Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный" - 19.11.2024 Украина.ру
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Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный"
Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный" - 19.11.2024 Украина.ру
Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный"
Гидроэлектростанция в Кременчуге может стать целью российского удара в ответ на атаку с Украины крылатых ракет, поставленных НАТО. Об этом предполагают авторы телеграм-канала "Легитимный"
2024-11-19T12:28
2024-11-19T12:28
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По информации телеграм-канала, сейчас существует минимальная вероятность обрушения сооружений ГЭС. Слухи об обрушении плотины с перспективой затопления города Кременчуга, сказано в публикации, целенаправленно распространяются из Киева."Но по нашим данным эту новость вбросили наши офисные медийщики, чтобы попытаться остановить россиян от повторных ударов по ГЭС в Кременчуге. Если ГЭС остановится, то большая часть центра страны останется полностью без света", - отметил "Легитимный".Вариантом предотвращения затопления города может стать сброс воды. Однако это отразится на работе объекта энергетики.Неделей ранее ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Киевский агитпроп обвинил в этом Россию. Позже в Киеве признали, что подрыв был осуществлён ВСУ в целях сдерживания российского наступления. Ещё ранее Киев обвинял Москву в разрушении других объектов гидроэнергетики.О последствиях разрушения дамбы Кураховского водохранилища сказано в публикации "Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
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новости, кременчуг, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, гэс, энергетика, инфраструктура, сво, военные преступления, мирные жители
Новости, Кременчуг, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ГЭС, энергетика, инфраструктура, СВО, Военные преступления, мирные жители

Подрыв ГЭС в Кременчуге обесточит центр Украины, это зависит от решения Зеленского - "Легитимный"

12:28 19.11.2024
 
© boris-mavlyutov.livejournal.comКременчуг
Кременчуг
© boris-mavlyutov.livejournal.com
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Гидроэлектростанция в Кременчуге может стать целью российского удара в ответ на атаку с Украины крылатых ракет, поставленных НАТО. Об этом предполагают авторы телеграм-канала "Легитимный"
По информации телеграм-канала, сейчас существует минимальная вероятность обрушения сооружений ГЭС. Слухи об обрушении плотины с перспективой затопления города Кременчуга, сказано в публикации, целенаправленно распространяются из Киева.
"Но по нашим данным эту новость вбросили наши офисные медийщики, чтобы попытаться остановить россиян от повторных ударов по ГЭС в Кременчуге. Если ГЭС остановится, то большая часть центра страны останется полностью без света", - отметил "Легитимный".
Вариантом предотвращения затопления города может стать сброс воды. Однако это отразится на работе объекта энергетики.
"Так офисные прикрываются возможной трагедией и жизнями мирных, чтобы обезопасить свою энергетическую инфраструктуру, - отметили авторы телеграм-канала. - Добавим, что если Зеленский всё-таки вздумает ударить западными дальнобойными ракетами по России, то русские в ответ могут снести эту ГЭС. Так что жизнь украинцев снова зависит от решения Зе".
Неделей ранее ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Киевский агитпроп обвинил в этом Россию. Позже в Киеве признали, что подрыв был осуществлён ВСУ в целях сдерживания российского наступления. Ещё ранее Киев обвинял Москву в разрушении других объектов гидроэнергетики.
О последствиях разрушения дамбы Кураховского водохранилища сказано в публикации "Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища
Тем временем На фоне "дальнобойных" угроз в адрес РФ: Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
 
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