США примеряют саван Украины на ЕС

Дональд Трамп может сократить поддержку нынешнего руководства Украины, поэтому лидеры Евросоюза пытаются предугадать развитие событий. Об этом пишет американское издание The Week

"Сможет ли Европа взять на себя роль Украины?", - задалось вопросом издание в связи с избранием президентом США Дональда Трампа.В публикации отмечено, что Трамп может свернуть поддержку США для киевского руководства в ситуации СВО. В такой ситуации британский премьер-министр Кейр Стармер и французский президент Эммануэль Макрон работают над тем, чтобы представить "единый фронт по Украине" до инаугурации Трампа, сообщила Financial Times. Во время встречи в Париже они пообещали Владимиру Зеленскому непоколебимую поддержку. Британское правительство даже опубликовало заявление, в котором сообщило о своей цели "поставить Украину в максимально сильную позицию перед зимней порой".Лидеры некоторых стран Евросоюза заявили готовность "увеличить свою поддержку Украины, если это необходимо", сообщала The Wall Street Journal. В частности, с таким заявлением выступал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Его итальянская коллега Джорджия Мелони и ряд других предположили, что будет сложно убедить избирателей идти по этому пути, если Вашингтон прекратит свою поддержку нынешнего руководства Украины.И есть другие пределы поддержки Киева со стороны Евросоюза, который американское издание отождествляет со всей Европой. В частности, запасы оружия в ЕС сокращаются, а европейские производители вооружений уступают американским, сказано в публикации.По его мнению, Трамп четко дал понять: США следует выйти из этого военного конфликта как можно скорее. Поэтому лидеры ЕС должны принять эту реальность и составить собственные планы как по оказанию помощи киевскому режиму, так и по защите собственной безопасности."Соединенные Штаты, скорее всего, перестанут возглавлять глобальное противостояние российской агрессии", - полагает О'Брайен.Евросоюз должен взять политику в отношении Украины "в свои руки", уверены София Беш и Лиана Фикс из "Фонда Карнеги за мир"*. Один из способов сделать это — предложить Трампу сделку, в которой ЕС возьмет на себя финансовую поддержку Украины, а США сохранят свою военную поддержку.Сомневаются в способности ЕС заместить долю США в поддержке киевского режима Луис Симон и Лотье Босвинкель из War on the Rocks. При этом европейские лидеры могут иметь некоторое влияние на мирное предложение Трампа для Украины и России.* выполняет функции иностранного агента.Тем временем: Торецк, Курахово и Часов Яр: DeepState уточнил информацию по продвижению ВС РФТакже на эту тему: Вперед Трампа в пекло: Дуда раскритиковал Шольца за звонок ПутинуТакже сообщалось, что МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке сил на Украину - Financial Times

