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Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный"

Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный" - 19.11.2024 Украина.ру

Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный"

Гидроэлектростанция в Кременчуге может стать целью российского удара в ответ на атаку с Украины крылатых ракет, поставленных НАТО. Об этом предполагают авторы телеграм-канала "Легитимный"

2024-11-19T12:28

2024-11-19T12:28

2024-11-19T12:28

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По информации телеграм-канала, сейчас существует минимальная вероятность обрушения сооружений ГЭС. Слухи об обрушении плотины с перспективой затопления города Кременчуга, сказано в публикации, целенаправленно распространяются из Киева."Но по нашим данным эту новость вбросили наши офисные медийщики, чтобы попытаться остановить россиян от повторных ударов по ГЭС в Кременчуге. Если ГЭС остановится, то большая часть центра страны останется полностью без света", - отметил "Легитимный".Вариантом предотвращения затопления города может стать сброс воды. Однако это отразится на работе объекта энергетики.Неделей ранее ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Киевский агитпроп обвинил в этом Россию. Позже в Киеве признали, что подрыв был осуществлён ВСУ в целях сдерживания российского наступления. Ещё ранее Киев обвинял Москву в разрушении других объектов гидроэнергетики.О последствиях разрушения дамбы Кураховского водохранилища сказано в публикации "Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

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