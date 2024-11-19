https://ukraina.ru/20241119/1059029189.html

Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО

Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО - 19.11.2024 Украина.ру

Подсчитано число потерь армии Украины за все время СВО

Суммарные потери Украины за все время российской военной спецоперации превысили 900 тысяч человек. В это число входят как убитые, так и раненные

2024-11-19T12:41

2024-11-19T12:41

2024-11-19T12:59

эксклюзив

украина

вооруженные силы украины

потери

сво

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Потери УкраиныУчитывая, что украинская сторона о потерях не говорит вовсе, либо же умышленно их занижает, то рассчитать примерную цифру можно по данным Министерства обороны РФ.К примеру, на пресс-конференции в феврале 2024 года Владимир Зеленский заявил, что украинская армия якобы потеряла убитыми 31 тысячу человек, число раненных он озвучивать отказался.Еще один пример дезинформации. Летом 2022 года занимавший в тот момент должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что ежесуточно ВСУ теряют до 100 человек убитыми по всей линии фронта. При этом, за 81 день, который длился штурм одного лишь Мариуполя, при украинском гарнизоне в 10 тысяч человек, 6,5 тысяч убитых и еще 3,5 тысяч пленных ежесуточные потери лишь в этом городе составили у ВСУ не менее 80 человек в сутки.По подсчетам российских СМИ, речь идет о приблизительно 906,5 тысяч человек убитыми и раненными.В конце февраля этого года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала СВО потери Украины составили на тот момент 444 тысяч человек. Исходя из сводок Минобороны, с того момента по всем направлениям Вооруженные силы Украины потеряли еще более 462,5 тысяч.Потери в ДонбассеОдним из самых ощутимых для Украины по числу потерь стала оборона Артемовска (Бахмута) в ДНР. Боевые действия в районе этого города с разной интенсивностью продолжались с августа 2022-го по май следующего года.По оценкам военного эксперта Владислава Шурыгина, только убитыми ВСУ потеряли в Артемовске порядка 50 тысяч человек, еще 120 тысяч получили ранения.Большие потери в боях за этот город подтверждали и украинские военнослужащие. Так, командир группы аэроразведки Роберт Броуди (позывной Мадьяр) заявлял, что армия Украины теряла в Артемовске одну-две роты в сутки.Высокие потери Украины в боях за Артемовск во многом обусловлены решениями украинского командования, которое до последнего не давало приказа об отступлении оставшихся подразделений.Эта ситуация повторилась во время боев за Угледар, которые проходили несколько месяцев назад. При штурме этого населенного пункта украинские военные едва не оказались в окружении и были вынуждены отходить в последний момент через единственную оставшуюся не перерезанную дорогу.Как рассказал ранее РИА Новости командир штурмового батальона из группировки войск "Восток" с позывным Шаман, на этом направлении ВСУ потеряли около пяти бригад.Плацдарм в КрынкахЕще одна причина высоких потерь армии Украины – бессмысленные с военной точки зрения операции, например, создание плацдарма в Крынках Херсонской области. В ходе провального контрнаступления 2023 года ВСУ осуществили высадку небольшого десанта на левом берегу Днепра под Херсоном.Накануне издание "Украинская правда" детали этой операции. На ее проведении настояла Великобритания. По замыслу британцев, украинские военнослужащие должны были закрепиться на этом плацдарме и прорвать первую линию обороны. Задача-минимум была выйти к Перекопскому перешейку, в идеале они должны были дойти до Крыма.Ни одна их этих задач выполнена не была. Попытки переправиться через Днепр осуществлялись с осени прошлого года. Небольшой участок территории на левом берегу ВСУ под контроль взять удалось, но практически сразу же они оказались там под плотным огневом воздействием со стороны РФ. Вся операция очень быстро превратилась для украинцев в мясорубку, в которую раз за разом командование ВСУ бросало все новые подразделения.В итоге, понеся большие потери, летом следующего года ВСУ окончательно отказались от этого плацдарма и свернули свою активность в этом районе. Примечательно, что в Крынки бросили наиболее подготовленные отряды, которые проходили тренировки в Европе.По оценке координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, потери армии Украины в ходе операции в Крынках составили порядка 5 тысяч человек. Украинская сторона официально признала гибель там 262 своих военных, по данным Нацполиции Украины, именно такое число тел удалось эвакуировать с этого плацдарма. Пропавшими без вести в Крынках официально числятся 788 военнослужащих ВСУ.Со времени взятия Артемовска, Угледара, разгрома в Крынках ситуация для ВСУ лучше не стала, скорее наоборот. Ныне история повторяется в Курахово, где украинская армия пытается удерживать часть территории, аналогичная ситуация в Купянске Харьковской области. А это значит, что потери ВСУ будут только увеличиваться. Что сегодня происходит на фронтах спецоперации - в материале издания Украина.ру Военный эксперт Борис Рожин: Россия на Времевском выступе заготовила для ВСУ сценарий Угледара.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, вооруженные силы украины, потери, сво