https://ukraina.ru/20241119/1059024641.html

Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась"

Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась" - 19.11.2024 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась"

В Одесской области военнослужащий ВСУ отрубил голову 5-летней девочке. Такую информацию сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные полиции и местные СМИ

2024-11-19T10:47

2024-11-19T10:47

2024-11-19T10:47

новости

одесская область

житомирская область

вооруженные силы украины

убийство

ребенок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059024340_0:0:629:354_1920x0_80_0_0_bcff84b76adbed7da17f7fd2dc717bdf.png.webp

Уточняется также, что злоумышленника задержали, проводится сбор всех обстоятельств произошедшего.Это далеко не первый случай, когда украинские военные на гражданке забывают, что уже не в окопе. Например, военнослужащий ВСУ из города Бердичева Житомирской области отправился домой, получив отпуск, а по пути "расплатился" в магазине гранатой.Мужчина приказал покупателям, стоявшим в очереди, разойтись, потому что "его должны пропустить вперед по определению, ведь он - защитник Украины".Уже на кассе он понял, что забыл кошелек в машине и потребовал отпустить ему товары "в долг". Продавщица ответила отказом, на что военный бросил гранату в прилавок."Новый вид валюты": вэсэушник бросил гранату в сельский магазинДругие темы: С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей.

одесская область

житомирская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесская область, житомирская область, вооруженные силы украины, убийство, ребенок