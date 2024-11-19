Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась" - 19.11.2024 Украина.ру
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Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась"
Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась" - 19.11.2024 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась"
В Одесской области военнослужащий ВСУ отрубил голову 5-летней девочке. Такую информацию сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные полиции и местные СМИ
2024-11-19T10:47
2024-11-19T10:47
новости
одесская область
житомирская область
вооруженные силы украины
убийство
ребенок
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Уточняется также, что злоумышленника задержали, проводится сбор всех обстоятельств произошедшего.Это далеко не первый случай, когда украинские военные на гражданке забывают, что уже не в окопе. Например, военнослужащий ВСУ из города Бердичева Житомирской области отправился домой, получив отпуск, а по пути "расплатился" в магазине гранатой.Мужчина приказал покупателям, стоявшим в очереди, разойтись, потому что "его должны пропустить вперед по определению, ведь он - защитник Украины".Уже на кассе он понял, что забыл кошелек в машине и потребовал отпустить ему товары "в долг". Продавщица ответила отказом, на что военный бросил гранату в прилавок."Новый вид валюты": вэсэушник бросил гранату в сельский магазинДругие темы: С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей.
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новости, одесская область, житомирская область, вооруженные силы украины, убийство, ребенок
Новости, Одесская область, Житомирская область, Вооруженные силы Украины, убийство, ребенок

Военнослужащий ВСУ убил 5-летнюю внучку подруги за то, что "не вовремя проснулась"

10:47 19.11.2024
 
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В Одесской области военнослужащий ВСУ отрубил голову 5-летней девочке. Такую информацию сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные полиции и местные СМИ
"По данным местных пабликов, это был военный, который приехал в отпуск. Мужчина всю ночь употреблял алкоголь, а когда утром проснулась девочка, ему это "не понравилось" и он ее убил. Осознав содеянное, он попытался совершить суицид, порезав себе шею ножом, но выжил. Паблики пишут, что мужчина убил внучку подруги, с которой он всю ночь пил. Он сам вызвал полицию", - говорится в публикации "Страны".
Уточняется также, что злоумышленника задержали, проводится сбор всех обстоятельств произошедшего.
Это далеко не первый случай, когда украинские военные на гражданке забывают, что уже не в окопе. Например, военнослужащий ВСУ из города Бердичева Житомирской области отправился домой, получив отпуск, а по пути "расплатился" в магазине гранатой.
Мужчина приказал покупателям, стоявшим в очереди, разойтись, потому что "его должны пропустить вперед по определению, ведь он - защитник Украины".
Уже на кассе он понял, что забыл кошелек в машине и потребовал отпустить ему товары "в долг". Продавщица ответила отказом, на что военный бросил гранату в прилавок.
"Новый вид валюты": вэсэушник бросил гранату в сельский магазин
Другие темы: С нечеловеческой жестокостью: в Чебаркуле на стенд с героями СВО повесили фото убившего мать двоих детей.
 
НовостиОдесская областьЖитомирская областьВооруженные силы Украиныубийстворебенок
 
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