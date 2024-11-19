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Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев
Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев - 19.11.2024 Украина.ру
Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев
Уходящий с поста президента США Джозеф Байден решением о ракетных ударах по России создал опасную ситуацию для всего человечества. Об этом 19 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2024-11-19T12:38
2024-11-19T12:38
2024-11-19T12:38
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"Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…", - отметил Медведев в своём телеграм-канале.Рассуждая на тему официально неподтверждённом Вашингтоном решении по нанесению с Украины ударов "вглубь России" американскими ракетами, Медведев указал на утвержденное президентом России решение по российской ядерной политике."После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - отметил Медведев.По его мнению, не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО для ударов вглубь территории России.Он также отметил, что не столь важно, сколько таких ракет у противника сегодня. Как и то, что их применение, по мнению врагов России, должно иметь не только военный, но и информационный эффект.Также по мнению Медведева не столь важно, что эти ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия врага. Как и то, что такими решениями нынешняя администрация США сознательно создаёт эскалацию конфликта, с которой придётся разбираться уже команде избранного президента Дональда Трампа.Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания Накануне "Это беспрецедентная эскалация": премьер Словакии осудил Байдена, решившего обстреливать Россию из ATACMS
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новости, россия, сша, вашингтон, джо байден, нато, сво, дмитрий медведев, совбез, atacms, третья мировая война, ядерная война, ядерная угроза, военная эскалация, международные отношения, дональд трамп, президент сша
Новости, Россия, США, Вашингтон, Джо Байден, НАТО, СВО, Дмитрий Медведев, Совбез, ATACMS, третья мировая война, ядерная война, ядерная угроза, военная эскалация, международные отношения, Дональд Трамп, президент США
Байден может утащить за собой в могилу значительную часть человечества - Медведев
Уходящий с поста президента США Джозеф Байден решением о ракетных ударах по России создал опасную ситуацию для всего человечества. Об этом 19 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…", - отметил Медведев в своём телеграм-канале.
Рассуждая на тему официально неподтверждённом Вашингтоном
решении по нанесению с Украины
ударов "вглубь России" американскими ракетами, Медведев указал на утвержденное президентом России решение по российской ядерной политике.
"После того как пыль, поднятая западными газетами, чуть осела, очевидно, что, несмотря на явный пропагандистский замысел публикаций, у происходящего могут быть весьма серьёзные последствия", - отметил Медведев.
По его мнению, не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО
для ударов вглубь территории России.
"Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были", - заметил зампред российского Совбеза.
Он также отметил, что не столь важно, сколько таких ракет у противника сегодня. Как и то, что их применение, по мнению врагов России, должно иметь не только военный, но и информационный эффект.
Также по мнению Медведева не столь важно, что эти ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия врага. Как и то, что такими решениями нынешняя администрация США сознательно создаёт эскалацию конфликта, с которой придётся разбираться уже команде избранного президента Дональда Трампа
.
"Важно одно – то, о чём сказал Глава российского государства 12.09. И как результат - сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII", - констатировал зампред Совбеза России.