украины на ЕС
12:32У подорвавшего автомобиль офицера в Севастополе агента СБУ нашли украинский паспорт - видео
12:32Песков рассказал о действиях ВС РФ после сообщений о намерении Киева применить ATACMS
12:30"Яндекс" меняет в Мелитополе названия улиц, прославлявших неонацистов
12:28Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный"
12:23Новые раненые и уже 80 тысяч человек без света, тепла и воды: ВСУ атаковали Горловку
12:14Вероятный помощник Трампа раскритиковал решение США по ударам вглубь России - Fox News
11:55Министр юстиции Украины причастен к деятельности концлагеря СБУ - Дубинский
11:52На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
10:56Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФ
10:47Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась"
10:31В Крыму задержали подозреваемых в подрыве машины капитана Транковского
10:13"США уже спасают Курскую область от КНДР": Крапивник о прямом столкновении с НАТО на Украине
10:10Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок Путину
09:35МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times
09:00Неразбериха с ударами вглубь РФ и опасения, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 19 ноября
08:10Главное за ночь 19 ноября
Лента новостейМолния